C’è un momento, a tavola, che precede spesso l’arrivo della prima portata: quello in cui si spezza un grissino, si assaggia una focaccina o si scopre una specialità croccante nel cestino del pane. Un gesto semplice, che può raccontare molto della cucina che seguirà. Perché anche ciò che accompagna il pasto parla di materie prime, consistenze e attenzione ai dettagli. Grissini, friselle e schiacciatine non sono soltanto alternative al pane tradizionale.

I grissini non sono una semplice alternativa al pane, ma possono diventare elementi importanti nell'offerta di un ristorante

Hanno una propria identità e trovano spazio in occasioni diverse: dall’aperitivo al buffet, dal banco del panificio alla tavola del ristorante. Per chi lavora nell’arte bianca rappresentano anche un terreno fertile per sperimentare, dare nuova vita alle ricette e ampliare l’assortimento.

Anche la frisella diventa una base molto versatile per creazioni particolarmente sfiziose

Ma serve davvero una miscela diversa per ogni preparazione? Non necessariamente. A volte basta cambiare prospettiva: un impasto pensato per il pane può diventare la base di grissini fragranti o friselle rustiche, adattando lavorazione, forma e cottura. È in questa libertà di interpretazione che si esprime la versatilità delle miscele professionali di Molino Merano.

Quando la miscela diventa un’idea

Per un laboratorio, diversificare non significa soltanto aggiungere referenze. Significa trovare il giusto equilibrio tra creatività, qualità e organizzazione. Partire da una stessa miscela per realizzare prodotti differenti consente di valorizzare le materie prime e progettare un’offerta riconoscibile, senza moltiplicare necessariamente gli ingredienti a magazzino.

Accanto al pane, anche i taralli possono essere un buon accompagnamento durante tutto il pasto

Le farine per panificati di Molino Merano

Miscela Del Colle Un esempio è Del Colle, miscela multicereali con semi che, oltre al pane, si presta alla preparazione di grissini. Cambia il formato, cambia la consistenza, ma resta il carattere dei cereali: nei piccoli prodotti croccanti, ogni ingrediente diventa protagonista. Il risultato può accompagnare il cestino del pane oppure trasformarsi in una proposta per l’aperitivo, accanto a creme, formaggi e specialità gastronomiche. La lavorazione consente di ottenere bastoncini fragranti, ideali anche da proporre in confezioni da asporto o vendita diretta. Miscela Gran Rustik La stessa capacità di andare oltre le applicazioni più consuete emerge con GRAN RUSTIK, miscela con fiocchi di cereali e semi. Molino Merano la propone anche per le friselle, espressione di una tradizione che incontra la cucina contemporanea. Croccanti, rustiche e ideali da accompagnare con ingredienti freschi, possono diventare un antipasto, una proposta da buffet o una base per interpretazioni stagionali. La loro struttura asciutta le rende adatte anche a farciture creative, valorizzando abbinamenti di stagione e ingredienti locali. Miscela Dorato E per chi desidera distinguersi anche attraverso l’aspetto, c’è DORATO, miscela con farine speciali, tra cui il teff, che dona ai prodotti da forno un colore particolarmente invitante. Una base interessante per realizzare pani e piccoli formati dal carattere originale, dove gusto e presentazione contribuiscono a rendere riconoscibile ogni creazione. La miscela permette inoltre di giocare con forme e dimensioni diverse, offrendo ai professionisti nuove possibilità per arricchire il banco e proporre prodotti capaci di attirare l’attenzione già al primo sguardo.

Il valore di una buona base

Nelle specialità più semplici, la scelta degli ingredienti fa la differenza. Una consistenza ben studiata, il gusto dei cereali e l’equilibrio aromatico permettono di dare personalità anche a un piccolo grissino. Dietro le miscele di Molino Merano c’è la competenza mugnaia di un’azienda familiare altoatesina, che unisce tradizione e ricerca nella selezione e lavorazione delle materie prime.

Dietro le miscele Molino Merano c’è la competenza mugnaia dell'azienda altoatesina

Un ruolo importante lo gioca anche il lievito madre, prodotto internamente da Molino Merano e parte della sua cultura dell’arte bianca. Un ingrediente che contribuisce al profilo aromatico delle preparazioni e racconta un sapere fatto di cura, esperienza e innovazione.