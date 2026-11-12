La farina è uno degli ingredienti più versatili in cucina: ogni tipologia apre nuove possibilità di sperimentazione, tra consistenze, aromi e interpretazioni sempre diverse delle proprie ricette. E, soprattutto, lascia libero spazio alla creatività. Il segmento Altre Farine è tra i più dinamici all’interno della categoria Farina con una crescita annua a valore del 10,2% e del 9,2% a volume secondo una ricerca di Circana aggiornata a giugno 2026. Ecco perché Molino Spadoni ha scelto di riunire le sue farine alternative - Farina di Ceci, Farina di Castagne e Cocco Grattugiato - sotto il cappello del nuovo brand Dispensa Creativa ampliando al contempo la gamma con due nuove referenze dedicate proprio a chi ama sperimentare: Farina di Avena Integrale e Farina di Riso.

Le nuove Farina di Avena Integrale e Farina di Riso senza glutine di Molino Spadoni

Farina di avena integrale e farina di riso: le novità Molino Spadoni

La nuova Farina di Avena Molino Spadoni, integrale e macinata a pietra, è ricca di fibre e fonte di proteine: un ingrediente altamente versatile, adatto tanto alle preparazioni dolci quanto a quelle salate e particolarmente indicato per ricette dall’animo “fit”. La Farina di Riso, senza glutine, si distingue per il gusto delicato e la facilità di lavorazione. Caratteristiche che la rendono una scelta versatile per chi desidera sperimentare nuove preparazioni e ampliare il proprio repertorio in cucina. È inoltre una preziosa alleata per chi è intollerante al glutine o segue un'alimentazione specifica, perché consente di realizzare ricette gustose e creative senza rinunce, portando in tavola tutto il piacere di impastare, cucinare e condividere.

Le altre tre referenze della linea Dispensa Creativa di Molino Spadoni: Farina di Ceci, Farina di Castagne e Cocco Grattugiato

Dispensa Creativa: varietà, personalizzazione e attenzione al benessere

Prodotti che interpretano una domanda sempre più orientata alla varietà e personalizzazione offrendo ad appassionati e home foodies nuovi ingredienti per nuovi modi di vivere il gusto con una proposta contemporanea capace di interpretare l’health&wellness come un vero e proprio valore aggiunto anche in termini di gusto. E il pratico flowpack da 500 grammi, altamente distinguibile a scaffale grazie a una grafica e a colori distintivi, rappresenta certamente il formato ideale per stimolare la prova di prodotto.

Farine alternative Molino Spadoni: formati e prodotti senza glutine

Una logica che accomuna anche le altre tre referenze della linea: la Farina di Ceci condivide con le due novità il formato da 500 grammi, mentre la Farina di Castagne è proposta in pack da 400 grammi e il Cocco Grattugiato in quello da 250 grammi. Tutte e tre, al pari della Farina di Riso, senza glutine e certificate AIC, Associazione Italiana Celiachia.

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