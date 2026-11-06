Quando le temperature si abbassano e gli ambienti si vestono delle atmosfere calde, la tavola diventa il luogo privilegiato in cui ritrovare il piacere della convivialità. Cremosissimo Bergader può interpretare il gusto dell’inverno, trasformando la semplicità degli ingredienti di stagione in una proposta raffinata, capace di sorprendere con pochi gesti. L’incontro con il tartufo nero esalta la personalità del formaggio, dando vita a un’esperienza di gusto che unisce cremosità, profumi intensi e suggestioni alpine.

Cremosissimo Bergader al forno con tartufo nero, nella ricetta di chef Riccardo De Pra

Firmata dallo chef Riccardo De Pra, del ristorante Dolada 1921 di Alpago (Bl), la proposta di abbinamento valorizza la consistenza morbida e vellutata di Cremosissimo Bergader nel formato da 300 g. Il formaggio viene tagliato a metà, farcito con sottili lamelle di tartufo nero e arricchito da un tocco di erbe aromatiche, per poi essere cotto lentamente in forno fino a raggiungere una consistenza calda, fondente e irresistibile.

Chef Riccardo De Pra al lavoro

Servito con pane tostato o crostini fragranti, diventa il protagonista di un aperitivo delle feste o di un antipasto da condividere, dove il carattere aromatico del tartufo incontra la delicatezza del formaggio in un equilibrio armonioso.

Cremosissimo Bergader, un formaggio versatile in cucina

A rendere suggestiva la proposta è la versatilità di Cremosissimo, formaggio a pasta molle dalla soffice crosta bianca e vellutata, realizzato con latte delle Alpi secondo la tradizione casearia Bergader. La sua texture avvolgente e il sapore delicato lo rendono ideale non soltanto da gustare in purezza, ma anche come ingrediente capace di arricchire preparazioni calde e ricette creative, dai risotti mantecati alle vellutate, fino alle torte salate.

Il Cremosissimo di Bergader

Bergader, una storia casearia nel cuore delle Alpi bavaresi

Fondata nel 1902 a Waging am See, nel cuore della Baviera alpina, Bergader custodisce una lunga tradizione casearia, fatta di attenzione alla materia prima, con latte selezionato da allevatori locali a pochi chilometri dalla sede produttiva, sapere artigianale e legame con il territorio montano.