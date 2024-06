Froneri, un gustoso viaggio nel mondo del gelato Nuii (e non solo)

Mangiare un gelato può essere un dolce intermezzo o un'esperienza quasi mistica. Dipende da che gelato si mangia, come si assapora, quanto si conosce della sua storia. Pensiamo ai gelati confezionati: la maggior parte delle volte ci accontentiamo di scegliere il prodotto guardando l'immagine stampata sull'espositore, scegliendone al massimo il gusto principale. Nuii, primo marchio internazionale lanciato da Froneri nel 2019, si differenzia da tutto ciò. È un gelato da gustare ad occhi chiusi: per tanti motivi. Per esaltare i suoi gusti - il solo leggere gli ingredienti sugli incarti attiva le papille gustative - e per provare a capire come sono amalgamati, lavorati, in quali quantità sono inseriti negli stecchi Nuii.

Nuii, l'esperienza del gelato che va oltre il gusto

Le delizie di Nuii

Ecco l'elenco di queste delizie: Nuii Mandorle caramellate salate e Miele della Nuova Zelanda, Nuii Cocco e Mango Indiano, Nuii Arachidi e Sciroppo d'Acero canadese, Nuii Cioccolato Bianco con Caramello e Noci Pecan del Texas - ovvero le novità di quest'anno - che si aggiungono alle già consolidate e oramai tradizionali referenze Nuii Caramello salato e noci Macadamia australiane e Nuii Cioccolato fondente e mirtilli dei Paesi nordici. Assaggiandoli ad occhi chiusi come in un profumo, alcuni ingredienti si distingueranno immediatamente, altri faranno la loro comparsa lentamente ed altri ancora resteranno sulle nostre papille gustative più a lungo. E non è che l'inizio…

L'origine di Froneri e gli ingredienti dei gelati Nuii

Ma come è trattato ogni ingrediente? Quanto ne contiene ciascuno stecco? Le mandorle caramellate sono a pezzetti, a scaglie, in polvere? Unite al cioccolato di copertura o al gelato contenuto al suo interno? Il cocco è a pezzetti? In polvere? A scaglie? I mirtilli dei Paesi nordici sono interi? Amalgamati al cioccolato fondente? Perché il mango è indiano? Come mai il miele viene dalla Nuova Zelanda? La domanda principe è: come nasce un nuovo abbinamento?

Froneri: il segreto del gelato Nuii

Facciamo un piccolo passo indietro: Froneri - acronimo di Frozen-Nestlé-R&R-Ice Cream - nasce nel 2016 dalla joint-venture tra la svizzera Nestlé e il gruppo inglese R&R, leader nel ramo del freddo. Froneri oggi è la prima potenza al mondo nella produzione di gelati a marchio del distributore (il cosiddetto “private label”) e la seconda nel comparto del gelato: con numeri strabilianti (decine di milioni di pezzi) produce tra gli altri Oreo, Maxibon, la Coppa del Nonno che l'anno prossimo compirà 70 anni, e tantissimi altri gelati che sono parte della memoria storica di ciascuno di noi. Ogni gelato lanciato sul mercato internazionale ed ogni suo ingrediente sono frutto di impegno e lavoro costanti; hanno una lunga storia, fatta di ricerca, passione, persone, selezioni, innovazioni e scelte condivise dai manager di tutto il mondo.

Sentimenti ben espressi da Giulia Massoli, responsabile marketing di Froneri, che ha risposto a moltissime delle questioni poste in precedenza. «All'interno della nostra multinazionale studiamo tantissimo, separatamente, ma anche insieme, i trend emergenti nelle categorie che sono adiacenti a noi: dalle tendenze dei gourmets, dei ristoranti o delle pasticcerie di altissima gamma. Ma anche i trend più generali, come le noci Macadamia che abbiamo visto essere un trend emergente in alcune nazioni come la Francia che si sta affacciando in Italia. Ognuno porta idee, non necessariamente “campanilistiche”: dopo molti meeting e workshop giungiamo ad un'idea condivisa che poi viene sottoposta alla produzione perché anche in questo settore tra il dire e il fare…».

Froneri e il marchio Nuii: dalla teoria alla pratica

Trasformare in gelato un biscotto waffle o un brownie non è così semplice ed è qui che si concretizza tutto il grande lavoro della ricerca e sviluppo. Un nuovo gusto significa nuovi macchinari o adattamento di quelli esistenti, nuove aree geografiche dove selezionare i migliori prodotti, sempre con un occhio attento all'etica, al trattamento dei lavoratori, ai loro compensi. Il secondo, parimenti importante motivo per cui un gelato Froneri può essere mangiato ad occhi chiusi è il modo in cui viene prodotto, le ferree metodologie di igiene, sicurezza, approvvigionamento che regolano l'intero ciclo produttivo, dall'ideazione alla consegna al rivenditore.

E qui una visita allo stabilimento di Ferentino, accompagnati dall'appassionato e preparatissimo amministratore delegato Italia Luca Regano, è più utile di centinaia di depliants o manifesti pubblicitari. L'obiettivo dichiarato è quello di essere la migliore azienda di gelati al mondo per i consumatori, i clienti e i dipendenti, lavorando con entusiasmo, in team, ricercando l'eccellenza nella produzione, sviluppando e facendo crescere le competenze del personale, tenendo sempre il consumatore al centro e prestando massima attenzione all'ambiente, alla comunità e al mondo.

Froneri e il marchio Nuii: soluzioni sostenibili

Molte le soluzioni rispettose dell'ambiente attivate già all'esterno dello stabilimento: dalla presenza di pannelli solari alla raccolta, trattamento e riciclo dei rifiuti che vede destinare tutti gli scarti organici alla produzione di biogas e ancora la separazione e riciclo del 99% di plastica e cartone. Entrare nelle linee produttive dello stabilimento richiede, ai visitatori come agli operatori, una serie di accorgimenti tesi a garantire la massima igiene e sicurezza: igienizzazione, cuffie per capelli e mascherine copri-barba, cambio di calzature, divieto di indossare monili, consumare cibi comprese le caramelle. Ed ecco che, sotto gli occhi affascinati dei visitatori, i gelati prendono forma.

Qualche esempio: da un tubo esce cioccolata liquida che, mischiata alla granella, viene poi avviata ad altri macchinari che la lavorano ulteriormente per trasformarla in morbida crema o in croccanti coperture. Un altro macchinario dotato di filo di taglio realizza le fette di gelato e le appoggia sui biscotti: è l'inizio di quelli che diventeranno Maxibon. Ciascuno con una diversa funzione a seconda del prodotto da realizzare e tutto costantemente controllato nelle dosi e nei tempi. L'esperienza più sublime è quella della Coppa del Nonno assaggiata al termine del suo ciclo di produzione. Un primo raffreddamento porta questa magica crema di caffè misto a panna a -20 gradi, ed è a questa temperatura che viene offerto al visitatore… che rimane senza parole per la bontà.

Froneri: l'esperienza più sublime è quella della Coppa del Nonno

L'attenzione di Froneri è estesa a ogni momento della produzione, a partire dagli approvvigionamenti: il cacao proviene da aziende agricole certificate Rainforest Alliance, marchio che indica che gli agricoltori seguono pratiche più sostenibili, che contribuiscono a proteggere risorse naturali, a migliorare il proprio tenore di vita, e a promuovere i loro diritti; il caffè viene acquistato, tostato e macinato internamente. Gli stecchi in legno sono certificati Fsc (Forest Stewardship Council) e Pefc (Programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale), cioè provengono da foreste gestite in maniera sostenibile e rispondono ad elevati standard di salvaguardia delle caratteristiche dell'ambiente forestale. A ciò si aggiunge la collaborazione con realtà internazionali come WildArk per la tutela degli ecosistemi più fragili e delle specie più a rischio nel mondo. Infine una buona notizia per i più golosi: ogni gelato Nuii contiene al massimo 250 calorie.

Froneri

