Bindi a Sigep 2025: novità monoporzione e collaborazioni con Caffo e Niko Romito

Durante l’edizione 2025 di Sigep World, Bindi ha confermato il suo ruolo di protagonista nell’universo della pasticceria e della ristorazione. Lo stand dell’azienda, completamente rinnovato per l’occasione, è stato un vero punto d’incontro per professionisti italiani e internazionali, presentando un’ampia gamma di novità.

Sigep World si conferma una tappa fondamentale per Bindi

Come già anticipato in una recente intervista, Antonio Balestrieri, Brand Manager di Bindi, ha confermato l'importanza di Sigep World come tappa fondamentale per l’azienda, sottolineando quanto questo evento rappresenti un momento strategico per consolidare relazioni con i clienti e soprattutto presentare nuove idee di pasticceria e gelateria “pronto servizio” ai ristoratori. «Ogni anno ci impegniamo a sorprendere i nostri visitatori con prodotti che raccontano la nostra storia e, al tempo stesso, esplorano nuove frontiere del gusto e della creatività», ha sottolineato Balestrieri.

Bindi: le novità monoporzione a Sigep World 2025

Elemento chiave della filosofia di Bindi è quello di presentare prodotti che celebrano la tradizione della pasticceria italiana attraverso un’interpretazione moderna. Gli ingredienti nobili, selezionati con cura, sono protagonisti di creazioni che hanno saputo stupire per l’equilibrio tra sapori autentici e consistenze innovative.

«Quest’anno abbiamo presentato la collezione 2025, ricca di innovazioni e contenuti esclusivi. Tra le novità, spiccano una serie di monoporzioni “pronto servizio” e “pronto consumo”, apprezzate sempre più dai ristoratori che ricercano flessibilità, un servizio rapido e la possibilità di ridurre gli sprechi. Tra i nuovi prodotti, abbiamo il Sorbetto al mandarino tardivo di Ciaculli, avvolto in un elegante guscio di mandarino. Abbiamo poi riproposto lo storico Zuccotto Bindi in versione monoporzione, perfetto per il servizio immediato».

Il Sorbetto al mandarino tardivo di Ciaculli di Bindi 1/3 Lo Zuccotto Bindi in versione monoporzione 2/3 L'Incanto al caramello salato con gocce di cioccolato di Bindi 3/3 Previous Next

«Ma non è tutto: abbiamo lanciato anche un prodotto innovativo: l'Incanto al caramello salato con gocce di cioccolato, presentato in una raffinata ceramica nera. Questo dolce, che può essere servito dopo un rapido passaggio al microonde, è un autentico incanto di sapori e consistenze, destinato a fare la differenza nei ristoranti e locali più esclusivi», spiega Balestrieri.

Collaborazioni di prestigio per raggiungere nuove frontiere del gusto

La fiera è stata anche l’occasione per svelare collaborazioni con marchi italiani di grande successo, e non solo. Questi partnership hanno dato vita a progetti che combinano l’esperienza e la qualità di Bindi con la visione innovativa di altri protagonisti del settore, creando soluzioni che hanno conquistato i visitatori.

Dalla collaborazione con Caffo, nasce il Semifreddo Bindi all'Amaro del Capo

Il Semifreddo Bindi all'Amaro del Capo

«Abbiamo realizzato con Caffo questa grandissima collaborazione, in cui il Vecchio Amaro del Capo inontra l'iconico Semifreddo Bindi: una crema semifredda con un cuore liquido all'Amaro del Capo e un goloso crumble al burro di decorazione. Il risultato è l'unione tra due brand storici leader della ristorazione, che condividono gli stessi clienti e si sono messi insieme per realizzare il dessert perfetto per il fine pasto», continua Balestrieri.

Bindi e Niko Romito creano la Torta “Raggio di Sole”

«Per concludere, tra le novità di quest'anno, la Torta “Raggio di Sole” nasce dalla collaborazione con l'Accademia di Niko Romito, chef 3 stelle Michelin, e l'Accademia dei Maestri del Dessert di Bindi. Un gioiello di pasticceria a cui abbiamo voluto dedicare una teca apposita dove metterla in bella mostra durante la fiera».

La Torta “Raggio di Sole” di Bindi firmata dallo chef Niko Romito 1/3 La Torta Raggio di Sole di Bindi è una pasta frolla tutto burro con farina integrale, con una salsa al mandarino tardivo di Ciaculli e crema pasticcera 2/3 La vetrina espositiva esclusiva, riservata alla Torta Raggio di Sole durante Sigep World 2025 3/3 Previous Next

«Questo prodotto è realizzato con tutte materie prime nobili: è una pasta frolla tutto burro con farina integrale, guarnita con una salsa al mandarino tardivo di Ciaculli e una crema pasticcera realizzata con panna, latte e uova. A completamento, una ricca decorazione di mandorle a bastoncino tostate e una lucida, brillante gelatina alla frutta. Possiamo definire questa torta come una vera esperienza sensoriale». conclude Balestrieri.

Bindi premiata per l'innovazione ai Lorenzo Cagnoni Award

Bindi si aggiudica il secondo posto nella categoria Frozen & Ready-Made Products del premio Lorenzo Cagnoni Award, il riconoscimento che premia le start-up e i prodotti più innovativi che disegneranno nuovi scenari nel panorama del foodservice internazionale.

Il riconoscimento è stato conferito per l’innovativo Incanto al caramello salato con gocce di cioccolato, un dessert raffinato che combina sapori intensi e consistenze perfette, ideale per ristoranti e locali esclusivi.