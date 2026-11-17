“Significa fare del piatto un veicolo narrativo di persone, di territori, di stili di vita e di valori comunitari. La pietanza tipica racconta di emozioni condivise, vicinato, famiglia, migrazioni e trasformazioni sociali. Se riesce in questo racconto, non è importante, a mio modo di vedere, se il piatto sia stato realizzato attraverso una riproposizione filologica di una ricetta ovvero che gli ingredienti proposti abbiano un radicamento secolare sul territorio. Le faccio un esempio. La nocciola per il Monferrato e l’alessandrino. Parlo della patria del “Svizzero? No Novi”. Oggi questo territorio si presenta al mondo raccontandosi come terra di vigneti e noccioleti. Fino ancora a tutto il Novecento, però, la presenza di noccioleti era residuale sul territorio. Eravamo terra di cereali e vino. Negli ultimi vent'anni la corilicoltura è cresciuta enormemente, superando in alcuni comuni persino la superficie vitata. I menu si sono così riempiti di tagliolini, salse, agnolotti e preparazioni con nocciole, dai condimenti ai formaggi. È un'innovazione recente. Eppure, oggi, una pasta con farina di nocciole racconta la trasformazione del Monferrato e del Monferrato di oggi. È tipica perché esprime la realtà, forse ancora di più di una ricetta antica, recuperata da un ricettario, ma estranea al vissuto locale e al tessuto agricolo attuale.”