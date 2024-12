Agriturismi lombardi, dopo un 2024 di assestamento c'è fiducia per il futuro

Un anno di tregua, il 2024, per gli oltre 1.700 agriturismi che operano in Lombardia. «Non è andata male, anzi» ha sottolineato Gianluigi Vimercati Castellini, presidente degli agriturismi lombardi di Confagricoltura.

Il 2024 è stato un anno di assestamento per gli agriturismi lombardi

Agriturismi lombardi, i numeri del 2024

«È stato un anno di assestamento - ha detto il presidente - con un calo delle presenze, rispetto al 2023, fra il 10 e il 15%. Le nostre realtà hanno subito un rallentamento dopo il boom post-covid a causa anche della difficile stagione meteo, con un'altalena di alti e bassi , fra piogge e caldo. Comunque non possiamo lamentarci perché nelle prossime festività si annuncia praticamente il tutto esaurito fra pranzi natalizi e cenoni». Dai 370 agriturismi di Brescia ai 222 di Mantova, fino ai 217 di Pavia per chiudere agli 11 di Monza, tutte le province lombarde hanno sui loro territori strutture sempre più moderne, in grado di accogliere gli amanti della natura e della buona cucina.

Agriturismi lombardi, il ricambio generazionale

A gestirle, questo è il dato confortante, tanti giovani, in prima fila le donne. «Rispetto al passato - sottolinea Vimercati - dobbiamo registrare un sensibile aumento di qualità con l'ingresso delle nuove generazioni. È un mondo che si e aggiornato in continuazione grazie anche alle tecniche agricole in evoluzione , da 4.0 a 5.0. Ma a contare e contraddistinguere gli agriturismi è il contatto umano. Ci teniamo a parlare con i nostri ospiti e far conoscere le nostre attivit : questa è la nostra vera forza».