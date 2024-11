A Natale Tartufi e Rom Arrangé con Prugne della California firmati Collomb

Nel contesto dell’impegno in Italia con un’attività integrata di marketing e comunicazione volta alla promozione della versatilità, alta qualità e gusto distintivo delle Prugne della California, Il California Prune Board (CPB) - che rappresenta coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California - rinnova anche per l’anno 2024/25 la collaborazione con il maître chocolatier Stefano Collomb, titolare della storica pasticceria-cioccolateria “Chocolat” a La Thuile, in Valle d’Aosta.

Stefano Collomb

Sei anni di collaborazione tra Stefano Collomb e le Prugne della California

Nata nel 2018, questa partnership celebra con successo l’incontro tra l’arte cioccolatiera italiana e le Prugne della California, che il CPB promuove sia in Italia che a livello internazionale. «Le Prugne della California si abbinano in modo unico al cioccolato, esaltando la loro alta qualità e versatilità. Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con il maître chocolatier Stefano Collomb, il quale interpreta magnificamente il raffinato incontro tra cioccolato e Prugne della California. Siamo lieti, con questa sinergia vincente di oltre sei anni, di far scoprire agli sviluppatori di alimenti e al pubblico italiano nuove ispirazioni per l’utilizzo di un prodotto versatile e gustoso» afferma Esther Ritson-Elliott, Director of International Marketing & Communications del California Prune Board.

Tartufi e Rom Arrangé firmati Stefano Collomb con Prugne della California

Le Festività 2024 si arricchiscono con due irresistibili creazioni del maître chocolatier Stefano Collomb che esaltano la dolcezza e l'eleganza delle Prugne della California. I tartufi al cioccolato fondente e Prugne della California combinano l'intensità del cacao con la delicatezza della pasta di mandorle e un tocco di arancia, creando un'esperienza di puro piacere. Per chi ama sapori più intensi, il Rom Arrangé è un perfetto connubio di Prugne della California, rum scuro, zucchero di canna e spezie, dove l'aroma avvolgente di vaniglia e anice stellato richiama le note calde delle feste. Due delizie uniche che renderanno le Prugne della California vere protagoniste di momenti indimenticabili.

Tartufi e Rom Arrangé firmati Stefano Collomb con Prugne della California

“Naturalmente prive di grassi e zuccheri aggiunti, le Prugne della California sono perfette per bilanciare il contenuto di zuccheri nelle preparazioni dolci, esaltando al contempo le caratteristiche di ingredienti come aroma di arancio, pasta di mandorle, cioccolato fondente e rum scuro. Questo ingrediente unico, grazie alla sua versatilità e alla consistenza distintiva, mi consente di sperimentare nuove combinazioni con creazioni inedite. I miei clienti fidelizzati apprezzano molto queste proposte, frutto della continua innovazione nell’offerta della mia cioccolateria. Inoltre, il Rom Arrangé, un classico francese, viene arricchito con le Prugne della California, una ricetta collaudata da anni e molto amata da chi l’ha provata”, spiega il maître chocolatier Stefano Collomb.

Le nuove creazioni al cioccolato con Prugne della California realizzate tra l’autunno 2024 e la primavera 2025 da Stefano Collomb saranno disponibili presso la pasticceria-cioccolateria “Chocolat” di La Thuile in Valle d’Aosta e possono essere ordinati telefonicamente (al numero 0165 884783) con consegna a domicilio.

Per informazioni: www.californiaprunes.net/it