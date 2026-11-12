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La farina è uno degli ingredienti più versatili in cucina: ogni tipologia apre nuove possibilità di sperimentazione, tra consistenze, aromi e interpretazioni sempre diverse delle proprie ricette. E, soprattutto, lascia libero spazio alla creatività. Il segmento Altre Farine è tra i più dinamici all’interno della categoria Farina con una crescita annua a valore del 10,2% e del 9,2% a volume secondo una ricerca di Circana aggiornata a giugno 2026. Ecco perché Molino Spadoni ha scelto di riunire le sue farine alternative - Farina di Ceci, Farina di Castagne e Cocco Grattugiato - sotto il cappello del nuovo brand Dispensa Creativa ampliando al contempo la gamma con due nuove referenze dedicate proprio a chi ama sperimentare: Farina di Avena Integrale e Farina di Riso.

Le nuove Farina di Avena Integrale e Farina di Riso senza glutine di Molino Spadoni
Le nuove Farina di Avena Integrale e Farina di Riso senza glutine di Molino Spadoni

Farina di avena integrale e farina di riso: le novità Molino Spadoni

La nuova Farina di Avena Molino Spadoni, integrale e macinata a pietra, è ricca di fibre e fonte di proteine: un ingrediente altamente versatile, adatto tanto alle preparazioni dolci quanto a quelle salate e particolarmente indicato per ricette dall’animo “fit”.

La Farina di Riso, senza glutine, si distingue per il gusto delicato e la facilità di lavorazione. Caratteristiche che la rendono una scelta versatile per chi desidera sperimentare nuove preparazioni e ampliare il proprio repertorio in cucina. È inoltre una preziosa alleata per chi è intollerante al glutine o segue un'alimentazione specifica, perché consente di realizzare ricette gustose e creative senza rinunce, portando in tavola tutto il piacere di impastare, cucinare e condividere.

Le altre tre referenze della linea Dispensa Creativa di Molino Spadoni:
Le altre tre referenze della linea Dispensa Creativa di Molino Spadoni: Farina di Ceci, Farina di Castagne e Cocco Grattugiato

Dispensa Creativa: varietà, personalizzazione e attenzione al benessere

Prodotti che interpretano una domanda sempre più orientata alla varietà e personalizzazione offrendo ad appassionati e home foodies nuovi ingredienti per nuovi modi di vivere il gusto con una proposta contemporanea capace di interpretare l’health&wellness come un vero e proprio valore aggiunto anche in termini di gusto. E il pratico flowpack da 500 grammi, altamente distinguibile a scaffale grazie a una grafica e a colori distintivi, rappresenta certamente il formato ideale per stimolare la prova di prodotto.

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Farine alternative Molino Spadoni: formati e prodotti senza glutine

Una logica che accomuna anche le altre tre referenze della linea: la Farina di Ceci condivide con le due novità il formato da 500 grammi, mentre la Farina di Castagne è proposta in pack da 400 grammi e il Cocco Grattugiato in quello da 250 grammi. Tutte e tre, al pari della Farina di Riso, senza glutine e certificate AIC, Associazione Italiana Celiachia.

Chellallà, la farina perfetta per la pizza napoletana, consigliata anche da AVPN
Chella llà, la farina perfetta per la pizza napoletana, approvata anche da AVPN

Ma l’azienda ravennate promuove la creatività in cucina anche attraverso prodotti più ancorati alla tradizione. Come la farina per pizza alla napoletana Chella llà tipo “0”, approvata dall’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) con marchio on pack che sta conquistando anche i pizza lovers più esigenti poiché offre la garanzia di una base perfetta da personalizzare secondo il proprio stile.

Via Ravegnana 746 48125 Coccolia (RA) Italia