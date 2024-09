L'olio extravergine di oliva può essere conservato in frigo? Risponde l'esperto

Ci siamo lasciati da poco alle spalle una delle estati più calde della storia. Ogni anno, ormai, sembra vivere sempre la stessa storia, con ogni luglio o agosto che sembrano battere, per temperature, i corrispettivi di 12 mesi prima.

Olio extravergine in frigorifero? Conservazione consigliata

Il cambiamento climatico in atto è innegabile, ogni estate (ma non solamente) ne abbiamo una riprova, con i termometri che arrivano a raggiungere, se non superare, i 40 gradi in non poche località. Il cambiamento climatico è un fenomeno che affligge anche l'agricoltura, tra allevamenti e coltivazioni, o con riserve idriche che si esauriscono in breve tempo o acquazzoni torrenziali, bombe d'acqua, che rovinano i raccolti, solo per fare due esempi. Alla luce di ciò, come è bene conservare alimenti piuttosto delicati come, per esempio, l'olio extravergine di oliva? Lo scopriamo nelle prossime righe.

Olio extravergine di oliva: un elisir per la salute

Il futuro, per molti incerto, in realtà è piuttosto segnato, e senza le dovute precauzioni sembra che ogni anno vivremo in condizioni peggiori di quello precedente. Con le temperature sempre più alte, tra i vari (e anche maggiori) problemi c'è anche quello legato alla conservazione di un alimento perennemente presente nella nostra cucina, ma il più delle volte usato in modo marginale o non corretto.

In partenza la nuova campagna olearia

Come, non di rado, è non corretta la sua modalità di conservazione. Stiamo parlando dell'olio extravergine di oliva, prodotto che lo scorso anno salì alla ribalta per i sovrapprezzi di cui fu protagonista (data la scarsità del raccolto, dovuta a fattori di clima) e di cui a breve partirà la nuova campagna olivicola. Conservazione, abbiamo detto, e proprio di questo aspetto andremo ad approfondire nelle prossime righe assieme a un esperto del settore, Piero Palanti, nonché creatore e curatore della Guida Extravoglio, dedicata proprio all'evo di qualità, alla sua comunicazione e promozione. Un prodotto che, se ben fatto, apporta non pochi benefici alla nostra salute, con studi che hanno dimostrato un effetto antiossidante (dato dai polifenoli presenti nelle olive) e benefico verso cuore e circolazione.

Se consumato correttamente e nelle giuste quantità, quindi, l'olio evo rappresenta un toccasana per la nostra salute. E la corretta conservazione del prodotto permette all'extravergine di mantenere le sue proprietà naturali e benefiche.

Olio evo in frigorifero? Conservazione adatta se molto caldo

L'olio evo è un prodotto piuttosto “delicato”, per questo va conservato con cura e attenzione, lontano da luce e fonti di calore. E, con una delle estati più roventi di sempre appena trascorsa, è lecito pensare di tenere la bottiglia (o la bag in box, o la lattina) di olio in frigorifero? L'abbiamo chiesto a Piero.

Piero Palanti, consulente e curatore della Guida Extravoglio

«I tempi cambiano, il clima è inclemente e le nostre abitudini devono adattarsi di conseguenza - ci dice - imparare a conservare correttamente l'olio extravergine è un piccolo gesto che ci permette di apprezzare al meglio questo prodotto prezioso e di valorizzare il lavoro di chi lo ha realizzato. Ricordiamo, l'olio extravergine non è un semplice grasso alimentare, ma un vero e proprio elisir di benessere e di gusto, e in quanto tale merita di essere trattato con cura e rispetto». E la conservazione di in frigorifero, in periodi con temperature elevate, non è solo corretta ma è anche consigliata: «Per godere appieno delle sue caratteristiche organolettiche, l'olio extravergine necessita di cure e attenzioni particolari. È un prodotto delicato, che va conservato nel modo corretto per preservarne le preziose qualità. La temperatura ideale per la conservazione dell'olio extravergine si aggira tra i 10° e i 18°C. In periodi di caldo intenso, come quello che abbiamo da poco vissuto in estate, è consigliabile riporre le bottiglie nello sportello del frigorifero. Un frigorifero ben regolato ha una temperatura ideale di 4°C nei punti più freddi, mentre lo sportello può arrivare a 8°-15°C, offrendo un ambiente ideale per conservare l'olio senza alterarne le caratteristiche».