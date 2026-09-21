LEGGERE IL CIBO/10
Come leggere zuccheri, grassi, oli e dolcificanti sulle etichette
Leggere bene un'etichetta aiuta a capire cosa stiamo davvero acquistando. Gli zuccheri possono essere naturali o aggiunti, mentre i grassi saturi e trans vanno consumati con moderazione. Olio di palma e cocco sono ricchi di grassi saturi. “Senza sale aggiunto” non significa senza sodio. Edulcoranti e zuccheri aiutano a modificare gusto e consistenza
Indice
- 1Aromi, coloranti e oli sono centrali per l’educazione
- 1.171. Che cosa significa “zuccheri totali”?
- 2Aromi naturali in etichetta e la scelta dei grassi saturi
- 2.172. Che cosa significa “grassi saturi”?
- 3Aromi nei prodotti confezionati e i rischi dei grassi trans industriali
- 3.173. Che cosa significa “grassi trans”?
- 4Aromi artificiali e l'uso dell'olio di palma nell'industria alimentare
- 4.174. Che cosa indica “olio di palma”?
- 5Etichette e aromi naturali: caratteristiche e nutrizione dell'olio di cocco
- 5.175. Che cosa significa “olio di cocco”?
- 6Olio di palma e dicitura senza sale aggiunto: come leggere le etichette delle merendine
- 6.176. Che cosa significa “senza sale aggiunto”?
- 7Trasparenza degli oli da frittura e significato del claim a ridotto contenuto di sale
- 7.177. Che cosa significa “ridotto contenuto di sale”?
- 8Scelta degli oli da frittura e impiego dello zucchero invertito nella pasticceria industriale
- 8.178. Che cosa significa “zucchero invertito”?
- 9Rettificazione dell'olio e utilizzo dello sciroppo di glucosio-fruttosio
- 9.179. Che cosa significa “sciroppo di glucosio-fruttosio”?
- 10Classificazione dell'olio d'oliva e presenza di edulcoranti in etichetta
- 10.180. Che cosa significa “edulcorante”?
Prosegue il nostro viaggio settimanale alla scoperta di ciò che portiamo in tavola, un percorso nato per decifrare l'alfabeto nascosto del packaging e trasformare ogni consumatore in un acquirente consapevole. Dopo aver analizzato nelle uscite precedenti i pilastri della nostra alimentazione - dai claims nutrizionali generali alla scelta delle materie prime, fino all'approfondimento della puntata scorsa su farine, cereali e lievitazioni - compiamo un ulteriore passo avanti nell'analisi degli ingredienti industriali. In questo decimo appuntamento affrontiamo le domande dalla 71 alla 80, addentrandoci nel cuore di tabelle nutrizionali e diciture tecniche: tra zuccheri totali e invertiti, grassi saturi e trans, oli vegetali, diciture sul sale ed edulcoranti.
Aromi, coloranti e oli sono centrali per l’educazione
Il pasticcere prepara la cassata e dice ai turisti: «Il verde della cassata? È naturale, viene dal pistacchio. Ma nei prodotti industriali spesso usano coloranti». La tradizione italiana insegna che il colore è un linguaggio, ma deve essere dichiarato.
71. Che cosa significa “zuccheri totali”?
È la somma di tutti gli zuccheri presenti nel prodotto, sia naturali che aggiunti. Nella tabella nutrizionale, “zuccheri” indica tutti i monosaccaridi e disaccaridi presenti. Non distingue tra zuccheri naturalmente presenti (es. nella frutta) e zuccheri aggiunti. La distinzione non è obbligatoria nell’UE, ma è oggetto di discussione scientifica e normativa.
Aromi naturali in etichetta e la scelta dei grassi saturi
La nonna grattugia la scorza di un limone profumatissimo: «Questo è aroma naturale. Non serve altro». Il nipote legge un’etichetta: «Qui c’è scritto “aroma naturale”… ma di cosa?» La nonna conclude: «Ecco perché bisogna leggere bene».
72. Che cosa significa “grassi saturi”?
Sono un tipo di grassi che, se consumati in eccesso, possono aumentare il rischio cardiovascolare. I grassi saturi sono solidi a temperatura ambiente e si trovano soprattutto in prodotti animali e alcuni oli tropicali (palma, cocco). La normativa richiede la loro indicazione obbligatoria in tabella nutrizionale. Le linee guida raccomandano di limitarne l’assunzione.
Aromi nei prodotti confezionati e i rischi dei grassi trans industriali
Una bambina assaggia un gelato confezionato: «Sa di fragola… ma non vedo le fragole». La mamma risponde: «Usano aromi identici al naturale: sanno di fragola, ma non vengono dalla frutta».
73. Che cosa significa “grassi trans”?
Sono grassi industriali da evitare il più possibile. I grassi trans industriali derivano dall’idrogenazione degli oli vegetali. Sono associati a un aumento del rischio cardiovascolare. L’Ue ha fissato un limite massimo di 2 g per 100 g di grassi negli alimenti. I grassi trans naturali (nei ruminanti) sono presenti in quantità molto inferiori.
Aromi artificiali e l'uso dell'olio di palma nell'industria alimentare
Una voce narrante dice: «Il gusto che ti sorprende». Una mamma legge l’etichetta: «Aroma artificiale… quindi non viene da nessun ingrediente vero». La scena ricorda che la magia del gusto può essere sintetica.
74. Che cosa indica “olio di palma”?
È un grasso vegetale molto usato nell’industria alimentare. L’olio di palma è ricco di grassi saturi e ha ottime proprietà tecnologiche (stabilità, consistenza). Non è vietato, ma il suo uso è diminuito per motivi nutrizionali e ambientali. Deve essere indicato chiaramente in etichetta.
Etichette e aromi naturali: caratteristiche e nutrizione dell'olio di cocco
La nonna prepara le ciambellone: «Qui dentro non c’è niente di artificiale. Solo limone, vaniglia e amore». Il nipote guarda un biscotto confezionato: «Anche qui c’è scritto “senza aromi artificiali”… ma ci sono quelli naturali». La differenza è tutta nella lettura.
75. Che cosa significa “olio di cocco”?
È un olio vegetale ricco di grassi saturi, spesso usato in prodotti vegani o dolciari. L’olio di cocco contiene circa il 90% di grassi saturi. È stabile alle alte temperature e molto aromatico. Non è automaticamente più sano di altri oli: la valutazione dipende dal contesto nutrizionale complessivo.
Olio di palma e dicitura senza sale aggiunto: come leggere le etichette delle merendine
Una mamma legge l’etichetta delle merendine: «C’è olio di palma… meglio non esagerare». Il figlio chiede: «Perché lo usano?» La mamma risponde: «Costa poco e resiste bene al calore».
76. Che cosa significa “senza sale aggiunto”?
Che non è stato aggiunto sale durante la produzione. Il claim è ammesso solo se non è stato aggiunto cloruro di sodio o altri ingredienti salati. Il prodotto può comunque contenere sodio naturalmente presente. Non va confuso con “a basso contenuto di sale”, che ha criteri numerici precisi
Trasparenza degli oli da frittura e significato del claim a ridotto contenuto di sale
Il friggitore spiega ai clienti: «Per friggere uso olio di semi… ma sempre uno solo, non miscele». Una cliente legge un’etichetta: «Semi vari… quindi non si sa quali sono». La scena ricorda l’importanza della trasparenza.
77. Che cosa significa “ridotto contenuto di sale”?
Che il prodotto contiene almeno il 25% di sale in meno rispetto alla versione normale. Il claim “ridotto contenuto di…” richiede una riduzione minima del 25% rispetto a un prodotto simile. La riduzione deve essere chiaramente indicata e verificabile. Non significa necessariamente che il prodotto sia “a basso contenuto di sale”.
Scelta degli oli da frittura e impiego dello zucchero invertito nella pasticceria industriale
Il friggitore spiega ai clienti: «Per friggere uso olio di semi… ma sempre uno solo, non miscele». Una cliente legge un’etichetta: «Semi vari… quindi non si sa quali sono». La scena ricorda l’importanza della trasparenza.
78. Che cosa significa “zucchero invertito”?
È uno zucchero liquido molto dolce, usato spesso in dolci e bevande. Lo zucchero invertito è una miscela di glucosio e fruttosio ottenuta dall’idrolisi del saccarosio. Ha maggiore potere dolcificante e mantiene i prodotti più morbidi. È comune in pasticceria industriale.
Rettificazione dell'olio e utilizzo dello sciroppo di glucosio-fruttosio
Il tecnico mostra una macchina industriale: «Questo processo toglie odori e difetti… ma non è extravergine». Il turista annuisce: «Quindi è un olio corretto, non naturale». La scena svela ciò che l’etichetta deve dichiarare.
79. Che cosa significa “sciroppo di glucosio-fruttosio”?
È un dolcificante liquido molto usato nei prodotti industriali. È ottenuto dall’amido (di solito mais) e contiene percentuali variabili di fruttosio. Le versioni ad alto fruttosio (HFCS) sono molto dolci e usate in bibite e snack. Deve essere indicato chiaramente in etichetta.
Classificazione dell'olio d'oliva e presenza di edulcoranti in etichetta
Un sommelier dell’olio spiega: «Questo è vergine: buono, ma con qualche piccolo difetto. L’extravergine è il protagonista, il vergine è il comprimario». La platea assaggia in silenzio.
80. Che cosa significa “edulcorante”?
È una sostanza che dolcifica con poche o zero calorie. Gli edulcoranti possono essere intensivi (es. aspartame, sucralosio, stevia) o polioli (es. sorbitolo, xilitolo). Sono additivi alimentari autorizzati e devono essere dichiarati in etichetta.
- 1A - Additivi alimentariSostanze aggiunte agli alimenti per migliorarne conservazione, stabilità, colore o sapore. Sono identificati da sigle “E” seguite da un numero. La loro presenza deve essere sempre dichiarata in etichetta.
- 2A - AllergeniSostanze o ingredienti che possono provocare reazioni allergiche. Devono essere indicati in modo evidenziato (grassetto, maiuscolo, colore) nella lista ingredienti.
- 3B - BiologicoProdotto ottenuto secondo il Reg. (UE) 2018/848, senza pesticidi di sintesi e con controlli certificati. L’etichetta deve riportare il logo europeo e l’organismo di controllo.
- 4C - Claim nutrizionaliDichiarazioni come “ricco di fibre”, “senza zuccheri aggiunti”, “a basso contenuto di grassi”. Sono regolati dal Reg. (CE) 1924/2006 e devono rispettare criteri precisi.
- 5C - Claim salutisticiDichiarazioni che collegano un alimento a un beneficio per la salute (“il calcio contribuisce alla salute delle ossa”). Ammessi solo se autorizzati dall’EFSA.
- 6C - CagliataProdotto intermedio della lavorazione del latte. Può essere fresca o congelata. L’uso di cagliata congelata deve essere dichiarato quando previsto dal disciplinare.
- 7D - Dop / IgpDenominazioni europee che certificano origine e metodo di produzione.
Dop: tutte le fasi devono avvenire nella zona geografica.
Igp: almeno una fase deve avvenire nella zona indicata.
- 8E - Etichetta ambientaleIndicazioni obbligatorie sulla corretta gestione degli imballaggi (dal 2023). Specifica materiali e modalità di smaltimento.
- 9F - Fascetta di Stato (Vino Docg)Sigillo numerato che certifica l’autenticità del vino Docg. Riporta codice, lotto e informazioni sull’imbottigliatore.
- 10I - IngredientiElenco obbligatorio di tutte le sostanze presenti nel prodotto, in ordine decrescente di quantità. Include additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici.
- 11L - LottoCodice che identifica un gruppo di prodotti ottenuti nelle stesse condizioni. Fondamentale per la tracciabilità e i richiami.
- 12O - OrigineIndica il Paese in cui è avvenuta la produzione o la coltivazione. “Origine Italia” ≠ “Italiano”: la prima è normativa, la seconda è evocativa.
- 13P - Panel test (Olio Evo)Valutazione sensoriale obbligatoria per classificare l’olio extravergine. Identifica difetti e conferma la categoria merceologica.
- 14R - Residui fitosanitariTracce di prodotti usati in agricoltura. Devono rispettare i limiti massimi (LMR). Non esiste il concetto normativo di “residuo zero”.
- 15S - Shelf lifeDurata commerciale del prodotto. Determina la data di scadenza o il TMC (termine minimo di conservazione).
- 16S - Solfiti (Vino)Additivi antiossidanti. Devono essere dichiarati quando superano 10 mg/l.
- 17T - TracciabilitàSistema che permette di ricostruire la storia del prodotto: origine, trasformazione, distribuzione. Obbligatoria per tutte le filiere alimentari.
- 18T -Tmc / ScadenzaTmc: “Da consumarsi preferibilmente entro”, indica qualità.
Scadenza: “Da consumarsi entro”, indica sicurezza.
- 19U - Ue / Non UeIndicazione obbligatoria per miscele di oli, miele, ortofrutta e altri prodotti. Specifica se le materie prime provengono da Paesi dell’Unione o da Paesi terzi.
Il presente contributo è frutto esclusivo del lavoro di studio, approfondimento e ricerca personale dell'autore, nell'ambito della propria attività pubblicistica e di saggistica scientifica svolta a titolo totalmente gratuito e senza alcun compenso o utilità economica. Le opinioni, le analisi e le interpretazioni normative contenute nel testo esprimono unicamente il punto di vista personale dell'autore e non impegnano, né rappresentano o riflettono in alcun modo, le posizioni ufficiali, gli orientamenti o le linee d'azione dell'Amministrazione pubblica di appartenenza. Il testo ha una finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L'autore e la redazione non rispondono di eventuali imprecisioni involontarie, refusi o successivi mutamenti del quadro legislativo. Per l'applicazione pratica delle norme, l'analisi dei casi specifici e i corretti adempimenti di legge all'interno delle singole realtà aziendali, gli operatori sono tenuti a fare riferimento ai testi normativi ufficiali e a rivolgersi a consulenti e professionisti abilitati del settore
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