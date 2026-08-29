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Davanti a un’etichetta non basta saper leggere: bisogna sapere che cosa guardare. Tra denominazioni, origine, ingredienti, modalità di conservazione e indicazioni sulla provenienza, le informazioni presenti sulla confezione sono molte, ma non tutte hanno lo stesso significato. Alcune rispondono a precisi obblighi di legge, altre forniscono elementi utili per conoscere meglio il prodotto, altre ancora possono influenzare la percezione del consumatore. È da questa distinzione che nasce la necessità di porsi 100 domande per scegliere oltre la confezione. Il problema è che un’etichetta racconta il prodotto, ma non tutto ciò che vorremmo sapere. Non può prevedere come il nostro organismo reagirà a un alimento, né sostituire le conoscenze necessarie per interpretare correttamente le informazioni sulla qualità e sulla sicurezza. Ciò che mangiamo e come il nostro corpo può reagire, le regole che aiutano a riconoscere la qualità e gli elementi di sicurezza che vanno oltre la confezione sono tutti aspetti che richiedono una lettura attenta e non superficiale. Lo stesso vale per l’origine e il linguaggio utilizzato per presentare un alimento. Una bandiera italiana o la dicitura «Prodotto in Italia» non spiegano necessariamente da dove provengano tutte le materie prime: occorre sapere che cosa significa davvero «Prodotto in Italia». E parole come «naturale», «leggero» o altre espressioni dal richiamo salutistico possono orientare la scelta, rendendo necessario prestare attenzione a come l’alimento viene descritto. La lettura cambia poi a seconda del prodotto. Olio, uova e latte hanno indicazioni specifiche che aiutano a comprenderne origine e caratteristiche (qui le informazioni da conoscere). Con carne e pesce le informazioni diventano ancora più articolate: sapere distinguere una denominazione, riconoscere l’origine, capire le indicazioni relative all’allevamento, alla pesca o alla conservazione permette di trasformare una semplice lettura in una scelta realmente consapevole.

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Integrale non significa semplicemente più scura: conta tutto il chicco

Lo chef infila il termometro in un arrosto fumante: «La cottura al cuore è come un applauso a scena aperta: arriva quando tutto è perfetto dentro, non solo fuori». Il giovane aiuto cuoco annuisce: «Quindi non basta guardare…bisogna misurare».

La farina integrale conserva le diverse parti del chicco di grano e non va confusa con una farina raffinata a cui è stata aggiunta crusca
La farina integrale conserva le diverse parti del chicco di grano e non va confusa con una farina raffinata a cui è stata aggiunta crusca

61. Che cosa significa “farina integrale”?

È una farina che contiene tutte le parti del chicco: crusca, germe ed endosperma. La farina integrale deve derivare dalla macinazione dell’intero chicco, senza ricostituzione artificiale. La normativa italiana distingue tra “integrale vero” e farine ricostituite (crusca aggiunta), che devono essere dichiarate come tali. Ha più fibre, vitamine e minerali rispetto alle farine raffinate.

Farina 00, cosa racconta davvero quel doppio zero

L’insegnante mostra un pollo crudo agli studenti: «La sicurezza non si vede, si controlla. A 75°C i batteri non applaudono più». Gli studenti ridono, ma capiscono: la cucina italiana è anche scienza.

La classificazione delle farine italiane indica il grado di raffinazione e il contenuto di ceneri, non un giudizio diretto sulla qualità del prodotto
La classificazione delle farine italiane indica il grado di raffinazione e il contenuto di ceneri, non un giudizio diretto sulla qualità del prodotto

62. Che cosa significa “farina tipo 00”?

È una farina molto raffinata, povera di fibre e parti del chicco.La classificazione italiana (00, 0, 1, 2, integrale) si basa sul contenuto di ceneri, cioè la quantità di minerali residui. La 00 è la più raffinata (≈ 0,55% ceneri). Ha ottime proprietà panificatorie ma minor valore nutrizionale.

Semola e grano duro: perché la pasta italiana parte da qui

Il gelataio mostra una vaschetta appena mantecata: «Prima di servirlo, lo abbattiamo. È come mettere in pausa la scena per mantenerla perfetta». La tradizione del gelato italiano incontra la tecnologia moderna.

La semola di grano duro è la materia prima prevista per la produzione della pasta secca, caratterizzata da una buona tenuta in cottura
La semola di grano duro è la materia prima prevista per la produzione della pasta secca, caratterizzata da una buona tenuta in cottura

63. Che cosa indica “pasta di semola di grano duro”?

Che la pasta è fatta con semola di grano duro, la tipica pasta italiana. La legge italiana impone che la pasta secca sia prodotta solo con semola di grano duro. L’uso di grano tenero è vietato, salvo per paste speciali (es. all’uovo). La semola garantisce tenuta in cottura e qualità superiore.

Pane fresco, la parola che indica come è stato prodotto

La salumiera apre una confezione di prosciutto: «Vedi queste bollicine? È atmosfera modificata: un modo per far durare il prodotto senza rovinarlo». Il cliente annuisce: «Come una campana di vetro moderna».

La denominazione «pane fresco» è legata a precise caratteristiche del processo produttivo e della vendita, non soltanto alla percezione di freschezza
La denominazione «pane fresco» è legata a precise caratteristiche del processo produttivo e della vendita, non soltanto alla percezione di freschezza

64. Che cosa significa “pane fresco”?

Che è stato prodotto e venduto entro 24 ore, senza congelamento. La definizione italiana stabilisce che il pane fresco non può essere congelato né sottoposto a processi di conservazione. Deve essere venduto entro un tempo limitato dalla produzione. Il termine “pane fresco” è protetto per evitare inganni.

Dal forno al punto vendita: quando il pane viene cotto due volte

La nonna guarda un pacco di biscotti e dice: «Questi durano fino a Natale… hanno una bella vita lunga». Il nipote sorride: «Si chiama shelf-life, nonna». Lei indica la confezione: «Qui c’è scritto “biscotto della salute”. È una ricetta antica, tra Liguria e Piemonte, pensata per durare e nutrire». Poi conclude: «Io la chiamo esperienza».

Il pane precotto completa la cottura nel punto vendita dopo una prima fase di produzione e, in alcuni casi, dopo la surgelazione
Il pane precotto completa la cottura nel punto vendita dopo una prima fase di produzione e, in alcuni casi, dopo la surgelazione

65. Che cosa significa “pane precotto”?

È un pane parzialmente cotto, poi rigenerato nel punto vendita. Il pane precotto subisce una prima cottura, viene raffreddato e spesso congelato. La cottura finale avviene nel negozio. Deve essere indicato come “pane parzialmente cotto” o “pane da completare in forno”.

Pane surgelato, cosa cambia rispetto a quello appena sfornato

Una voce narrante dice: «Cremoso come appena fatto». Una mamma legge l’etichetta: «C’è scritto stabilizzante… serve a mantenerlo così». La scena ricorda che la consistenza è anche tecnologia.

La surgelazione è un processo di conservazione che deve essere correttamente comunicato al consumatore attraverso le informazioni previste
La surgelazione è un processo di conservazione che deve essere correttamente comunicato al consumatore attraverso le informazioni previste

66. Che cosa significa “pane surgelato”?

Pane congelato subito dopo la produzione e poi cotto o rigenerato. Il pane surgelato è sottoposto a congelamento rapido a -18°C. La surgelazione preserva struttura e qualità. Deve essere dichiarato chiaramente per evitare che il consumatore lo confonda con pane fresco.

Senza glutine non è una semplice promessa: ecco cosa deve significare

La nonna monta uova e olio con energia: «Vedi? Senza emulsionante non si unisce niente». Il nipote guarda un barattolo industriale: «E qui cosa usano?» La nonna risponde: «Leggi l’etichetta».

La dicitura «senza glutine» è regolamentata e può essere utilizzata quando il contenuto di glutine rispetta il limite previsto dalla normativa europea
La dicitura «senza glutine» è regolamentata e può essere utilizzata quando il contenuto di glutine rispetta il limite previsto dalla normativa europea

67. Che cosa indica “senza glutine”?

Che il prodotto è adatto a chi è celiaco o intollerante al glutine. La dicitura è ammessa solo se il contenuto di glutine è < 20 mg/kg. Esiste anche la dicitura “a ridotto contenuto di glutine” (20–100 mg/kg), poco usata. La normativa è armonizzata a livello UE.

Multicereale non vuol dire automaticamente più sano

«Qui c’è scritto addensante… è la stessa cosa?» La mamma sorride: «Più o meno. Ma leggiamo quale».

La presenza di più cereali non indica necessariamente che il prodotto sia integrale o nutrizionalmente migliore: per capirlo bisogna leggere ingredienti e composizione
La presenza di più cereali non indica necessariamente che il prodotto sia integrale o nutrizionalmente migliore: per capirlo bisogna leggere ingredienti e composizione

68. Che cosa significa “multicereale”?

Che contiene più tipi di cereali, ma non necessariamente integrali o più sani. “Multicereale” è un termine commerciale non regolamentato. Può indicare una miscela di farine raffinate o integrali. Non implica automaticamente un profilo nutrizionale migliore. L’ordine degli ingredienti rivela la composizione reale.

Lievitazione naturale: cosa c’è davvero dietro questa espressione

La nonna spruzza limone sulle mele: «Così non diventano nere».Il nipote legge un’etichetta: «Qui c’è scritto antiossidante…è come il limone?» La nonna annuisce: «Esatto. La scienza copia la natura».

La lievitazione naturale è associata all’impiego di colture di microrganismi come lieviti e batteri lattici, ma l’espressione va interpretata con attenzione
La lievitazione naturale è associata all’impiego di colture di microrganismi come lieviti e batteri lattici, ma l’espressione va interpretata con attenzione

69. Che cosa significa “lievitazione naturale”?

Che il prodotto è lievitato con lievito madre o fermentazioni spontanee. La lievitazione naturale usa microrganismi presenti nel lievito madre (lattobacilli e lieviti). Conferisce aromi complessi, migliore digeribilità e conservabilità. Non esiste una definizione legale univoca, ma l’uso improprio può essere contestato.

Nella lievitazione chimica l’aumento di volume dell’impasto è ottenuto attraverso reazioni che producono anidride carbonica, senza ricorrere alla fermentazione del lievito
Nella lievitazione chimica l’aumento di volume dell’impasto è ottenuto attraverso reazioni che producono anidride carbonica, senza ricorrere alla fermentazione del lievito

Lievitazione chimica, perché un dolce cresce anche senza lievito

La nonna mostra i barattoli di pomodoro: «Io conservo così: calore e vetro».Il nipote guarda un sugo pronto: «Qui c’è scritto conservante…è diverso?» La nonna risponde: «Sì. Ma serve allo stesso scopo: far durare il cibo».

70. Che cosa significa “lievitazione chimica”?

Che il prodotto cresce grazie a polveri lievitanti come bicarbonato e cremor tartaro. La lievitazione chimica avviene tramite reazioni acido-base che liberano anidride carbonica. È tipica di dolci, biscotti e prodotti rapidi. Gli agenti lievitanti sono additivi alimentari regolamentati (E500, E450, ecc.).

APPENDICE 19 note
  1. 1
    A - Additivi alimentari
    Sostanze aggiunte agli alimenti per migliorarne conservazione, stabilità, colore o sapore. Sono identificati da sigle “E” seguite da un numero. La loro presenza deve essere sempre dichiarata in etichetta.
  2. 2
    A - Allergeni
    Sostanze o ingredienti che possono provocare reazioni allergiche. Devono essere indicati in modo evidenziato (grassetto, maiuscolo, colore) nella lista ingredienti.
  3. 3
    B - Biologico
    Prodotto ottenuto secondo il Reg. (UE) 2018/848, senza pesticidi di sintesi e con controlli certificati. L’etichetta deve riportare il logo europeo e l’organismo di controllo.
  4. 4
    C - Claim nutrizionali
    Dichiarazioni come “ricco di fibre”, “senza zuccheri aggiunti”, “a basso contenuto di grassi”. Sono regolati dal Reg. (CE) 1924/2006 e devono rispettare criteri precisi.
  5. 5
    C - Claim salutistici
    Dichiarazioni che collegano un alimento a un beneficio per la salute (“il calcio contribuisce alla salute delle ossa”). Ammessi solo se autorizzati dall’EFSA.
  6. 6
    C - Cagliata
    Prodotto intermedio della lavorazione del latte. Può essere fresca o congelata. L’uso di cagliata congelata deve essere dichiarato quando previsto dal disciplinare.
  7. 7
    D - Dop / Igp
    Denominazioni europee che certificano origine e metodo di produzione.
    Dop: tutte le fasi devono avvenire nella zona geografica.
    Igp: almeno una fase deve avvenire nella zona indicata.
  8. 8
    E - Etichetta ambientale
    Indicazioni obbligatorie sulla corretta gestione degli imballaggi (dal 2023). Specifica materiali e modalità di smaltimento.
  9. 9
    F - Fascetta di Stato (Vino Docg)
    Sigillo numerato che certifica l’autenticità del vino Docg. Riporta codice, lotto e informazioni sull’imbottigliatore.
  10. 10
    I - Ingredienti
    Elenco obbligatorio di tutte le sostanze presenti nel prodotto, in ordine decrescente di quantità. Include additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici.
  11. 11
    L - Lotto
    Codice che identifica un gruppo di prodotti ottenuti nelle stesse condizioni. Fondamentale per la tracciabilità e i richiami.
  12. 12
    O - Origine
    Indica il Paese in cui è avvenuta la produzione o la coltivazione. “Origine Italia” ≠ “Italiano”: la prima è normativa, la seconda è evocativa.
  13. 13
    P - Panel test (Olio Evo)
    Valutazione sensoriale obbligatoria per classificare l’olio extravergine. Identifica difetti e conferma la categoria merceologica.
  14. 14
    R - Residui fitosanitari
    Tracce di prodotti usati in agricoltura. Devono rispettare i limiti massimi (LMR). Non esiste il concetto normativo di “residuo zero”.
  15. 15
    S - Shelf life
    Durata commerciale del prodotto. Determina la data di scadenza o il TMC (termine minimo di conservazione).
  16. 16
    S - Solfiti (Vino)
    Additivi antiossidanti. Devono essere dichiarati quando superano 10 mg/l.
  17. 17
    T - Tracciabilità
    Sistema che permette di ricostruire la storia del prodotto: origine, trasformazione, distribuzione. Obbligatoria per tutte le filiere alimentari.
  18. 18
    T -Tmc / Scadenza
    Tmc: “Da consumarsi preferibilmente entro”, indica qualità.
    Scadenza: “Da consumarsi entro”, indica sicurezza.
  19. 19
    U - Ue / Non Ue
    Indicazione obbligatoria per miscele di oli, miele, ortofrutta e altri prodotti. Specifica se le materie prime provengono da Paesi dell’Unione o da Paesi terzi.

Il presente contributo è frutto esclusivo del lavoro di studio, approfondimento e ricerca personale dell'autore, nell'ambito della propria attività pubblicistica e di saggistica scientifica svolta a titolo totalmente gratuito e senza alcun compenso o utilità economica. Le opinioni, le analisi e le interpretazioni normative contenute nel testo esprimono unicamente il punto di vista personale dell'autore e non impegnano, né rappresentano o riflettono in alcun modo, le posizioni ufficiali, gli orientamenti o le linee d'azione dell'Amministrazione pubblica di appartenenza. Il testo ha una finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L'autore e la redazione non rispondono di eventuali imprecisioni involontarie, refusi o successivi mutamenti del quadro legislativo. Per l'applicazione pratica delle norme, l'analisi dei casi specifici e i corretti adempimenti di legge all'interno delle singole realtà aziendali, gli operatori sono tenuti a fare riferimento ai testi normativi ufficiali e a rivolgersi a consulenti e professionisti abilitati del settore.

Leggere il cibo attraverso l'etichetta: guida pratica in 100 domande per imparare a decifrarla

  1. Leggere l’etichetta: 100 domande per scegliere oltre la confezione
  2. L'etichetta spiega cosa mangi, ma non come reagirà il tuo corpo
  3. Etichetta alimentare: come distinguere la qualità grazie alle norme
  4. Etichetta, la sicurezza va oltre la confezione: cosa bisogna conoscere
  5. Il cibo è italiano solo in etichetta? Cosa significa davvero "prodotto in Italia"
  6. Il cibo sembra più sano in etichetta? Attenzione alle parole
  7. Olio, uova e latte: come leggere le etichette al supermercato
  8. Carne e pesce, le parole da conoscere per leggere l’etichetta
  9. Farina integrale, 00 e multicereale: cosa dice davvero l’etichetta
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