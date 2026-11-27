Una biblioteca nuova in una vecchia, storica, strada di Milano. In via Gluck l’Accademia italiana della Cucina si è conquistata un luogo dove custodire il proprio, cospicuo, patrimonio di libri e dove dar vita a momenti celebrativi. E così è stato in occasione della cerimonia annuale di consegna del Premio Orio Vergani, del Premio giornalistico Gianni Fossati e dei Prix Nationaux 2026 dell’Académie Internationale de la Gastronomie. Un evento di festa guidato dal presidente dell’Accademia Paolo Petroni.

Quello che si mangia deve essere comprensibile

Entrando nel merito della nostra testata, il vincitore della sesta edizione del Premio giornalistico Gianni Fossati, dedicato alla carta stampata, è stato il direttore di Italia a Tavola Alberto Lupini per l'impegno nella riscoperta, nella divulgazione e nella valorizzazione delle tradizioni e delle abitudini alimentari italiane. «Una testata in sintonia con la visione dell’Accademia», ha annotato il presidente Petroni. «Bisogna distinguere tra l’informazione corretta e quella non verificata o legata a visioni commerciali - ha sottolineato Lupini -: ci sono delle regole che vanno rispettate».

Il direttore di Italia a Tavola Alberto Lupini: «La cucina è un valore fondante della cultura italiana»

Stimolato da Petroni, ha puntualizzato: «La cucina è un valore fondante della cultura italiana. La nostra cucina non è un brand, ma una concreta valorizzazione del territorio e delle filiere artigianali. I grandi cuochi, pur di grande valore, non rappresentano un universo composto da 333 mila esercizi che somministrano cibo, troppi per la verità. Ogni locale deve saper esprimere la sua riconoscibilità e la propria identità, anche negli ingredienti. E poi ricette corte, perché quello che si mangia deve essere comprensibile. Va recuperata la convivialità, il passaporto per la tranquillità a tavola». Un intervento che va anche nella scia del dibattito che la testata sta portando avanti sulla vera essenza della cucina italiana, a cominciare dalle riflessioni di studiosi come Alberto Grandi e Michele Filippo Fontefrancesco. Petroni, in chiusura, ha stuzzicato Lupini sulla Michelin. «Certo, è la guida di riferimento. Ma per quanto riguarda l’Italia è evidente una sottovalutazione della nostra cucina, sembra non sia molto interessata. Ci sarebbero molti più locali da valorizzare. E la pizza viene costantemente messa da parte».

Tutela e valorizzazione della filiera agroalimentare

Il Premio Orio Vergani, intitolato al fondatore dell’Accademia italiana della Cucina, è stato assegnato a Confagricoltura, per il ruolo svolto nella valorizzazione della filiera agroalimentare italiana. La cucina italiana rappresenta, infatti, per Confagricoltura il naturale punto di arrivo di un percorso che nasce dalla terra, dal lavoro quotidiano degli agricoltori. «Confagricoltura, rappresentando le aziende agricole italiane, svolge funzioni economiche, politiche e sindacali - ha sottolineato Maria Cristina D’Arienzo nel ritirare il Premio in vece del presidente Massimiliano Giansanti in trasferta a Bruxelles - Di stringente attualità il nostro impegno nel promuovere il diritto di reciprocità nelle politiche commerciali dell'Unione europea. In primo piano la tutela dell’olivicoltura, della zootecnia e della cerealicoltura».

Paolo Petroni premia Maria Cristina D’Arienzo (Confagricoltura)

I Prix Nationaux 2026

Nella veste anche di consigliere di amministrazione dell’Académie internationale de la Gastronomie, Paolo Petroni ha consegnato i Prix Nationaux 2026. Quello per il Sommelier è stato assegnato a Giampiero Cordero del Ristorante Centro di Priocca (Cn), quello per lo Chef Pâtissier a Mattia Casablanca di Senigallia (An), che ha commentato: «In pasticceria i grandi classici sono sempre sulla cresta dell’onda, ma vanno reinterpretati con l’obiettivo di guadagnare la soddisfazione del cliente». Sulla stessa linea anche Simone Finetti, Prix au Chef de l’Avenir, alla guida del Ristorante Villa Albertina ad Argenta (Fe): «Le nostre ricette che soddisfano il palato nascono da una filiera composta da grandi artigiani che operano in un territorio ricco di biodiversità. Il cuoco dà solo il tocco finale». Il Prix de la Littérature Gastronomique è stato assegnato a Marilù Oliva, autrice del volume “Atlante goloso del mito”: «La passione per il cibo mi ha portato a esplorare l’alimentazione nell’antichità correlata al mito e a mettere sotto la lente anche la cucina e gli ingredienti di tutti i giorni nel passato». Il Prix Multimedia è andato all’antropologo, giornalista e divulgatore scientifico Marino Niola.

Simone Finetti, Prix au Chef de L'Avenir