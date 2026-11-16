PRODUZIONI LOCALI
Rieti e Viterbo puntano sui marchi territoriali per dare valore alle imprese locali
Tuscia Viterbese e REA - Qualità Reatina valorizzano le imprese e le produzioni di Rieti e Viterbo. Due marchi territoriali, 11 disciplinari per REA e un obiettivo comune: rendere riconoscibile il valore locale
La qualità ha un volto. È quello delle imprese, delle persone e dei saperi che ogni giorno trasformano le risorse di un territorio in prodotti e servizi riconoscibili. Non è soltanto un requisito definito da un disciplinare o un simbolo su un'etichetta: è il legame concreto tra ciò che arriva sulla tavola, chi lo produce e il territorio che lo ha generato.
È su questo rapporto tra qualità, identità e riconoscibilità che si fondano due strumenti di valorizzazione della Camera di Commercio Rieti Viterbo: il marchio Tuscia Viterbese e il marchio REA - Qualità Reatina. Due marchi con storie differenti, accomunati dall'obiettivo di valorizzare imprese e produzioni dei territori di Viterbo e Rieti.
Tuscia Viterbese, una firma sul territorio
Istituito nel 2003, il marchio Tuscia Viterbese contraddistingue e promuove prodotti e servizi realizzati nella provincia di Viterbo e caratterizzati da specifici requisiti di qualità e tipicità. Nel tempo ha costruito un'identità territoriale che comprende agroalimentare, artigianato, ospitalità e servizi.
Una pluralità di realtà accomunate dalla volontà di valorizzare le peculiarità della Tuscia. L'adesione al marchio è legata a specifici disciplinari e a un sistema di gestione e controllo. Non è quindi soltanto un elemento grafico, ma una firma territoriale che associa una produzione a un luogo e a requisiti di qualità condivisi.
REA, la qualità reatina come identità
Più recente è REA - Qualità Reatina, marchio collettivo istituito nel 2024 per valorizzare prodotti e servizi realizzati nella provincia di Rieti e rispondenti a specifici requisiti di qualità e tipicità. Il progetto nasce da un lavoro condiviso che ha coinvolto Camera di Commercio, Azienda Speciale Centro Italia, Università degli Studi della Tuscia, istituzioni locali, ordini professionali e associazioni di categoria, nella convinzione che la qualità territoriale sia il risultato di un ecosistema di competenze, produzioni e identità.
Il sistema REA si articola ad oggi in 11 disciplinari: birra reatina, carni fresche e lavorate, esercizi di ristorazione, gelato del reatino, mieli e prodotti apistici, olio extravergine d'oliva, pasta fresca - pane e pasticceria, prodotti caseari, prodotti freschi e trasformati a base di vegetali e cereali, prodotti ittici del reatino, vini Doc e Igt. Un'articolazione che rappresenta la varietà della qualità reatina, dall'agroalimentare alla ristorazione, attraverso specifici standard qualitativi, produttivi e territoriali.
Dal prodotto all'impresa: la riconoscibilità come valore
Un prodotto riconoscibile è quello del quale si possono individuare l'origine, l'impresa e il patrimonio di competenze che lo sostiene. Per un imprenditore, aderire a un marchio territoriale significa associare la propria attività a un'identità condivisa, rafforzarne la riconoscibilità e contribuire alla reputazione del territorio. Per il consumatore, la riconoscibilità diventa invece un elemento di orientamento: una qualità con un nome, un'origine e una storia.
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Due marchi, una visione comune
REA - Qualità Reatina e Tuscia Viterbese rappresentano due strumenti attraverso i quali le imprese di Rieti e Viterbo possono rendere più visibile il valore del proprio lavoro. Il marchio non sostituisce l'identità dell'impresa, ma la rafforza, trasformando tante singole esperienze in un patrimonio riconoscibile. La qualità ha un volto. E quel volto è quello di un territorio che, attraverso le sue imprese, sceglie di farsi conoscere.