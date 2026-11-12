NUOVE FARINE
Le farine alternative sono sempre più richieste, Molino Spadoni punta su avena e riso
Molino Spadoni amplia la linea Dispensa Creativa con farina di avena integrale macinata a pietra e farina di riso senza glutine. Le nuove referenze rispondono alla crescente domanda di farine alternative e versatili in cucina
La farina è uno degli ingredienti più versatili in cucina: ogni tipologia apre nuove possibilità di sperimentazione, tra consistenze, aromi e interpretazioni sempre diverse delle proprie ricette. E, soprattutto, lascia libero spazio alla creatività. Il segmento Altre Farine è tra i più dinamici all’interno della categoria Farina con una crescita annua a valore del 10,2% e del 9,2% a volume secondo una ricerca di Circana aggiornata a giugno 2026. Ecco perché Molino Spadoni ha scelto di riunire le sue farine alternative - Farina di Ceci, Farina di Castagne e Cocco Grattugiato - sotto il cappello del nuovo brand Dispensa Creativa ampliando al contempo la gamma con due nuove referenze dedicate proprio a chi ama sperimentare: Farina di Avena Integrale e Farina di Riso.
Farina di avena integrale e farina di riso: le novità Molino Spadoni
La nuova Farina di Avena Molino Spadoni, integrale e macinata a pietra, è ricca di fibre e fonte di proteine: un ingrediente altamente versatile, adatto tanto alle preparazioni dolci quanto a quelle salate e particolarmente indicato per ricette dall’animo “fit”.
La Farina di Riso, senza glutine, si distingue per il gusto delicato e la facilità di lavorazione. Caratteristiche che la rendono una scelta versatile per chi desidera sperimentare nuove preparazioni e ampliare il proprio repertorio in cucina. È inoltre una preziosa alleata per chi è intollerante al glutine o segue un'alimentazione specifica, perché consente di realizzare ricette gustose e creative senza rinunce, portando in tavola tutto il piacere di impastare, cucinare e condividere.
Dispensa Creativa: varietà, personalizzazione e attenzione al benessere
Prodotti che interpretano una domanda sempre più orientata alla varietà e personalizzazione offrendo ad appassionati e home foodies nuovi ingredienti per nuovi modi di vivere il gusto con una proposta contemporanea capace di interpretare l’health&wellness come un vero e proprio valore aggiunto anche in termini di gusto. E il pratico flowpack da 500 grammi, altamente distinguibile a scaffale grazie a una grafica e a colori distintivi, rappresenta certamente il formato ideale per stimolare la prova di prodotto.
Leggi anche
Farine alternative Molino Spadoni: formati e prodotti senza glutine
Una logica che accomuna anche le altre tre referenze della linea: la Farina di Ceci condivide con le due novità il formato da 500 grammi, mentre la Farina di Castagne è proposta in pack da 400 grammi e il Cocco Grattugiato in quello da 250 grammi. Tutte e tre, al pari della Farina di Riso, senza glutine e certificate AIC, Associazione Italiana Celiachia.
Ma l’azienda ravennate promuove la creatività in cucina anche attraverso prodotti più ancorati alla tradizione. Come la farina per pizza alla napoletana Chella llà tipo “0”, approvata dall’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) con marchio on pack che sta conquistando anche i pizza lovers più esigenti poiché offre la garanzia di una base perfetta da personalizzare secondo il proprio stile.