Il 14 e 15 novembre 2026 MalpensaFiere a Busto Arsizio (Va) ospiterà la prima edizione di Dinastie del Gusto, una manifestazione dedicata alle famiglie dell'agroalimentare italiano che, da almeno tre generazioni, guidano aziende profondamente radicate nei propri territori e apre le candidature entro il 30 settembre ai produttori interessati a raccontare la propria storia. L'evento, organizzato da Fieramente Group in collaborazione con Tipicità e con Italia a Tavola nel ruolo di media partner, propone un format che mette al centro il racconto delle persone, delle imprese e delle comunità locali, trasformando gli spazi espositivi in un percorso fatto di incontri, degustazioni, testimonianze e momenti di approfondimento.

Ogni fetta racconta una storia: la passione di una famiglia, il legame con un territorio specifico e una tradizione tramandata nel tempo. Questo è il cuore di Dinastie del Gusto

Il programma e le famiglie storiche della cucina italiana

Al centro della scena sarà allestito il salotto del patrimonio vivente, un live show ininterrotto progettato per mostrare da vicino la ricchezza della cucina italiana patrimonio Unesco nelle sue sfaccettature più intime e inedite. Sul palco si alterneranno alcuni dei volti più autorevoli dell'enogastronomia, della cultura e dell'economia territoriale, affiancati dalle famiglie di produttori che da generazioni custodiscono i prodotti del BelPaese e dalle comunità che si riconoscono nel progetto di turismo territoriale e nella visione di "destinazione Tipicità". La programmazione include anche momenti dedicati ai prodotti tipici locali, ai riti dell'aperitivo italiano e a tavoli di confronto con realtà gastronomiche internazionali.

L'evento si articola in due macro-aree espositive e tematiche:

Dinastie del Gusto: sezione riservata alle aziende agroalimentari a conduzione familiare guidate dalla stessa famiglia da almeno tre generazioni.

sezione riservata alle guidate dalla stessa famiglia da almeno tre generazioni. Destinazione Tipicità: spazio destinato ad associazioni, enti territoriali e realtà produttive che trasformano il patrimonio gastronomico in un fattore di attrazione turistica.

Perché Dinastie del Gusto?

Dinastie del Gusto nasce da una convinzione! La cucina italiana non è soltanto un insieme di ricette, ma un ecosistema di valori, economie e relazioni sociali di straordinaria portata e, insieme, un patrimonio culturale immenso. Il 10 dicembre 2025, a New Delhi, la cucina italiana è stata riconosciuta dall'Unesco Patrimonio Immateriale dell'Umanità: la prima tradizione culinaria al mondo a ricevere questo riconoscimento nella sua interezza. Una consacrazione che restituisce la misura di ciò che siamo chiamati a custodire.

Il vino italiano, frutto di generazioni di dedizione. Dinastie del Gusto mette al centro i produttori che, da almeno tre generazioni, custodiscono un patrimonio di valori e sapori

Da Tipicità 2026 è nato il progetto Dinastie del Gusto

L'origine di Dinastie del Gusto risale al Tipicità Festival 2026 di Fermo, dove Italia a Tavola, in collaborazione con Tipicità e con il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha istituito il premio "Famiglie del cibo – Un patrimonio dell'umanità". Il riconoscimento è stato assegnato a sei aziende italiane accomunate da almeno tre generazioni alla guida dell'impresa, come esempio di continuità familiare, legame con il territorio e qualità produttiva.

Tutte le aziende premiate come Famiglie del Cibo durante l'evento di Tipicità 2026

Le aziende premiate sono state Acetaia Giusti di Modena, tra le più antiche realtà dell'Aceto Balsamico di Modena; Antica Corte Pallavicina della famiglia Spigaroli, custode del Culatello di Zibello Dop; Mulino Caputo, punto di riferimento internazionale per le farine professionali; Loison, storica azienda vicentina specializzata nella pasticceria artigianale; Erede Rossi Silvio, eccellenza marchigiana dell'acquacoltura; e Salumificio Ciriaci, realtà simbolo della salumeria marchigiana. Proprio da questa esperienza è maturata la volontà di dare vita a una manifestazione interamente dedicata alle famiglie che hanno costruito la reputazione dell'agroalimentare italiano nel tempo. Dinastie del Gusto 2026 rappresenta quindi l'evoluzione naturale di quel progetto, ampliandone il raggio d'azione e trasformando il riconoscimento in un appuntamento nazionale aperto a produttori e territori.

Non una fiera, ma uno spazio dedicato alle storie dei produttori

L'obiettivo di Dinastie del Gusto è offrire un contesto in cui le imprese possano presentare il proprio lavoro attraverso il racconto diretto, le degustazioni e il confronto con il pubblico. Dinastie del Gusto 2026 non è una fiera né una semplice esposizione, ma il racconto autentico di quelle realtà italiane, aziende e territori, capaci di custodire una tradizione e di trasformarla in futuro. Un palcoscenico in cui protagonisti sono i produttori, affiancati da grandi firme del giornalismo enogastronomico che ne racconteranno le storie al pubblico e ai media.

Carmine Caputo ritira il premio "Famiglie del cibo - Un patrimonio dell’umanità" per Mulino Caputo Paolo e Elisa Scendoni ritirano il premio “Famiglie del cibo - Un patrimonio dell’umanità” per Salumificio Ciriaci Luciano Spigaroli ritira il premio “Famiglie del cibo - Un patrimonio dell’umanità” per Antica Corte Pallavicina di Terre Verdi Roberto Rossi ritira il premio "Famiglie del cibo - Un patrimonio dell’umanità" per Erede Rossi Silvio Claudio Stefani Giusti ritira il premio "Famiglie del cibo - Un patrimonio dell’umanità" per Acetaia Giusti Dario Losion ritira il premio “Famiglie del cibo - Un patrimonio dell’umanità” per Dolciaria A. Loison ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Carmine Caputo ritira il premio "Famiglie del cibo - Un patrimonio dell’umanità" per Mulino Caputo Paolo e Elisa Scendoni ritirano il premio “Famiglie del cibo - Un patrimonio dell’umanità” per Salumificio Ciriaci Luciano Spigaroli ritira il premio “Famiglie del cibo - Un patrimonio dell’umanità” per Antica Corte Pallavicina di Terre Verdi Roberto Rossi ritira il premio "Famiglie del cibo - Un patrimonio dell’umanità" per Erede Rossi Silvio Claudio Stefani Giusti ritira il premio "Famiglie del cibo - Un patrimonio dell’umanità" per Acetaia Giusti Dario Losion ritira il premio “Famiglie del cibo - Un patrimonio dell’umanità” per Dolciaria A. Loison