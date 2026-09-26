In pasticceria ogni lavorazione richiede rigore, precisione e conoscenza. Tutto ciò significa rispettare la materia, sceglierla con attenzione e saperne riconoscere le caratteristiche, ma anche comprenderne i tempi e accompagnarla nel processo di trasformazione. È un equilibrio nel quale tecnica e sensibilità devono procedere insieme. Perché un impasto non è soltanto la somma degli ingredienti che lo compongono, ma è il risultato di una materia ben selezionata, di una lavorazione corretta e del tempo necessario perché ogni elemento possa esprimersi.

La scelta della giusta farina è molto importante per prodotti particolari come questi pan suisse del maestro Lorenzo Colognesi

Molino Colombo: oltre un secolo di cultura della farina

È questa la filosofia che accompagna Molino Colombo, realtà molitoria che da oltre un secolo lega la propria storia alla cultura della farina, alla ricerca e a un profondo rapporto con il territorio. Una storia che comincia nel 1882, sulla “cresta della ripa dell’altopiano di Paderno”, il luogo che aveva affascinato Leonardo da Vinci per la bellezza degli scenari del fiume, dove viene costruito il primo molino azionato da forza motrice elettrica.

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Una storia nella quale territorio, esperienza e innovazione si incontrano e che trova nella filosofia molitoria uno dei suoi elementi distintivi. Per Molino Colombo, infatti, il processo di trasformazione del grano non è soltanto una fase produttiva: è il momento nel quale preservare e valorizzare le caratteristiche che dovranno poi tradursi nel lavoro del professionista.

La selezione dei grani e la macinazione lenta

La scelta dei grani teneri rappresenta il primo passaggio. Per le lavorazioni più complesse vengono selezionati grani differenti, sapientemente calibrati affinché ciascuno possa contribuire al risultato finale con le proprie caratteristiche. Ma la selezione è soltanto l’inizio: anche il modo in cui il grano viene lavorato determina le caratteristiche della farina. Da qui la scelta di una macinazione lunga e lenta, pensata per accompagnare il chicco nella sua trasformazione senza sottoporlo a lavorazioni eccessivamente aggressive.

Dolci da colazione sempre perfetti come questa sfoglia del maestro Lorenzo Colognesi, realizzata con farine Molino Colombo

Una filosofia nella quale il tempo non viene considerato un limite produttivo, ma diventa parte del processo e, quindi, della qualità. Macinare lentamente significa ricercare equilibrio e preservare le caratteristiche delle proteine del grano, ottenendo una farina capace di rispondere con regolarità alle esigenze del professionista. Quando la materia è stata selezionata con attenzione, il tempo diventa lo strumento attraverso il quale permetterle di esprimersi.

Paste lievitate e brioches: l'importanza della struttura

È un principio particolarmente importante nel mondo delle paste lievitate, dove la complessità della lavorazione rende evidente ogni scelta compiuta a monte. La brioche, in particolare, richiede precisione in ogni fase: impasto, lavorazione, fermentazione e lievitazione devono trovare il proprio equilibrio.

La brioche, in particolare, richiede precisione in ogni fase: impasto, lavorazione, fermentazione e lievitazione devono trovare il proprio equilibrio

Burro, zuccheri e uova mettono la struttura dell’impasto alla prova. La maglia glutinica deve essere sufficientemente forte da sostenerla, ma contemporaneamente estendibile ed elastica, capace di accompagnare lo sviluppo senza opporre un’eccessiva resistenza.

La farina Le Pasticcere per paste lievitate e brioches

È proprio per affrontare questa complessità che nasce la farina per Paste Lievitate e Brioches della linea Le Pasticcere di Molino Colombo, una farina tipo “00” sviluppata per lavorazioni che richiedono struttura, equilibrio e capacità di sostenere processi prolungati. L’elevato contenuto proteico è pensato per sostenere lunghe lavorazioni e importanti quantità di grassi aggiunti, mentre la particolare estendibilità della maglia glutinica favorisce una gestione armoniosa dell’impasto.

La farina per Paste Lievitate e Brioches della linea Le Pasticcere di Molino Colombo

Forza ed elasticità, dunque, non come caratteristiche isolate, ma come elementi che devono dialogare tra loro per accompagnare il lavoro del professionista dall’impasto alla lievitazione, fino al prodotto finito.

La brioche come espressione della filosofia del molino

La brioche diventa così anche una metafora della filosofia di Molino Colombo: una preparazione apparentemente semplice, ma capace di rivelare, in ogni fase, quanto contino la materia prima, la tecnica e il tempo. Perché quando un impasto deve crescere, trasformarsi e raggiungere il proprio equilibrio, non esistono scorciatoie.