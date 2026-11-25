Dal 1° gennaio 2027 nella Guida del Buon Ricordo troveranno spazio ben 14 nuovi piatti, con sette novità assolute e sette ristoranti che hanno deciso di cambiare la portata da proporre con l’iconico piatto. Queste le principali novità emerse dalla Buon Ricordo Night, appuntamento annuale che rappresenta sempre una sorta di bilancio per quella che è la più antica associazione gastronomica italiana, con i suoi 63 anni di storia. Longeva sì, ma non certo allergica alle novità, a partire dalla location della grande festa, lo Spazio Gadames di Milano, particolarmente adatto a un dinner party di questo tipo, con ben 14 postazioni allestite per assaggiare i nuovi piatti della guida.

I 108 piatti dell'edizione del 2027 del Buon Ricordo

A condurre la serata il collaudatissimo duo formato da Manuel Carbone, presidente dell’Unione dei Ristoranti del Buon Ricordo, e Luciano Spigaroli, segretario generale dell’associazione. I due, oltre a presentare tutte le novità, hanno anche assegnato l’annuale premio Il Piatto del Buon Ricordo d’Oro, che quest’anno è andato ai giornalisti Paolo Massobrio e Marco Gatti, ideatori de Il Golosario. Una Guida 2027 arrivata a comprendere 108 ristoranti, di cui ben 8 oltre frontiera, tra Europa, Asia e America, e che promette di non fermarsi qui.

L'omaggio a Nadia Santini, protagonista della cucina italiana

L'omaggio a Nadia Santini da parte di Luciano Spigaroli e Cesare Carbone

I partner del Buon Ricordo e le aziende protagoniste

Tutta l’Unione dei Ristoranti del Buon Ricordo non potrebbe esistere senza il contributo dei numerosi partner del circuito, presenti alla serata milanese e giustamente celebrati. Si tratta di realtà di grande prestigio, espressioni autentiche del Made in Italy, unite da una visione e da valori condivisi. Partner che il Buon Ricordo considera con particolare stima e gratitudine: Bellomo, Confagricoltura, Consorzio Franciacorta, Consorzio Parmigiano Reggiano, Coppini Arte Olearia, Decolab - Rastal, Filette Prime Water, Goeldlin Collection, Igor Gorgonzola, Illy Caffè, Molino Dallagiovanna, Montezovo, Raggio di Sole, Riso Margherita, Zanussi Professional.

Ad accompagnare la Buon Ricordo Night i vini del Consorzio Franciacorta

I sette nuovi ristoranti entrati nel circuito nel 2027

La serata è proseguita a ritmo serrato con la presentazione dei nuovi piatti che entreranno nella Guida 2027 e saranno disponibili nei rispettivi ristoranti a partire dal 1 gennaio 2027. Sono sette i ristoranti che entrano nel circuito con altrettante specialità capaci di raccontare le identità gastronomiche dei rispettivi territori, attraverso ricette legate alla storia e alle tradizioni locali. Bata Lavar - Ristorante Bazzini , Canneto Pavese (Pv).

, Canneto Pavese (Pv). Tortelli di zucca - Osteria della Fragoletta , Mantova.

, Mantova. Ganassino di vitello stracotto al Valcalepio con polenta di mais - Ristorante La Cantina , Trezzo sull'Adda (Mi).

, Trezzo sull'Adda (Mi). Risotto con la tinca ed erbette - Albergo Ristorante Gardesana , Torri del Benaco (Vr).

, Torri del Benaco (Vr). Risotto con mela rotella e gorgonzola - Osteria della Bietola , Pontremoli (Ms).

, Pontremoli (Ms). Ricotta di bufala “La Florida” - Paolina - Osteria Sincera , Putignano (Ba).

, Putignano (Ba). Fusillo all’avellinese con ragù di pezzente - Borgo San Gregorio, Sorbo Serpico (Av).

I sette nuovi piatti del Buon Ricordo 2027

Sette ristoranti rinnovano il proprio piatto simbolo nel 2027

La cucina del territorio non è un patrimonio immobile, ma un'espressione culturale che può evolversi mantenendo saldo il legame con le proprie radici. In base a quanto previsto dallo Statuto del Buon Ricordo, i ristoranti associati possono rinnovare periodicamente la propria specialità rappresentativa. Per il 2027 sono sette i locali che hanno scelto di cambiare e presentare nuovi piatti, ciascuno portatore di una storia e di una diversa interpretazione della cucina: Ravioli d’oro - Ristorante La Fornace , San Vittore Olona (Milano).

, San Vittore Olona (Milano). Le polpette di mamma Filomena - Ristorante Lo Stuzzichino , Sant'Agata sui Due Golfi (Napoli).

, Sant'Agata sui Due Golfi (Napoli). Ndunderi di minori cu o pesce fujuto - Hostaria Baccofurore 1930 , Furore (Salerno).

, Furore (Salerno). Linguine al pesto vietrese - Ristorante Pascalò , Vietri sul Mare (Salerno).

, Vietri sul Mare (Salerno). Sua maestà il rustico di Capo di Leuca - Hotel Ristorante Terminal , Santa Maria di Leuca (Lecce).

, Santa Maria di Leuca (Lecce). Riso affumicato, tartare di gambero rosso e stracciatella - Al Pescatore Hotel&Restaurant , Gallipoli (Lecce).

, Gallipoli (Lecce). I passatelli del viaggiatore - Osteria Der Katzlmacher, Monaco di Baviera (Germania).

I sette cambi di specialità del Buon Ricordo 2027

Il Piatto del Buon Ricordo d’Oro a Paolo Massobrio e Marco Gatti

Il Piatto del Buon Ricordo d’Oro è stato conferito a Paolo Massobrio e Marco Gatti, giornalisti e ideatori de ilGolosario e di diverse manifestazioni enogastronomiche tra cui l'ormai storica come Golosaria. Un riconoscimento che ha voluto sottolineare la sintonia tra la filosofia dell'associazione e quella dei due giornalisti, da anni impegnati a raccontare ristoranti, osti e produttori. Così Manuel Carbone nell’introdurre la premiazione: «Quest’anno vogliamo premiare delle persone che solitamente premiano noi, giornalisti che raccontano la cucina come noi la vogliamo, che comunicano quello che noi siamo nella cucina, hanno la stessa nostra filosofia, e per questo si meritano questo riconoscimento». Alle sue parole hanno fatto seguito quelle di Luciano Spigaroli: «Chi meglio di loro segue i ristoranti della tradizione, con la loro guida e le loro manifestazioni? Parliamo di due ambasciatori instancabili del gusto e della cultura gastronomica italiana, con competenza, passione e spirito di scoperta, hanno saputo dar voce ai territori, ai produttori, agli osti, celebrando quella cucina autentica e accogliente regionale che è l’anima stessa del Buon Ricordo dal 1964».

La premiazione di Paolo Massobrio e Marco Gatti col Piatto del Buon Ricordo d'Oro 2026

Parola poi ai premiati, a partire da Paolo Massobrio: «Un premio che ci ha fatto molto felici, la nostra filosofia è riconosciuta, vogliamo parlare dei ristoranti che fanno da mangiare, non dove c’è uno spettacolo di uno chef, dove la gente va a conoscere una cucina, dove si incontra l’oste, e si incontra solo nei vostri locali. Ci sentiamo in totale sintonia con i locali del Buon Ricordo». «Per noi è una grande gioia questo riconoscimento - ha aggiunto Marco Gatti - perché voi siete la vera grande ristorazione italiana, e non è detto a caso, avete tenuto botta negli anni in cui qualcuno non voleva più questo tipo di ricette, ma per noi questa è la strada maestra, e i risultati vi stanno dando ragione».

Il piatto in ceramica e la Guida 2027 del Buon Ricordo

Anche i due giornalisti, come tutti i nuovi membri e le nuove proposte, hanno ricevuto il simbolo di unione dell’associazione, diventato negli anni un elemento inconfondibile: il piatto in ceramica dipinto a mano, realizzato dagli artigiani della Ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare. Ogni esemplare raffigura la specialità che identifica il singolo locale e viene consegnato in omaggio agli ospiti che scelgono il Menu del Buon Ricordo. Si tratta di un percorso gastronomico ideato liberamente dallo chef, che attraverso i piatti racconta il territorio e i suoi prodotti seguendo il ritmo delle stagioni, senza rinunciare alla propria ricetta simbolo. Un ricordo concreto dell'esperienza vissuta, che racchiude il valore di un oggetto artigianale e il piacere di un incontro con la cucina di un territorio.