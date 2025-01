MSC Crociere colora di blu la Rinascente e svela l'offerta per l'estate 2025

MSC Crociere ha svelato la sua offerta per l’estate 2025, presentando itinerari che coprono il Mediterraneo e il Nord Europa. La compagnia si concentra su sostenibilità, lusso e collaborazioni innovative per arricchire l’esperienza di viaggio. Le partenze, disponibili dai principali porti italiani come Livorno, Napoli, Palermo e Brindisi, sono pensate per garantire accessibilità e comodità a un vasto pubblico. E alla Rinascente di Milano arriva un pop-up store interattivo.

MSC Crociere, la cultura nel Mediterraneo

Le crociere nel Mediterraneo propongono itinerari di 7-11 notti, progettati per offrire un mix di storia, cultura e bellezze naturali. Tra le destinazioni spiccano città iconiche e ricche di fascino. Marsiglia si distingue per il suo equilibrio tra tradizione e modernità, mentre Barcellona, celebre per le opere di Antoni Gaudí, attira con la sua vivace cultura. Valencia, nota per il futuristico Oceanogràfic e la Città delle Arti e delle Scienze, offre una combinazione unica di natura e innovazione.

In Tunisia, La Goulette rappresenta una porta d’accesso alle affascinanti rovine di Cartagine e al Museo del Bardo. Le isole greche, con Mykonos e Santorini, regalano paesaggi mozzafiato, tramonti spettacolari e tradizioni locali. L’Adriatico non è da meno: Dubrovnik, soprannominata “Perla dell’Adriatico,” e Kusadasi in Turchia, con la vicina Efeso, completano l’esperienza con un ricco patrimonio storico.

MSC Crociere, il fascino del Nord Europa

Le crociere nel Nord Europa si concentrano su paesaggi incontaminati e destinazioni affascinanti. Partendo da porti come Kiel e Copenhagen, gli itinerari conducono verso l’Islanda, con tappe a Reykjavik, Isafjordur e Akureyri. Qui, tra vulcani attivi e sorgenti termali, i passeggeri possono immergersi nella natura e nella cultura locale.

Il viaggio prosegue verso i fiordi norvegesi, con soste in località suggestive come Geiranger e Hellesylt, dove la natura incontra la tradizione. Altre destinazioni includono Alesund, famosa per l’architettura Art Nouveau, e Bergen, con il suo caratteristico quartiere storico Bryggen.

MSC Crociere, il pop-up store in Rinascente

MSC Crociere ha stretto collaborazioni con Rinascente e North Sails per offrire un’esperienza che unisce turismo, moda e sostenibilità. A Milano, la facciata di Rinascente in Piazza Duomo è stata trasformata in una narrazione visiva che celebra i valori di MSC. Installazioni artistiche raccontano il concept “In viaggio verso la bellezza,” mettendo in risalto temi come il benessere e l’emozione del mare.

L’esperienza MSC si estende all’interno di Rinascente, dove un pop-up store interattivo accoglie i visitatori. Situato nell’area Snake al piano -1, questo spazio dinamico offre la possibilità di esplorare virtualmente le navi MSC e scoprire le destinazioni proposte. I visitatori possono vedere la nuova capsule collection North Sails e la collezione di lampade Ocean Cay, nata dalla collaborazione con Zafferano. Nel fine settimana, il pop-up store ospita workshop, talk e momenti di storytelling, curati da influencer e content creator.