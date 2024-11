Mediterranea Food Week, 5 giorni per scoprire i segreti della cucina calabrese

La “Mediterranea Food Week” è un evento tutto da gustare che dal 13 al 17 novembre trasformerà Nicotera, Pizzo, Ricadi e Tropea, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, in un centro nevralgico di sapori, cultura e benessere. Pensata per valorizzare e promuovere le eccellenze calabresi e la loro connessione con la Dieta Mediterranea, questa manifestazione offrirà un viaggio culinario questi borghi. Un percorso di gusto, tradizioni e conoscenza che promette di conquistare tutti i partecipanti!

La Dieta mediterranea protagonista di Mediterranea Food Week

Alla scoperta della Dieta Mediterranea

Quella che chiamiamo "Dieta mediterranea" è molto più di un semplice regime alimentare: è uno stile di vita e un patrimonio culturale riconosciuto dall'Unesco. Basata su ingredienti locali e stagionali, come frutta, verdura, cereali, legumi, pesce, olio d'oliva e un consumo moderato di carne, la Dieta Mediterranea è associata a benefici per la salute e alla sostenibilità ambientale. Durante la Mediterranea Food Week, chef, nutrizionisti e studiosi ci guideranno tra i sapori e le tecniche che mantengono viva questa tradizione.

Workshop, showcooking e non solo

La settimana promette un programma denso di attività, che unisce informazione, esperienza e, naturalmente, buon cibo! Tra i protagonisti ci sono workshop, showcooking, conferenze e incontri con esperti del settore. Questa esperienza di cinque giorni consentirà ai partecipanti di immergersi nella cucina calabrese, scoprendo piatti tradizionali e le antiche pratiche culinarie della regione.

L’iniziativa prevede anche un “press tour” per giornalisti e opinionisti del settore che, attraverso visite nei borghi coinvolti, potranno raccontare la ricchezza della Dieta Mediterranea direttamente dai luoghi che la rappresentano meglio. È un invito a immergersi nelle radici di una cultura gastronomica che ha saputo, nel tempo, diventare un simbolo di salute e gusto.

Gli Oscar Mediterranea Food

Il momento clou della manifestazione sarà la cerimonia degli “Oscar Mediterranea Food”. Il 14 novembre, infatti, avverrà il taglio del nastro e la premiazione delle eccellenze agroalimentari calabresi. Questo riconoscimento è destinato a produttori, chef e innovatori che hanno saputo rappresentare e promuovere i valori della Dieta Mediterranea. Una celebrazione della qualità e dell'impegno, dedicata a chi lavora ogni giorno per mantenere vive le tradizioni culinarie della Calabria, adattandole al contempo alle esigenze moderne.

Cooking Class e NutriLab

Tra le attività più attese, le cooking class curate dall’Accademia internazionale Cucina Mediterranea con il tema "Siamo ciò che mangiamo. Tra innovazione e tradizione in cucina”. Queste lezioni pratiche consentiranno ai partecipanti di mettere le mani in pasta, imparando a preparare piatti che coniugano innovazione e rispetto delle tradizioni culinarie.

Mediterranea Food Week tra tradizioni e sapori calabresi

Ma non è tutto: un laboratorio speciale chiamato “NutriLab” vedrà nutrizionisti e chef collaborare per dimostrare come una dieta sana e corretta possa essere gustosa e appagante. Il laboratorio si propone di guidare i partecipanti nella preparazione di piatti che non solo sono buoni, ma anche bilanciati dal punto di vista nutrizionale, creando un perfetto equilibrio tra gusto e salute.

La passeggiata della longevità a Nicotera

Uno degli eventi più suggestivi della Mediterranea Food Week è senza dubbio la “Passeggiata della longevità”, che si terrà a Nicotera, una città conosciuta come la Capitale della Dieta Mediterranea. È qui che il famoso fisiologo statunitense Ancel Keys ha condotto alcuni dei suoi studi pionieristici sulla longevità e sullo stile di vita mediterraneo. Keys aveva scoperto che l’alimentazione locale, unita a una vita fisicamente attiva e a una forte componente sociale, contribuisce alla longevità della popolazione.

La passeggiata della longevità a Nicotera

La passeggiata è un'occasione unica per esplorare i luoghi che hanno ispirato Keys, tra paesaggi incantevoli e un ambiente ricco di storia e tradizioni. Camminare attraverso i borghi antichi, immersi nella natura, permetterà ai partecipanti di scoprire il valore del benessere fisico e mentale che la Dieta Mediterranea ha saputo offrire per generazioni.

Laboratori sulle produzioni calabresi

Durante la settimana, sarà possibile partecipare a vari laboratori dove si potranno toccare con mano (e con gusto!) i prodotti della terra calabrese. La Calabria è rinomata per le sue eccellenze alimentari: dalla ‘nduja, al peperoncino, passando per l’olio d’oliva e i vini locali. I laboratori metteranno in risalto le tecniche tradizionali di produzione, illustrando come ogni ingrediente calabrese sia frutto di conoscenze tramandate di generazione in generazione.

L'importanza della Mediterranea Food Week

La Mediterranea Food Week non è solo una celebrazione del gusto, ma un'iniziativa di grande valore culturale e scientifico. Questo evento è infatti finanziato dal ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell’ambito di un progetto volto a promuovere e valorizzare il settore agricolo e agroalimentare. Un impegno concreto che mira a sostenere le produzioni locali e a diffondere i principi della Dieta Mediterranea come esempio di sostenibilità e benessere.

La Mediterranea Food Week è un'occasione unica per scoprire la Calabria attraverso i suoi sapori e le sue tradizioni, in un periodo dell’anno in cui la convivialità e la buona cucina sono al centro delle feste natalizie. Un’esperienza sensoriale e culturale che non solo celebra il Natale, ma insegna anche i valori della Dieta Mediterranea: rispetto per la terra, per i suoi prodotti e per una tradizione che ha molto da offrire sia a livello culinario che umano.

Qui il programma completo e tutti gli aggiornamenti di Mediterranea Food Week.