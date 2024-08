Comavicola: una certezza per i prodotti ittici congelati

Era il 1956 quando Angelo Giuseppe Villa fondò Comavicola. All'epoca l'azienda portava pollame, conigli e uova al mercato locale “Lombroso” a Milano. Quello fu il primo passo di una storia che oggi, quasi settant'anni dopo, ha portato Comavicola ad essere una delle realtà leader nel Nord Italia nella distribuzione multicanale (Gdo, industria alimentare, mercato all’ingrosso, Horeca e dettaglio) di prodotti ittici congelati, comparto nel quale si è via via specializzata. L'azienda, di cui la famiglia fondatrice è tutt'ora proprietaria, continua la sua crescita e i suoi investimenti.

Comavicola, una realtà in costante crescita

Il mondo del frozen, d'altronde, sta vivendo una fase più che positiva, anche e soprattutto per quanto riguarda i prodotti ittici. Tanti i fattori che spingono i consumatori in questa direzione: prezzi, sostenibilità, qualità e non solo. «Il mondo dei prodotti ittici surgelati sta vivendo un momento di evoluzione significativa - hanno confermato da Comavicola - L'industria è stata influenzata da diversi fattori, tra cui la crescente consapevolezza dei consumatori sulla sostenibilità, l'aumento della domanda di prodotti convenienti e sani, e le innovazioni tecnologiche che migliorano la qualità e la conservazione del pesce surgelato».

Comavicola è una delle realtà leader nel Nord Italia nella distribuzione multicanale di prodotti ittici congelati

«La pandemia ha ulteriormente accelerato l'interesse per i prodotti surgelati, dato il loro lungo periodo di conservazione e la loro convenienza. In questo contesto dinamico, Comavicola si sta muovendo con decisione e strategia per capitalizzare sulle tendenze emergenti e soddisfare le esigenze dei consumatori. La nostra azienda ha da tempo riconosciuto l'importanza della distribuzione multicanale, che ci permette di raggiungere un'ampia gamma di clienti, dai ristoranti ai supermercati».

Il quartier generale di Comavicola a Pioltello

Come detto, Comavicola nel tempo è cresciuta e si è consolidata. Questo anche grazie a importanti investimenti messi in campo dalla proprietà. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato la creazione della nuova sede operativa a Pioltello, in provincia di Milano. Una struttura all'avanguardia per quanto riguarda la produzione. Fiore all'occhiello è la sala di lavorazione dedicata alla Grande distribuzione.

Il quartier generale di Comavicola a Pioltello (Mi)

«Negli ultimi anni, abbiamo investito notevolmente nel settore della Gdo - spiega Comavicola - La nostra sala di lavorazione dedicata alla Grande distribuzione è stata un elemento chiave di questa strategia. Funziona come un centro di smistamento e confezionamento all'avanguardia, dove il pesce viene trattato con i più alti standard di igiene e qualità. Grazie a questa infrastruttura, siamo stati in grado di garantire maggiore efficienza, con la lavorazione interna che consente un controllo diretto sui processi, riducendo i tempi e i costi di trasporto, ma anche qualità costante. Monitorando ogni fase del processo, assicuriamo prodotti di alta qualità e conformi agli standard normativi. C'è, poi, anche l'aspetto importante della personalizzazione. Possiamo adattare i nostri prodotti alle specifiche esigenze della Gdo offrendo formati e confezioni su misura».

I risultati sono stati fin da subito evidenti. Sono aumentante le vendite nel segmento Gdo, con un ampliamento della quota di mercato di Comavicola. La presenza dell'azienda è cresciuta in molte catene di supermercati, portando in dote nuovi clienti ed è, infine, aumentata anche la reputazione aziendale, grazie a un prodotto con qualità costante e una sempre maggiore fedeltà da parte dei consumatori.

Il futuro di Comavicola nella Grande distribuzione

Gli ottimi risultati ottenuti nella Grande distribuzione non sembrano essere per Comavicola un punto di arrivo, ma di partenza: «Per espandere ulteriormente la nostra presenza nella Gdo, abbiamo in programma diversi progetti. L'ampliamento della gamma prodotti con l'introduzione di nuovi prodotti ittici surgelati, inclusi articoli premium e biologici, per rispondere alle diverse esigenze dei consumatori. Innovazioni di packaging, attraverso lo sviluppo di confezioni eco-sostenibili per ridurre l'impatto ambientale e attirare i consumatori più attenti alla sostenibilità. Inoltre, la creazione di partnership strategiche in collaborazione con nuove catene di supermercati e attraverso il potenziamento delle relazioni con i partner esistenti».

Il futuro di Comavicola nella Grande distribuzione

Per proseguire nel solco della strada già tracciata, Comavicola ha creato dei marchi pensati appositamente per la Gdo, ma anche per rispondere ai diversi segmenti di mercato presenti:

Marchi Premium: prodotti di alta gamma che offrono qualità superiore e nuove esperienze gustative.

prodotti di alta gamma che offrono qualità superiore e nuove esperienze gustative. Marchi Convenzionali: prodotti accessibili, ma di alta qualità per il consumatore medio.

prodotti accessibili, ma di alta qualità per il consumatore medio. Marchi Eco-Friendly: linee di prodotti sostenibili, con certificazioni ambientali che attirino i consumatori più sensibili alle tematiche green (Ancora in lavorazione).

In sintesi, Comavicola sta affrontando il momento attuale del mercato dei prodotti ittici surgelati con innovazione e visione strategica, puntando a consolidare e ampliare la propria presenza nella Grande distribuzione attraverso investimenti mirati e lo sviluppo di nuovi marchi e prodotti.

Comavicola

Via Tina Anselmi - 20096 Pioltello (Mi)

Tel 02 733902