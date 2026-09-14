Triestespresso Expo 2026, nuove aree per private label, retail e caffè domestico

Triestespresso Expo torna a Trieste dal 21 al 23 ottobre 2026 con la sua dodicesima edizione, confermandosi come appuntamento B2B internazionale dedicato all’espresso e alla filiera del caffè. La manifestazione si svolgerà al Trieste Convention Center, negli spazi delle Hall 27, 28 e 28 bis, e riunirà operatori, aziende e buyer interessati ai mercati del Centro-Est Europa, dei Balcani e del Mediterraneo.

Triestespresso 2026 Expo torna a Trieste dal 21 al 23 ottobre 2026 negli spazi del Trieste Convention Center

Triestespresso Expo 2026, una fiera del caffè sempre più internazionale

Nata nel 2002, la manifestazione propone un format biennale concentrato sul business e sull’incontro tra i diversi anelli della filiera: dal caffè verde alla torrefazione, dagli impianti alle macchine per espresso, fino a packaging, accessori e servizi per bar e ristorazione. Nell’ultima edizione sono arrivati visitatori da 51 Paesi esteri, mentre nel 2026 l’area di riferimento viene ampliata verso i mercati mediterranei, accanto alla consolidata attenzione per l’Europa Centro-Orientale.

Triestespresso Expo è focalizzata sul business e sull’incontro tra i diversi anelli della filiera, dalla materia prima al packaging

La nuova edizione introduce la sezione Custom Coffee Industry dedicata al private label, mettendo in relazione torrefazioni conto terzi e buyer di retail, Horeca ed e-commerce.

Business, incontri B2B e formazione sul caffè

Il carattere professionale sarà rafforzato da una piattaforma di matchmaking B2B, pensata per organizzare appuntamenti mirati tra espositori, visitatori e operatori internazionali. Il programma collaterale prevede workshop, incontri B2B, pillole formative, campionati, tavole rotonde ed esibizioni. Tra gli appuntamenti indicati figurano le Selezioni Specialty Coffee Association (SCA) con la Tappa Nord Italia (ompetizioni dedicate ai professionisti del caffè specialty), i workshop della Fondazione Illy e momenti dedicati all’aggiornamento tecnico e professionale.

La manifestazione affronterà anche alcuni dei temi che stanno modificando la filiera del caffè, tra cui EU Deforestation Regulation, cioè il Regolamento europeo sulla deforestazione, packaging e greenwashing, insieme agli approfondimenti sui consumi fuori casa e sui mercati dell’Europa Centro-Orientale. È inoltre prevista la presentazione e premiazione della Guida dei caffè e delle torrefazioni d’Italia 2026.

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International Coffee Convention, dal 19 ottobre a Trieste

A precedere la fiera sarà l’International Coffee Convention, in programma il 19 e 20 ottobre. Il forum riunirà contenuti scientifici e confronto professionale su sostenibilità, salute, sicurezza, economia circolare, clima, consumatori e prospettive di mercato. La collaborazione con Triestespresso Expo crea così una settimana internazionale dedicata al caffè, con due appuntamenti distinti ma complementari.