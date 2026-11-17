PER L'ANTROPOLOGO
La cucina italiana non esiste? La tradizione la fanno le persone, non le ricette
Alberto Grandi, in un'intervista a Italia a Tavola, aveva denunciato il rischio di un'Italia ridotta a «Disneyland del cibo». Michele Filippo Fontefrancesco rilegge il dibattito da una prospettiva antropologica: l'autenticità, spiega, nasce dalle pratiche condivise, dal legame con i territori e dalla capacità delle cucine di cambiare nel tempo: sono le comunità a mantenerle vive
Indice
- 1L’intervista al prof. Fontefrancesco
- 2Tradizione inventata: perché la cucina italiana cerca sempre radici antiche
- 3Autenticità gastronomica: conta la storia del piatto o il riconoscimento della comunità?
- 4Turismo gastronomico: perché i territori rischiano di perdere la propria identità
- 5Unesco e "gastronazionalismo": la cucina italiana rischia di diventare un prodotto commerciale?
- 6Dalla diaspora italiana alle contaminazioni: come cambia la cucina nazionale
Il dibattito sulla cucina italiana si muove da sempre lungo il sottile confine tra mito identitario, realtà storica e valore economico. Se di recente storici come Alberto Grandi sono tornati a sollevare accesi interrogativi sulle candidature Unesco - arrivando a denunciare il rischio di un’omologazione che abbassa la qualità media e trasforma il Paese in una sorta di «Disneyland del cibo» -, la risposta antropologica offre un mutamento di prospettiva decisivo: la cucina non è un reperto immobile da proteggere in bacheca, ma una pratica sociale viva, performativa e in continua trasformazione. Per comprendere cosa si nasconda davvero dietro concetti come "autenticità", "tradizione inventata" e "gastronazionalismo", abbiamo intervistato Michele Filippo Fontefrancesco, professore associato di Antropologia culturale ed Etnologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, coordinatore dell’Anthropology of Food Network dell’EASA (European Association of Social Anthropologists) e leading author del Global Environmental Outlook 7 (GEO-7) dell’UNEP. Forte di un dottorato alla Durham University e di una profonda attività di ricerca sul campo tra Europa meridionale e Africa orientale, Fontefrancesco analizza il ruolo dei patrimoni gastronomici nei processi di rigenerazione territoriale e sviluppo locale, restituendoci una riflessione densa su come le comunità - prima ancora delle ricette - costruiscano il senso e l'avvenire del proprio cibo.
L’intervista al prof. Fontefrancesco
“L'intervista del collega Grandi a Italia a Tavola ha perimetrato bene la sua tesi sviluppata a partire dal suo "Denominazione di origine inventata". Il dibattito Unesco evidenzia il rischio di ricondurre a un perimetro nazionale un'unicità che ignora le differenze storiche, le minoranze e le pluralità culturali, che costituiscono un ponte tra Italia, Europa e Mediterraneo. A leggere oggi dove si colloca la tradizione gastronomica italiana nella lista Unesco possiamo intravedere una sorta di carattere bipolare, simile per certi versi a quello francese. Abbiamo, infatti, due cucine: una sulla ristorazione e la sua storia, l'altra sulla cucina mediterranea. Il dualismo contrappone la cucina domestica-borghese e della festa a quella della quotidianità popolare.”
“Nell’immaginario internazionale, ci ricorda Fabio Parasecoli, la cucina italiana non è certo quella di zuppa di pane raffermo o di latte e polenta. Eppure, nei primi decenni del Novecento e ancora nel secondo dopoguerra, il più degli italiani mangiava ciò che riusciva a procurarsi: il Paese era segnato dalla fame. Per decenni, il Nuovo Mondo era diventato il Paese dell’abbondanza e della carne tutti i giorni; anche per questo vi si emigrava. Nel dopoguerra il boom economico ampliò rapidamente l'accesso alle risorse alimentari. La cucina della festa divenne quotidiana: quella pasta al ragù, quei tortelli, quelle paste al forno o i timballi che si vedevano solo nelle feste grandi per la loro preparazione laboriosa e la scarsità di carne divennero cose di tutti i giorni. Sono proprio queste pietanze che abbiamo poi celebrato come emblemi di convivialità nel riconoscimento Unesco. La dicotomia, a cui prima accennavo, oppone la dieta povera e frugale, legata alle risorse del territorio, alla cucina della festa, domestica o della ristorazione. Focalizzarsi solo su quest’ultima porta con sé il rischio di rimuovere la complessità e le interconnessioni ricordate da Grandi. La realtà italiana nasce dall'interazione tra la cucina povera e ingegnosa e quella elaborata, fondata su lavoro, competenze e tecnica. Una grammatica gastronomica di portate, sequenze e codici esiste, ma i confini nazionali definiscono davvero la nostra identità culturale? Forse no, ma sicuramente il nuovo riconoscimento rappresenta un asset strategico per il nostro export agroalimentare e per il turismo, rafforzando la proiezione internazionale dell'Italia.”
“Sicuramente. La domanda è quali sono queste comunità. Quando si parla di orizzonti nazionali è difficile dimenticare l’insegnamento di Benedict Anderson, che più di quarant’anni fa, mostrava come tale realtà sia una «comunità immaginata» che si fonde sulla credenza diffusa all’interno di uno stato di comunanza tra persone lontane sulla base di riti e miti, pratiche e valori ritenute patrimonio comune. In questo senso, è necessario studiare e capire come si è arrivati a credersi comunità e quanto effettivamente esista nella prassi e quanto sia solo nella narrazione che si è accettata come vera. Questo vale anche nell’alimentazione.”
Tradizione inventata: perché la cucina italiana cerca sempre radici antiche
“Dire che una tradizione è «inventata» non vuol dire che non sia viva e importante per una comunità; semplicemente, come dimostrano Eric Hobsbawm e Terence Ranger, le origini di tale usanza possono essere molto diverse, sia fattualmente sia cronologicamente, rispetto a ciò che si immagina. Se parliamo di cucina italiana, al singolare, ci poniamo in un orizzonte storicamente recente. L’effettiva unità del territorio oggi italiano arriva nel Novecento, infatti, e fino ad allora il territorio della penisola era stato diviso in una moltitudine di stati diversi, ognuno con la propria storia, economica, cultura, anche culinaria. In questo periodo si dovrebbe parlare di cucine italiane, anche perché ancora oggi il regionalismo culinario è forte e marcato. Inoltre, se parliamo di tradizione italiana come qualcosa di dato e definito, imperituro nel tempo, di nuovo rischiamo di perderci una parte importante: la dinamicità che caratterizza ogni aspetto della cultura che fa sì che ciò che oggi consideriamo “italiano” non sia qualcosa stabile nel tempo, ma l’esito di un processo in essere che parla di come le nostre comunità si siano adattate alle sfide storiche e climatiche. Di fronte alle nuove sfide, prima tra tutte quella del cambiamento climatico, oggi è da domandarci come evolveranno le nostre cucine e quali nuovi prodotti introdurremo nel nostro orizzonte gastronomico e quali, invece, rischiamo di perdere anche nel prossimo futuro.”
“Abbiamo una fascinazione per la storia come italiani e più generalmente come essere umani. È un dato antropologico ricorrente il fatto di considerare più prestigioso ciò che arriva dal tempo del mito. Il passato ammanta le cose di un aspetto sacrale che le rende uniche. Se questo è vero in generale, è ancora più vero in un paese di emigranti come il nostro Paese e che avverte più di altri il bisogno di non perdersi. Ci ha raccontato ancora di recente Simone Cinotto di come i nostri emigranti negli Stati Uniti si portassero semi e barbatelle per non perdere il loro vino e le loro tradizioni culinarie. Di fronte ad una realtà mobile e precaria nasce la ricerca e l’apprezzamento del valore della sicurezza, dell’immobilità e della permanenza secolare che permette attraverso il cibo, anche dall’altro capo di Italia o del mondo, di sentirsi in comunione con i propri antenati e i luoghi ancestrali.”
“Non sono un filologo. Sono un antropologo e, perciò, la verità per me è quella culturale, ovvero quella percepita come tale dalle comunità con cui lavoro. Guardo alle storie, alle emozioni e alla quotidianità delle persone che trasformano ogni piatto in una narrazione familiare e comunitaria: ogni piatto, ogni ricetta capace di innescare queste energie è vero. Anche se è stato inventato pochi minuti prima di essere preparato, è vero: è capace di raccontare la storia di una piccola o grande comunità, il suo vissuto e di creare un forte nesso tra persone, paesaggi, prodotti e alimenti.”
“L'approccio di Hobsbawm e Ranger rispondeva a un contesto preciso: analizzava l'uso politico del passato per legittimare il presente e costruire una narrazione nazionale. Gli anni Ottanta sono stati gli anni dei grandi studi sul nazionalismo anche in antropologia: è di questo periodo lo studio di Anderson che citavo prima. Seppure il volume abbia ormai più di quarant’anni conserva efficacia: invita a interrogarsi sul passato, sulla sua importanza e sulle tensioni micro e macropolitiche che rendono alcune informazioni centrali o strumentali. In tal senso resta un libro da conoscere e una teoria con cui confrontarsi.”
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Autenticità gastronomica: conta la storia del piatto o il riconoscimento della comunità?
“Ho parlato della storia di Bressana Bottarone ancora di recente nel mio Rural Affective Economies. In questo paese del pavese, tra anni Sessanta e Settanta, una comunità che vedeva la propria principale industria entrare in crisi (la produzione di laterizi) si decide di lanciare una gara per inventare il dolce simbolo della città: una torta che doveva avere la forma di un mattone. Anni dopo, dopo il Covid, la municipalità locale rilancia la ricetta ed un nuovo contest culinario, invitando la comunità a riproporre quella ricetta per ricreare socialità e identità territoriale. Questa storia ci racconta di come la tipicità di un prodotto non sia solo un dato storico ma sia il legame tra prodotto e realtà locale capace di far di quel cibo uno strumento che racconta la specificità di una comunità, di un paesaggio, di una storia. Non importa se il prodotto sia esito di filiere corte, ma il motivo che spinge una comunità a ritrovarsi per prepararlo e consumarlo. L'autenticità, dunque, non è questione di tempo, ma di compagnia: del perpetuarsi del rito di appartenenza territoriale che passa attraverso un cibo.”
“Nello studio di una cultura, l'unità di analisi ultima sono sempre le persone, mai un oggetto. L’oggetto è una lente attraverso cui mettere a fuoco e capire le comunità. Sono le persone a costruire relazioni attraverso il territorio e i prodotti e dunque, il significato culturale nel cibo è primariamente legato alle pratiche che si legano ad esso, attraverso la sua preparazione, il suo consumo e la sua condivisione. Attraverso queste pratiche si crea senso di identità; un'identità locale che però non è per forza esclusiva e respingente. Un esempio l’abbiamo riscontrato di recente in una ricerca condotta con Laura Masserdotti a Rovato (Bs), patria del manzo all’olio. Ecco, avendo intervistato produttori, ristoratori ed abitanti locali, è emerso che questo piatto è particolarmente importante per la comunità in quanto è il cibo dell’ospitalità: un marcatore di identità che si invera nell’accoglienza e nel far sentire bene il proprio vicino; in qualche modo allargando il cerchio della comunità.”
“Significa fare del piatto un veicolo narrativo di persone, di territori, di stili di vita e di valori comunitari. La pietanza tipica racconta di emozioni condivise, vicinato, famiglia, migrazioni e trasformazioni sociali. Se riesce in questo racconto, non è importante, a mio modo di vedere, se il piatto sia stato realizzato attraverso una riproposizione filologica di una ricetta ovvero che gli ingredienti proposti abbiano un radicamento secolare sul territorio. Le faccio un esempio. La nocciola per il Monferrato e l’alessandrino. Parlo della patria del “Svizzero? No Novi”. Oggi questo territorio si presenta al mondo raccontandosi come terra di vigneti e noccioleti. Fino ancora a tutto il Novecento, però, la presenza di noccioleti era residuale sul territorio. Eravamo terra di cereali e vino. Negli ultimi vent'anni la corilicoltura è cresciuta enormemente, superando in alcuni comuni persino la superficie vitata. I menu si sono così riempiti di tagliolini, salse, agnolotti e preparazioni con nocciole, dai condimenti ai formaggi. È un'innovazione recente. Eppure, oggi, una pasta con farina di nocciole racconta la trasformazione del Monferrato e del Monferrato di oggi. È tipica perché esprime la realtà, forse ancora di più di una ricetta antica, recuperata da un ricettario, ma estranea al vissuto locale e al tessuto agricolo attuale.”
“In primo luogo un dato di realtà. Una certificazione di origine oggi rappresenta sul mercato un importante elemento di differenziazione e distinzione. Allo stesso modo, la presenza di disciplinari chiari e rispettati garantisce al consumatore la qualità. Certo c’è un rischio di standardizzazione e ci sono dinamiche di micro-politica locale, di contrapposizione tra produttori, territori ed istituzioni, ben raccontate da Cristina Grasseni che non possono essere dimenticate. Dal mio punto di vista, però, la sfida è un'altra ed è quella del legame tra prodotto e territorio: se il prodotto è ancora riconosciuto come parte di sé da una comunità, anche se la produzione è sviluppata per rispondere al mercato di massa, quello è un prodotto vivo e pertanto autentico. Se localmente è solo vissuto come un qualcosa che è fatto per rispondere al consumatore, ma resta freddo e senza volto, beh, quello è triste merce.”
“I consorzi gestiscono i marchi e devono garantirne la qualità. A fianco a ciò, però, i consorzi dovrebbero sentirsi chiamati direttamente a tutelare anche la vitalità del legame tra prodotto e territorio. Guardando al futuro, date le dinamiche tanto del commercio quanto del turismo, è evidente che non basta la tutela economica: è importante che le comunità mantengano vivo il loro legame e si sentano protagoniste della loro storia per affrontare le sfide che si aprono con il cambiamento climatico, la crisi demografica e lo spopolamento rurale.”
“L'oralità è lo strumento originario con cui apprendiamo, codifichiamo e raccontiamo la realtà. Come ha insegnato Piercarlo Grimaldi, le comunità si mantengono vive custodendo l’enciclopedia del cantone, del racconto orale sulla vita di chi vive e chi ha vissuto in paese. Attraverso l’oralità, inoltre, si tramandano i segreti dell’artigianalità locale. D’altra parte, se parliamo di cibo e di mondo rurale, non possiamo dimenticare che la realtà degli abbandoni e degli spopolamenti dei paesi raccontati in Calabria da Vito Teti è un’esperienza vissuta in tutto il Paese. In tutte le nostre comunità rurali, l’oralità si è fatta sempre più debole così come le possibilità di mantenerla viva. Chi viene a vivere nei nostri paesi con difficoltà entra e diventa custode dell’antica enciclopedia, mentre il turismo tende, come ricordavano i coniugi Camaroff, a mercificare la cultura locale, non a preservarla. Quindi, è giusto oggi interrogarci su come mantenere vitale ciò che rischia di spegnersi o farsi plastica.”
Turismo gastronomico: perché i territori rischiano di perdere la propria identità
“Occorre saper dire di no. È una cosa difficilissima per una comunità diventata fragile e che vede oggi nel turismo una luce in fondo al tunnel. I piccoli centri si stanno spegnendo mentre cresce sempre di più la competizione tra territori e destinazioni. Quando vedi giorno dopo giorno chiudere le tue botteghe, gli uffici, i servizi, anche la minima occasione di sviluppo economica sembra cruciale per rallentare od invertire il trend. Il turista, però, ha aspettative, spesso molto lontane dalla realtà, ma che si deve fare? L’operatore o la comunità devono dirgli di no, rischiando di perderlo? A tale domanda dovremmo rispondere di “sì, devi dire no” se, collettivamente, riteniamo che, come italiani, il valore del Paese risieda nella sua diversità. Se le cose stanno così, però, dobbiamo sentirci tutti responsabili per permettere a quelle comunità e a quegli operatori di non sentirsene indifesi davanti alle richieste, supportando investimenti, infrastrutture e servizi nelle zone rurali, anche se ci vive solo un 30% della popolazione. Se si preferisce altrimenti, accettiamo l’omologazione e la standardizzazione come un destino inevitabile.”
“Talvolta accade qualcosa di più insidioso: non è il marchio forte a imporsi, ma il territorio debole che, sentendosi marginale, si mette nell'ombra di quello celebre e ne imita l'identità. È la «langhizzazione» del basso Piemonte per esempio: aree periferiche imitano il successo turistico di Alba e delle Langhe, snaturando storia, cultura e dialetti pur di ricervere un po’ di luce da questo faro. La dinamica di fondo è quella che ho appena illustrato. Per la stessa ragione non mi sento di condannare nessuno. Diciamo che, però, credo vivamente che il valore aggiunto dell’Italia sia la sua diversità e penso che dovrebbe essere supportata.”
Unesco e "gastronazionalismo": la cucina italiana rischia di diventare un prodotto commerciale?
“Un riconoscimento Unesco è uno strumento in mano a un territorio: ce la si può dimenticare, o usarla bene o male. Di per sé, però, non è né positiva né negativa. Tutto dipende dall'uso. Non vedo nessun problema a riconoscere la cucina italiana come pratica e non come prodotti, per i motivi che ho cercato di spiegare sopra. Sicuramente, però, i prodotti non possono essere dimenticati e, soprattutto, non può essere disattesa la diversità dei prodotti e delle pratiche che sostanziano le culture gastronomiche della penisola: anche perché non c’è pratica sociale senza l’oggetto su cui si incardina. D’altra parte, ho dubbi sulla sensatezza dei confini geografici imposti. Penso a una città come Gorizia, tagliata in due da un trattato di pace. Possiamo davvero pensare che le pratiche preziose che fanno della parte italiana patrimonio dell’Umanità non siano anche storia, terra e sangue della parte slovena? Al netto di ciò, se dal riconoscimento inizierà un percorso capace di creare consapevolezza dell’importanza di preservare i territori e le comunità, anche i più marginali, del nostro territorio, perché co-creatori di qualcosa di unico e bello che ci distingue nel mondo, ben venga. Se il riconoscimento sarà vissuto solo come una scusa per sentirci tutti un po’ più tronfi, ma sostanzialmente indifferenti allo stesso modo alla realtà del Paese… beh… avremo usato male questo strumento.”
“Sinceramente, penso di sì, in particolare se consideriamo la categoria proposta da Michele Fino e Anna Cecconi. Il clima sociopolitico attuale, al di là di qualche segnale positivo, esalta identità rigide e la competizione anziché la solidarietà territoriale. Dagli anni Novanta siamo stati educati a considerare i territori concorrenti nella ricerca di flussi economici: una logica che generalmente impoverisce chi è più povero e favorisce l'overtourism. Occorre superare la mentalità competitiva e gelosa, valorizzando collaborazioni, somiglianze e storie condivise, così da distribuire le risorse, supportare chi è più in difficoltà riducendo la pressione territoriale.”
“Direi di sì. Comprende il "come" e il "cosa" si mangia ed è sostenuta da una narrazione che permette al prodotto di superare la dimensione di merce e diventare patrimonio culturale.”
Dalla diaspora italiana alle contaminazioni: come cambia la cucina nazionale
“Ogni emigrante è stato un ambasciatore culturale e un trasformatore dei paesaggi gastronomici esteri. La diaspora ha generato flussi di ritorno e questi hanno informato la nostra stessa cultura alimentare: si pensi per esempio all’uso dei topping sulla pizza che ci è giunta dall’evoluzione che la pizza italiana aveva conosciuto in America settentrionale. Oltre a ciò, la presenza di cittadini italiani nel mondo ha fatto conoscere il nostro Paese e la sua cultura, creando le basi per un turismo verso le città e le nostre aree rurali. In buona sostanza, gli emigrati sono tanto ambasciatori dell’Italia nel mondo quanto ponti bidirezionali di trasformazione culturale per il nostro Paese e per il mondo intero.”
“Un ristoratore consapevole educa il gusto attraverso l'ascolto, senza rifiuti sbrigativi o scortesi. Può proporre alternative locali e offrire piccoli assaggi della tradizione prima di assecondare la richiesta iniziale. La ristorazione deve ampliare gli orizzonti culturali del cliente. Per farlo, il ristoratore deve conoscere la storia locale, accogliere le contaminazioni e mantenere chiara la propria matrice culturale. Detto questo, se poi un cliente, continua a volere il suo sogno di cucina italiana, non possiamo non essere accoglienti e rispondere piccati. Alla fine, il nostro sorriso e il suo sentirsi a casa nei nostri esercizi creeranno il senso di essere arrivato nel posto giusto; un posto che può chiamare casa.”