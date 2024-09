Italiani sempre più green: continua a crescere il turismo sostenibile

L'Italia si tinge sempre più di verde. Il turismo sostenibile ha ormai conquistato una fetta importante del mercato nazionale, con un italiano su quattro che sceglie vacanze rispettose dell'ambiente. Un dato in forte crescita, quasi raddoppiato rispetto a dieci anni fa, che riflette una crescente consapevolezza dei consumatori verso le tematiche ambientali. Questo cambiamento si traduce in scelte più attente, come la preferenza per destinazioni a basso impatto, mezzi di trasporto meno inquinanti e strutture eco-friendly. Un ruolo centrale è svolto dal cibo, con una crescente domanda di prodotti a km 0, biologici e legati alla dieta mediterranea, veri simboli del turismo sostenibile.

Il turismo sostenibile conquista gli italiani: un trend in grande crescita (Shutterstock)

La tavola, cuore del turismo sostenibile

A confermare l'importanza del cibo nel turismo sostenibile è l'indissolubile legame tra viaggio e alimentazione. Come riportato da un'analisi Coldiretti, infatti, per molti italiani, la scoperta dei prodotti tipici locali è diventata un elemento fondamentale dell'esperienza di vacanza. Non a caso, la buona tavola è ormai considerata la priorità del turismo nel Paese, superando persino cultura e divertimento. Questa tendenza è spinta sia dalla crescente attenzione per un'alimentazione sana e bilanciata, sia dal desiderio di sostenere l'economia locale e ridurre l'impatto ambientale legato alla filiera alimentare.

Agriturismi ed enoturismo: le stelle del turismo sostenibile

Proprio questo legame tra cibo e territorio ha portato alla crescita di nuove mete, come agriturismi, aziende vinicole, birrifici artigianali e frantoi, diventati ormai dei veri attrattori turistici, offrendo non solo la possibilità di gustare prodotti di alta qualità, ma anche di immergersi nella cultura locale. Oltre alla semplice degustazione, molte di queste strutture propongono visite guidate, laboratori e attività all'aperto, creando un'esperienza che unisce gastronomia, natura e scoperta del territorio in modo integrato e coinvolgente.

Il cibo al centro delle vacanze green: è boom degli agriturismi (Shutterstock)

Le sfide del turismo sostenibile

Nonostante i progressi, il turismo sostenibile in Italia deve ancora affrontare diverse sfide. La prima è la necessità di una pianificazione e regolamentazione più efficaci, soprattutto nelle aree ambientali più delicate. Cementificazione, inquinamento e sovraffollamento sono infatti percepiti dai cittadini come i principali effetti negativi del turismo. Un'altra sfida cruciale riguarda la promozione del turismo green: sebbene i consumatori siano sempre più attenti a queste tematiche, manca ancora una comunicazione chiara e incisiva da parte delle istituzioni e degli operatori dell'intero per guidare e incentivare scelte sostenibili.

«I dati confermano che l'agricoltura italiana gioca un ruolo da protagonista nella lotta al cambiamento climatico nella percezione degli italiani come nella realtà, e ciò vale anche per un settore cardine della nostra economia come quello turistico dove la vacanza in campagna è diventata ormai il simbolo delle ferie sostenibili - ha commentato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. Non è un caso che la spesa per mangiare rappresenti la prima voce del budget di chi trascorre le vacanze nel Belpaese, oltre che il principale motore, con una considerazione che accomuna ormai italiani e stranieri».