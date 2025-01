Un viaggio intorno al mondo con MSC Magnifica: 121 giorni di crociera e sapori

La sesta world cruise è partita come di consueto da Genova - il primo porto passeggeri al mondo per MSC Crociere - per una crociera di 121 giorni, che toccherà 46 destinazioni in 21 paesi alla scoperta di alcune tra le mete più remote del mondo, sotto il comando di Pietro Sarcinella.

MSC Magnifica e la World Cruise: da Genova un viaggio tra gusto e luoghi mozzafiato

MSC, crociere anche di gusto

«Anche per i palati esigenti sarà un’esperienza interessante, afferma Giovanni Caso, food&beverage director, al suo quinto giro del mondo. Il grosso dell’approvvigionamento è stato fatto a Civitavecchia e a Genova e sono stati predisposti gli ordini per i container di cibo che MSC Magnifica imbarcherà nelle prossime settimane nei porti principali, oltre all’acquisto di prodotti locali freschi: frutta, verdura, ortaggi. Per quanto riguarda la carta dei vini, si comincia con le migliori etichette italiane per poi cambiare in sintonia con i punti di attracco. Siamo molto attenti ad aggiungere alla crociera esperienze gastronomiche a 360°».

Il viaggio di MSC Magnifica intorno al mondo

A bordo di MSC Magnifica, nave tra le più affascinanti di una flotta che quest’anno raggiungerà le 23 unità, confermandosi così il terzo brand crocieristico al mondo, ci sono 2.300 ospiti di 60 nazionalità. Ricco e interessante l’itinerario che attraverserà tre oceani, e alcune delle tappe più remote che fanno gola ai giromondisti. Varcate le colonne d’Ercole ecco alcune tra le tappe più originali: le Isole Falkland o Malvinas, Ushuaia nella Terra del Fuoco, Valparaiso in Cile, agglomerato multicolor ad anfiteatro che abbraccia l’Oceano. Attraversando il Pacifico Magnifica sosta all’Isola di Pasqua (Hanga Roa), Pitcairn (Bounty Bay Passage), e poi nelle Isole Cook per poi mettere l’ancora in Nuova Zelanda, Tasmania e Australia. Nell’Indiano, MSC Magnifica visita le Maldive le Seychelles, il Madagascar e il Sudafrica. Doppiato il Capo di Buona Speranza, il viaggio prosegue nell’Atlantico lungo le coste dell'Africa occidentale, toccando Namibia, Senegal e Fuerteventura, nelle Canarie, per concludere la crociera con l’arrivo a Genova il 6 maggio.

Crociera intorno al mondo, il lusso del tempo

«A bordo ci sono molti repeater, ma quest’anno ci sono più nuovi passeggeri delle passate edizioni. Il vero lusso qui è il tempo, per questo l’età media è più alta rispetto alle nostre crociere, con qualche smart worker che sceglie di lavorare girando intorno al globo. La maggior parte dei passeggeri sono francesi, inglese, poi ci sono gli italiani e gli spagnoli e un folto gruppo di cinesi. Il giro del mondo si fa anche a tavola, oltre al buffet che cambia menu ogni giorno, e i due ristoranti: Quattro venti ed Edera al 5° e al 6°, sono previste 12 serate di gala e 34 serate speciali a tema dove i piatti variano secondo il porto d’attracco. La prima serata speciale con addobbi a tema è dedicata alla Spagna con paella e altre specialità sia al buffet che nei ristoranti, sono in programma anche gruppi musicali e folkloristici. Grandissima attenzione per gli allergici che hanno anche personale dedicato a disposizione».

Gianni Pilato, area manager di MSC Crociere, e Giovanni Caso, food&beverage director, al suo quinto giro del mondo

In crociera massima attenzione per intolleranti e gusti

«Sta crescendo il numero di richieste gluten e lattosio free, ma siamo attrezzati e anche a loro offriamo 8 tipi di dolci diversi - continua il direttore food&beverage. I menu per le cene sono 120 diversi mentre per il pranzo sono 42 a rotazione. Spesso acquistiamo pesce fresco (abbattuto) locale per proporlo ai nostri passeggeri». Gianni Pilato, area manager di MSC Crociere, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di questo nuovo itinerario che conferma il grande successo di pubblico delle crociere intorno al mondo e la centralità di Genova quale importante hub strategico della nostra Compagnia, da dove partiranno anche le World Cruise del 2026 e del 2027 ( già acquistabili). Quest’anno lo scalo genovese movimenterà circa 1,1 milioni di passeggeri, in crescita del 13% rispetto al 2024».