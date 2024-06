Euro2024, Svizzera-Italia: dal calcio la sfida passa in cucina

Superato non senza qualche apprensione di troppo il girone ad Euro2024, l'Italia del ct Luciano Spalletti giocherà sabato 29 giugno alle 18.00 all'Olympiastadion di Berlino (Germania) contro la Svizzera negli ottavi di finale della competizione continentale. Una partita secca che determinerà chi potrà continuare ad inseguire la finale degli Europei e chi invece verrà eliminato dalla competizione.

Svizzera-Italia, dal campo alla tavola ad Euro2024

La sfida, però, travalica anche il contesto sportivo. Tra paesi confinanti, inevitabilmente, la gara si sposta anche su piani diversi, da quello culturale a quello culinario. In questo campo l'Italia parte con tutti i favori del pronostico, ma in 90' può accadere di tutto. Gli elvetici schierano in porta un'eccellenza come il cioccolato svizzero e hanno un centrocampo ricco di formaggi che potrebbero mettere in difficoltà gli azzurri che rispondono con solidi secondi della tradizione e puntano sul tiramisù per concludere a rete.

Euro2024, la formazione della Svizzera contro l'Italia

La Svizzera opta per un 3-5-2 solido, con un centrocampo ricco di calcio da formaggio: sugli esterni due certezze come Tête de Moine ed Emmental garantiscono soprattutto solidità e copertura, ma con quel tocco di filante che all'occorrenza può dare quest'ultimo che però lascia spesso qualche buco. Il perno della squadra è chiaramente la fonduta, icona nazionale e messa al centro del campo. A supporto due mezzali come raclette (in grado di offrirsi come alternativa alla fonduta se questa dovesse essere marcata costantemente) e croute au fromage, versatili per provare a garantire supporto alle punte di patate e copertura ad una difesa di carne.

Il 3-5-2 della Svizzera contro l'Italia

In avanti, infatti, Älplermagronen e Rösti saranno chiamati a fare la differenza. I primi sono maccheroni conditi con patate, formaggio, panna e cipolle arrostite, mentre la seconda è una schiacciata cotta in padella con burro o grasso caldo di patate grattugiate che possono essere bollite o crude. Il terzetto difensivo, come detto, è a base di carne: l'OLMA-Bratwurst (una salsiccia) e il Lääberli (fegato tagliato a strisce) agiranno come braccetti, mentre al centro l'Hafenchabis, uno stufato di carne di agnello o di maiale con cavolo è chiamato a dare copertura al cioccolato, il fuoriclasse che la Svizzera schiera tra i pali.

Ecco quindi la formazione culinaria della Svizzera:

Portiere

Cioccolato

Difesa

OLMA-Bratwurst

Hafenchabis

Lääberli

Cioccolato svizzero 1/4 OLMA-Bratwurst 2/4 Hafenchabis FOTO: Einsiedeln Ybrig Zürichsee Tourismus 3/4 Lääberli FOTO: servus.com 4/4 Previous Next

Centrocampo

Tête de Moine

Croute au fromage

Fonduta

Raclette

Emmental

Attacco

Älplermagronen

Rösti

Tête de Moine 1/7 Croute au fromage 2/7 Fonduta 3/7 Raclette 4/7 Emmental 5/7 Rösti 6/7 Älplermagronen 7/7 Previous Next

Euro 2024, la formazione dell'Italia contro la Svizzera

L'Italia, schierata con il 4-3-3, dal canto proprio riparte dalle proprie certezze. Anche la cucina azzurra può vantare un campione in porta: la pizza, capitano della Nazionale italiana e carboidrato che ben si integra con la difesa a 4 composta da primi piatti: terzini, pronti a srotolarsi sulle corsie esterne, ci sono gli spaghetti alla carbonara e le tagliatelle alla bolognese, mentre al centro vengono serviti lasagne e risotto alla milanese.

Il 4-3-3 dei piatti italiani contro la Svizzera

La selezione tricolore sceglie un centrocampo di sostanza per bilanciare un attacco maestro nel finalizzare l'azione (e il pasto in genere). In mediana, la bistecca alla fiorentina si posizionerà al centro, con ai lati la cotoletta alla milanese e i saltimbocchi alla romana, che avranno il compito di saltare anche in avanti per supportare il tris di dolci: ai lati del bomber tiramisù, infatti, ecco il cannolo siciliano e il panettone, beniamini di Sud e Nord capaci di unire la penisola.

Ecco quindi la formazione culinaria dell'Italia:

Portiere

Pizza

Difesa

Spaghetti alla carbonara

Lasagne

Risotto alla milanese

Tagliatelle alla bolognese

Pizza 1/5 Spaghetti alla carbonara 2/5 Lasagne 3/5 Risotto alla milanese 4/5 Tagliatelle alla bolognese 5/5 Previous Next

Centrocampo

Saltimbocca alla romana

Bistecca alla fiorentina

Cotoletta alla milanese

Attacco

Cannolo siciliano

Tiramisù

Panettone

Saltimbocca alla romana 1/6 Bistecca alla fiorentina 2/6 Cotoletta alla milanese 3/6 Cannolo siciliano 4/6 Tiramisù 5/6 Panettone 6/6 Previous Next

Euro 2024, Svizzera-Italia: le probabili formazioni

Se la sfida culinaria si giocherà con questi protagonisti, a Berlino lo scenario sarà diverso. Per quanto riguarda le scelte di campo il ct della Svizzera Murat Yakin sembra intenzionato a schierare un 3-4-3 con Sommer tra i pali e una linea di difesa composta da Schär, Akanji e Rodriguez. Ndoye e Rieder dovrebbero agire sugli esterni con al centro Xhaka e Freuler. Aebischer, Embolo e Vargas comporranno invece il trio d'attacco.

Il ct della nazionale italiana di calcio Luciano Spalletti

Spalletti dal canto proprio, davanti al confermatissimo Donnarumma, dovrebbe impiegare Darmian, Mancini e Bastoni nella linea difensiva. Di Lorenzo, Barella, Jorginho e Dimarco comporranno il quartetto di centrocampo con Chiesa e Pellegrini a supporto di Scamacca per quello che dovrebbe essere un 3-4-2-1 non troppo dissimile dallo schieramento rivale.

Svizzera-Italia, le probabili formazioni