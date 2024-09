Prugne della California: viaggio nella filiera con la realtà virtuale

Un viaggio in profondità, davvero immersivo e istruttivo, lungo la filiera delle Prugne della California. Un esempio virtuoso dell’utilizzo dell’Ai, l’intelligenza artificiale. Un tour organizzato a Milano, grazie alla realtà virtuale, dal California Prune Board. Indossato il visore si è letteralmente decollati per l’esperienza "Scopri la California Difference” planando lungo i frutteti della California alla scoperta del processo di coltivazione e essiccazione delle Prugne della California, del loro stoccaggio nei magazzini, oltre ai valori nutrizionali e all’utilizzo e alla versatilità in cucina.

Immersi nel frutteto grazie alla realtà virtuale

Prugne della California, osservare da vicino le pratiche agricole sostenibili

«Il costante impegno a supporto dell’innovazione che contraddistingue il California Prune Board – ha dichiarato Esther Ritson-Elliott - si conferma con la creazione di un'esperienza immersiva in realtà virtuale che permette di conoscere al meglio tanto le pratiche produttive quanto le caratteristiche distintive di un prodotto premium come le Prugne della California. Questo progetto pilota per l’Italia permette di esplorare le campagne californiane e di scoprire, passo dopo passo, il processo di coltivazione raccolta ed essiccazione, evidenziando l'attenzione alla qualità e alla sostenibilità che caratterizza ogni fase della produzione. Si tratta di uno strumento educativo e coinvolgente che offre l'opportunità di osservare da vicino le pratiche agricole sostenibili adottate, comprendendo appieno il percorso che trasforma le prugne fresche in un alimento di lunga durata, sano, naturale e gustoso».

La raccolta: le prugne non toccano mai il suolo

Prugne della California, gestione precisa dell'irrigazione

La California è il più grande produttore mondiale di prugne secche con frutteti in 14 contee nelle valli di Sacramento e San Joaquin. I coltivatori di Prugne della California, rappresentati dal California Prune Board, adottano pratiche agricole sostenibili per garantire la protezione dell'ambiente. Tecnologie come droni e monitoraggio satellitare consentono di ottimizzare l'uso delle risorse, garantendo una gestione precisa dell'irrigazione e della fertilizzazione, riducendo al minimo gli sprechi di acqua e sostanze chimiche e migliorando la salute del suolo e delle piante. L'industria ha investito nell'energia rinnovabile, con molte aziende agricole che utilizzano impianti solari per alimentare le operazioni quotidiane, riducendo l'uso di energia fossile e l'impronta di carbonio. La gestione integrata dei parassiti e l'utilizzo di cassette per gufi e apiari favoriscono inoltre la biodiversità e il controllo naturale dei parassiti, contribuendo a un ecosistema più sano. La conservazione dell'acqua attraverso l'adozione di sistemi avanzati di microirrigazione garantisce una gestione più efficiente delle risorse idriche.

Le Prugne della California sono un alimento ricco di valori nutrizionali

Prugne della California, fonte di fibre e ricche di vitamine

Le Prugne della California sono l'unica frutta essiccata ad aver ottenuto un'indicazione nutrizionale autorizzata dalla Commissione Europea e dalla Gran Bretagna in relazione alla normale funzione intestinale: 100 grammi di prugne al giorno contribuiscono al normale funzionamento dell'intestino e offrono una vasta gamma di nutrienti essenziali, contribuendo al benessere generale. Sono una fonte eccellente di fibre, favoriscono una digestione regolare e sono ricche di vitamine e minerali: sostengono la salute delle ossa (si rivelano particolarmente efficaci nella prevenzione dell'osteoporosi, soprattutto nelle donne in post-menopausa) e del cuore, regolano la pressione sanguigna e favoriscono la funzione muscolare e nervosa. Grazie all'abbondanza di polifenoli, potenti antiossidanti, proteggono le cellule dai danni ossidativi. Questi composti contribuiscono a combattere i radicali liberi, riducendo il rischio di malattie croniche, come quelle cardiovascolari e il cancro.

Cheesecake al cucchiaio con Prugne della California, limone e sciroppo d'acero

Prugne della California, ampio utilizzo in cucina

Oltre ai benefici nutrizionali, le Prugne della California si rivelano versatili in cucina. Oltre a essere ottime da gustare da sole come snack salutare, possono essere utilizzate per aggiungere un tocco di dolcezza naturale a una varietà di piatti, dalle insalate ai cereali, dalle salse alle carni. Grazie alla loro consistenza morbida e al sapore ricco, sono ideali per arricchire dessert, dolci da forno, smoothie o per creare salse e condimenti che esaltano i sapori di piatti salati.