LEGGERE IL CIBO/9
Farina integrale, 00 e multicereale: cosa dice davvero l’etichetta
Leggere l’etichetta significa anche capire parole apparentemente familiari come integrale, 00, multicereale, fresco, precotto, surgelato, senza glutine e lievitazione naturale. Indicazioni che possono sembrare semplici, ma che nascondono differenze importanti su composizione, lavorazione, conservazione e caratteristiche del prodotto. Ecco come interpretarle senza fermarsi alle apparenze
Indice
- 1Integrale non significa semplicemente più scura: conta tutto il chicco
- 2Farina 00, cosa racconta davvero quel doppio zero
- 3Semola e grano duro: perché la pasta italiana parte da qui
- 4Pane fresco, la parola che indica come è stato prodotto
- 5Dal forno al punto vendita: quando il pane viene cotto due volte
- 6Pane surgelato, cosa cambia rispetto a quello appena sfornato
- 7Senza glutine non è una semplice promessa: ecco cosa deve significare
- 8Multicereale non vuol dire automaticamente più sano
- 9Lievitazione naturale: cosa c’è davvero dietro questa espressione
- 10Lievitazione chimica, perché un dolce cresce anche senza lievito
Davanti a un’etichetta non basta saper leggere: bisogna sapere che cosa guardare. Tra denominazioni, origine, ingredienti, modalità di conservazione e indicazioni sulla provenienza, le informazioni presenti sulla confezione sono molte, ma non tutte hanno lo stesso significato. Alcune rispondono a precisi obblighi di legge, altre forniscono elementi utili per conoscere meglio il prodotto, altre ancora possono influenzare la percezione del consumatore. È da questa distinzione che nasce la necessità di porsi 100 domande per scegliere oltre la confezione. Il problema è che un’etichetta racconta il prodotto, ma non tutto ciò che vorremmo sapere. Non può prevedere come il nostro organismo reagirà a un alimento, né sostituire le conoscenze necessarie per interpretare correttamente le informazioni sulla qualità e sulla sicurezza. Ciò che mangiamo e come il nostro corpo può reagire, le regole che aiutano a riconoscere la qualità e gli elementi di sicurezza che vanno oltre la confezione sono tutti aspetti che richiedono una lettura attenta e non superficiale. Lo stesso vale per l’origine e il linguaggio utilizzato per presentare un alimento. Una bandiera italiana o la dicitura «Prodotto in Italia» non spiegano necessariamente da dove provengano tutte le materie prime: occorre sapere che cosa significa davvero «Prodotto in Italia». E parole come «naturale», «leggero» o altre espressioni dal richiamo salutistico possono orientare la scelta, rendendo necessario prestare attenzione a come l’alimento viene descritto. La lettura cambia poi a seconda del prodotto. Olio, uova e latte hanno indicazioni specifiche che aiutano a comprenderne origine e caratteristiche (qui le informazioni da conoscere). Con carne e pesce le informazioni diventano ancora più articolate: sapere distinguere una denominazione, riconoscere l’origine, capire le indicazioni relative all’allevamento, alla pesca o alla conservazione permette di trasformare una semplice lettura in una scelta realmente consapevole.
Integrale non significa semplicemente più scura: conta tutto il chicco
Lo chef infila il termometro in un arrosto fumante: «La cottura al cuore è come un applauso a scena aperta: arriva quando tutto è perfetto dentro, non solo fuori». Il giovane aiuto cuoco annuisce: «Quindi non basta guardare…bisogna misurare».
61. Che cosa significa “farina integrale”?
È una farina che contiene tutte le parti del chicco: crusca, germe ed endosperma. La farina integrale deve derivare dalla macinazione dell’intero chicco, senza ricostituzione artificiale. La normativa italiana distingue tra “integrale vero” e farine ricostituite (crusca aggiunta), che devono essere dichiarate come tali. Ha più fibre, vitamine e minerali rispetto alle farine raffinate.
Farina 00, cosa racconta davvero quel doppio zero
L’insegnante mostra un pollo crudo agli studenti: «La sicurezza non si vede, si controlla. A 75°C i batteri non applaudono più». Gli studenti ridono, ma capiscono: la cucina italiana è anche scienza.
62. Che cosa significa “farina tipo 00”?
È una farina molto raffinata, povera di fibre e parti del chicco.La classificazione italiana (00, 0, 1, 2, integrale) si basa sul contenuto di ceneri, cioè la quantità di minerali residui. La 00 è la più raffinata (≈ 0,55% ceneri). Ha ottime proprietà panificatorie ma minor valore nutrizionale.
Semola e grano duro: perché la pasta italiana parte da qui
Il gelataio mostra una vaschetta appena mantecata: «Prima di servirlo, lo abbattiamo. È come mettere in pausa la scena per mantenerla perfetta». La tradizione del gelato italiano incontra la tecnologia moderna.
63. Che cosa indica “pasta di semola di grano duro”?
Che la pasta è fatta con semola di grano duro, la tipica pasta italiana. La legge italiana impone che la pasta secca sia prodotta solo con semola di grano duro. L’uso di grano tenero è vietato, salvo per paste speciali (es. all’uovo). La semola garantisce tenuta in cottura e qualità superiore.
Pane fresco, la parola che indica come è stato prodotto
La salumiera apre una confezione di prosciutto: «Vedi queste bollicine? È atmosfera modificata: un modo per far durare il prodotto senza rovinarlo». Il cliente annuisce: «Come una campana di vetro moderna».
64. Che cosa significa “pane fresco”?
Che è stato prodotto e venduto entro 24 ore, senza congelamento. La definizione italiana stabilisce che il pane fresco non può essere congelato né sottoposto a processi di conservazione. Deve essere venduto entro un tempo limitato dalla produzione. Il termine “pane fresco” è protetto per evitare inganni.
Dal forno al punto vendita: quando il pane viene cotto due volte
La nonna guarda un pacco di biscotti e dice: «Questi durano fino a Natale… hanno una bella vita lunga». Il nipote sorride: «Si chiama shelf-life, nonna». Lei indica la confezione: «Qui c’è scritto “biscotto della salute”. È una ricetta antica, tra Liguria e Piemonte, pensata per durare e nutrire». Poi conclude: «Io la chiamo esperienza».
65. Che cosa significa “pane precotto”?
È un pane parzialmente cotto, poi rigenerato nel punto vendita. Il pane precotto subisce una prima cottura, viene raffreddato e spesso congelato. La cottura finale avviene nel negozio. Deve essere indicato come “pane parzialmente cotto” o “pane da completare in forno”.
Pane surgelato, cosa cambia rispetto a quello appena sfornato
Una voce narrante dice: «Cremoso come appena fatto». Una mamma legge l’etichetta: «C’è scritto stabilizzante… serve a mantenerlo così». La scena ricorda che la consistenza è anche tecnologia.
66. Che cosa significa “pane surgelato”?
Pane congelato subito dopo la produzione e poi cotto o rigenerato. Il pane surgelato è sottoposto a congelamento rapido a -18°C. La surgelazione preserva struttura e qualità. Deve essere dichiarato chiaramente per evitare che il consumatore lo confonda con pane fresco.
Senza glutine non è una semplice promessa: ecco cosa deve significare
La nonna monta uova e olio con energia: «Vedi? Senza emulsionante non si unisce niente». Il nipote guarda un barattolo industriale: «E qui cosa usano?» La nonna risponde: «Leggi l’etichetta».
67. Che cosa indica “senza glutine”?
Che il prodotto è adatto a chi è celiaco o intollerante al glutine. La dicitura è ammessa solo se il contenuto di glutine è < 20 mg/kg. Esiste anche la dicitura “a ridotto contenuto di glutine” (20–100 mg/kg), poco usata. La normativa è armonizzata a livello UE.
Multicereale non vuol dire automaticamente più sano
«Qui c’è scritto addensante… è la stessa cosa?» La mamma sorride: «Più o meno. Ma leggiamo quale».
68. Che cosa significa “multicereale”?
Che contiene più tipi di cereali, ma non necessariamente integrali o più sani. “Multicereale” è un termine commerciale non regolamentato. Può indicare una miscela di farine raffinate o integrali. Non implica automaticamente un profilo nutrizionale migliore. L’ordine degli ingredienti rivela la composizione reale.
Lievitazione naturale: cosa c’è davvero dietro questa espressione
La nonna spruzza limone sulle mele: «Così non diventano nere».Il nipote legge un’etichetta: «Qui c’è scritto antiossidante…è come il limone?» La nonna annuisce: «Esatto. La scienza copia la natura».
69. Che cosa significa “lievitazione naturale”?
Che il prodotto è lievitato con lievito madre o fermentazioni spontanee. La lievitazione naturale usa microrganismi presenti nel lievito madre (lattobacilli e lieviti). Conferisce aromi complessi, migliore digeribilità e conservabilità. Non esiste una definizione legale univoca, ma l’uso improprio può essere contestato.
Lievitazione chimica, perché un dolce cresce anche senza lievito
La nonna mostra i barattoli di pomodoro: «Io conservo così: calore e vetro».Il nipote guarda un sugo pronto: «Qui c’è scritto conservante…è diverso?» La nonna risponde: «Sì. Ma serve allo stesso scopo: far durare il cibo».
70. Che cosa significa “lievitazione chimica”?
Che il prodotto cresce grazie a polveri lievitanti come bicarbonato e cremor tartaro. La lievitazione chimica avviene tramite reazioni acido-base che liberano anidride carbonica. È tipica di dolci, biscotti e prodotti rapidi. Gli agenti lievitanti sono additivi alimentari regolamentati (E500, E450, ecc.).
- 1A - Additivi alimentariSostanze aggiunte agli alimenti per migliorarne conservazione, stabilità, colore o sapore. Sono identificati da sigle “E” seguite da un numero. La loro presenza deve essere sempre dichiarata in etichetta.
- 2A - AllergeniSostanze o ingredienti che possono provocare reazioni allergiche. Devono essere indicati in modo evidenziato (grassetto, maiuscolo, colore) nella lista ingredienti.
- 3B - BiologicoProdotto ottenuto secondo il Reg. (UE) 2018/848, senza pesticidi di sintesi e con controlli certificati. L’etichetta deve riportare il logo europeo e l’organismo di controllo.
- 4C - Claim nutrizionaliDichiarazioni come “ricco di fibre”, “senza zuccheri aggiunti”, “a basso contenuto di grassi”. Sono regolati dal Reg. (CE) 1924/2006 e devono rispettare criteri precisi.
- 5C - Claim salutisticiDichiarazioni che collegano un alimento a un beneficio per la salute (“il calcio contribuisce alla salute delle ossa”). Ammessi solo se autorizzati dall’EFSA.
- 6C - CagliataProdotto intermedio della lavorazione del latte. Può essere fresca o congelata. L’uso di cagliata congelata deve essere dichiarato quando previsto dal disciplinare.
- 7D - Dop / IgpDenominazioni europee che certificano origine e metodo di produzione.
Dop: tutte le fasi devono avvenire nella zona geografica.
Igp: almeno una fase deve avvenire nella zona indicata.
- 8E - Etichetta ambientaleIndicazioni obbligatorie sulla corretta gestione degli imballaggi (dal 2023). Specifica materiali e modalità di smaltimento.
- 9F - Fascetta di Stato (Vino Docg)Sigillo numerato che certifica l’autenticità del vino Docg. Riporta codice, lotto e informazioni sull’imbottigliatore.
- 10I - IngredientiElenco obbligatorio di tutte le sostanze presenti nel prodotto, in ordine decrescente di quantità. Include additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici.
- 11L - LottoCodice che identifica un gruppo di prodotti ottenuti nelle stesse condizioni. Fondamentale per la tracciabilità e i richiami.
- 12O - OrigineIndica il Paese in cui è avvenuta la produzione o la coltivazione. “Origine Italia” ≠ “Italiano”: la prima è normativa, la seconda è evocativa.
- 13P - Panel test (Olio Evo)Valutazione sensoriale obbligatoria per classificare l’olio extravergine. Identifica difetti e conferma la categoria merceologica.
- 14R - Residui fitosanitariTracce di prodotti usati in agricoltura. Devono rispettare i limiti massimi (LMR). Non esiste il concetto normativo di “residuo zero”.
- 15S - Shelf lifeDurata commerciale del prodotto. Determina la data di scadenza o il TMC (termine minimo di conservazione).
- 16S - Solfiti (Vino)Additivi antiossidanti. Devono essere dichiarati quando superano 10 mg/l.
- 17T - TracciabilitàSistema che permette di ricostruire la storia del prodotto: origine, trasformazione, distribuzione. Obbligatoria per tutte le filiere alimentari.
- 18T -Tmc / ScadenzaTmc: “Da consumarsi preferibilmente entro”, indica qualità.
Scadenza: “Da consumarsi entro”, indica sicurezza.
- 19U - Ue / Non UeIndicazione obbligatoria per miscele di oli, miele, ortofrutta e altri prodotti. Specifica se le materie prime provengono da Paesi dell’Unione o da Paesi terzi.
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