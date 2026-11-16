La qualità ha un volto. È quello delle imprese, delle persone e dei saperi che ogni giorno trasformano le risorse di un territorio in prodotti e servizi riconoscibili. Non è soltanto un requisito definito da un disciplinare o un simbolo su un'etichetta: è il legame concreto tra ciò che arriva sulla tavola, chi lo produce e il territorio che lo ha generato.

Le imprese e le produzioni dei territori sono valorizzate dalla Camera di Commercio Rieti Viterbo attraverso i marchi Tuscia Viterbese e REA - Qualità Reatina

È su questo rapporto tra qualità, identità e riconoscibilità che si fondano due strumenti di valorizzazione della Camera di Commercio Rieti Viterbo: il marchio Tuscia Viterbese e il marchio REA - Qualità Reatina. Due marchi con storie differenti, accomunati dall'obiettivo di valorizzare imprese e produzioni dei territori di Viterbo e Rieti.

Tuscia Viterbese, una firma sul territorio

Istituito nel 2003, il marchio Tuscia Viterbese contraddistingue e promuove prodotti e servizi realizzati nella provincia di Viterbo e caratterizzati da specifici requisiti di qualità e tipicità. Nel tempo ha costruito un'identità territoriale che comprende agroalimentare, artigianato, ospitalità e servizi.

Sotto il marchio Tuscia Viterbese non solo prodotti agroalimentari ma anche prodotti di artigianato

Una pluralità di realtà accomunate dalla volontà di valorizzare le peculiarità della Tuscia. L'adesione al marchio è legata a specifici disciplinari e a un sistema di gestione e controllo. Non è quindi soltanto un elemento grafico, ma una firma territoriale che associa una produzione a un luogo e a requisiti di qualità condivisi.

REA, la qualità reatina come identità

Più recente è REA - Qualità Reatina, marchio collettivo istituito nel 2024 per valorizzare prodotti e servizi realizzati nella provincia di Rieti e rispondenti a specifici requisiti di qualità e tipicità. Il progetto nasce da un lavoro condiviso che ha coinvolto Camera di Commercio, Azienda Speciale Centro Italia, Università degli Studi della Tuscia, istituzioni locali, ordini professionali e associazioni di categoria, nella convinzione che la qualità territoriale sia il risultato di un ecosistema di competenze, produzioni e identità.

La birra reatina è una delle produzioni di punta seguita da REA - Qualità Reatina Il reatino è una zona importante anche in termini di produzione di olio extravergine d'oliva REA - Qualità Reatina protegge e promuove anche le eccellenze casearie del territorio In questa zona del Lazio non mancano produzioni di vino Doc e Igt ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La birra reatina è una delle produzioni di punta seguita da REA - Qualità Reatina Il reatino è una zona importante anche in termini di produzione di olio extravergine d'oliva REA - Qualità Reatina protegge e promuove anche le eccellenze casearie del territorio In questa zona del Lazio non mancano produzioni di vino Doc e Igt

Il sistema REA si articola ad oggi in 11 disciplinari: birra reatina, carni fresche e lavorate, esercizi di ristorazione, gelato del reatino, mieli e prodotti apistici, olio extravergine d'oliva, pasta fresca - pane e pasticceria, prodotti caseari, prodotti freschi e trasformati a base di vegetali e cereali, prodotti ittici del reatino, vini Doc e Igt. Un'articolazione che rappresenta la varietà della qualità reatina, dall'agroalimentare alla ristorazione, attraverso specifici standard qualitativi, produttivi e territoriali.

Dal prodotto all'impresa: la riconoscibilità come valore

Un prodotto riconoscibile è quello del quale si possono individuare l'origine, l'impresa e il patrimonio di competenze che lo sostiene. Per un imprenditore, aderire a un marchio territoriale significa associare la propria attività a un'identità condivisa, rafforzarne la riconoscibilità e contribuire alla reputazione del territorio. Per il consumatore, la riconoscibilità diventa invece un elemento di orientamento: una qualità con un nome, un'origine e una storia.

Due marchi, una visione comune