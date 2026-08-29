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Integrale non significa semplicemente più scura: conta tutto il chicco

Lo chef infila il termometro in un arrosto fumante: «La cottura al cuore è come un applauso a scena aperta: arriva quando tutto è perfetto dentro, non solo fuori». Il giovane aiuto cuoco annuisce: «Quindi non basta guardare…bisogna misurare».

La farina integrale conserva le diverse parti del chicco di grano e non va confusa con una farina raffinata a cui è stata aggiunta crusca

61. Che cosa significa “farina integrale”?

È una farina che contiene tutte le parti del chicco: crusca, germe ed endosperma. La farina integrale deve derivare dalla macinazione dell’intero chicco, senza ricostituzione artificiale. La normativa italiana distingue tra “integrale vero” e farine ricostituite (crusca aggiunta), che devono essere dichiarate come tali. Ha più fibre, vitamine e minerali rispetto alle farine raffinate.

Farina 00, cosa racconta davvero quel doppio zero

L’insegnante mostra un pollo crudo agli studenti: «La sicurezza non si vede, si controlla. A 75°C i batteri non applaudono più». Gli studenti ridono, ma capiscono: la cucina italiana è anche scienza.

La classificazione delle farine italiane indica il grado di raffinazione e il contenuto di ceneri, non un giudizio diretto sulla qualità del prodotto

62. Che cosa significa “farina tipo 00”?

È una farina molto raffinata, povera di fibre e parti del chicco.La classificazione italiana (00, 0, 1, 2, integrale) si basa sul contenuto di ceneri, cioè la quantità di minerali residui. La 00 è la più raffinata (≈ 0,55% ceneri). Ha ottime proprietà panificatorie ma minor valore nutrizionale.

Semola e grano duro: perché la pasta italiana parte da qui

Il gelataio mostra una vaschetta appena mantecata: «Prima di servirlo, lo abbattiamo. È come mettere in pausa la scena per mantenerla perfetta». La tradizione del gelato italiano incontra la tecnologia moderna.

La semola di grano duro è la materia prima prevista per la produzione della pasta secca, caratterizzata da una buona tenuta in cottura

63. Che cosa indica “pasta di semola di grano duro”?

Che la pasta è fatta con semola di grano duro, la tipica pasta italiana. La legge italiana impone che la pasta secca sia prodotta solo con semola di grano duro. L’uso di grano tenero è vietato, salvo per paste speciali (es. all’uovo). La semola garantisce tenuta in cottura e qualità superiore.

Pane fresco, la parola che indica come è stato prodotto

La salumiera apre una confezione di prosciutto: «Vedi queste bollicine? È atmosfera modificata: un modo per far durare il prodotto senza rovinarlo». Il cliente annuisce: «Come una campana di vetro moderna».

La denominazione «pane fresco» è legata a precise caratteristiche del processo produttivo e della vendita, non soltanto alla percezione di freschezza

64. Che cosa significa “pane fresco”?

Che è stato prodotto e venduto entro 24 ore, senza congelamento. La definizione italiana stabilisce che il pane fresco non può essere congelato né sottoposto a processi di conservazione. Deve essere venduto entro un tempo limitato dalla produzione. Il termine “pane fresco” è protetto per evitare inganni.

Dal forno al punto vendita: quando il pane viene cotto due volte

La nonna guarda un pacco di biscotti e dice: «Questi durano fino a Natale… hanno una bella vita lunga». Il nipote sorride: «Si chiama shelf-life, nonna». Lei indica la confezione: «Qui c’è scritto “biscotto della salute”. È una ricetta antica, tra Liguria e Piemonte, pensata per durare e nutrire». Poi conclude: «Io la chiamo esperienza».

Il pane precotto completa la cottura nel punto vendita dopo una prima fase di produzione e, in alcuni casi, dopo la surgelazione

65. Che cosa significa “pane precotto”?

È un pane parzialmente cotto, poi rigenerato nel punto vendita. Il pane precotto subisce una prima cottura, viene raffreddato e spesso congelato. La cottura finale avviene nel negozio. Deve essere indicato come “pane parzialmente cotto” o “pane da completare in forno”.

Pane surgelato, cosa cambia rispetto a quello appena sfornato

Una voce narrante dice: «Cremoso come appena fatto». Una mamma legge l’etichetta: «C’è scritto stabilizzante… serve a mantenerlo così». La scena ricorda che la consistenza è anche tecnologia.

La surgelazione è un processo di conservazione che deve essere correttamente comunicato al consumatore attraverso le informazioni previste

66. Che cosa significa “pane surgelato”?

Pane congelato subito dopo la produzione e poi cotto o rigenerato. Il pane surgelato è sottoposto a congelamento rapido a -18°C. La surgelazione preserva struttura e qualità. Deve essere dichiarato chiaramente per evitare che il consumatore lo confonda con pane fresco.

Senza glutine non è una semplice promessa: ecco cosa deve significare

La nonna monta uova e olio con energia: «Vedi? Senza emulsionante non si unisce niente». Il nipote guarda un barattolo industriale: «E qui cosa usano?» La nonna risponde: «Leggi l’etichetta».

La dicitura «senza glutine» è regolamentata e può essere utilizzata quando il contenuto di glutine rispetta il limite previsto dalla normativa europea

67. Che cosa indica “senza glutine”?

Che il prodotto è adatto a chi è celiaco o intollerante al glutine. La dicitura è ammessa solo se il contenuto di glutine è < 20 mg/kg. Esiste anche la dicitura “a ridotto contenuto di glutine” (20–100 mg/kg), poco usata. La normativa è armonizzata a livello UE.

Multicereale non vuol dire automaticamente più sano

«Qui c’è scritto addensante… è la stessa cosa?» La mamma sorride: «Più o meno. Ma leggiamo quale».

La presenza di più cereali non indica necessariamente che il prodotto sia integrale o nutrizionalmente migliore: per capirlo bisogna leggere ingredienti e composizione

68. Che cosa significa “multicereale”?

Che contiene più tipi di cereali, ma non necessariamente integrali o più sani. “Multicereale” è un termine commerciale non regolamentato. Può indicare una miscela di farine raffinate o integrali. Non implica automaticamente un profilo nutrizionale migliore. L’ordine degli ingredienti rivela la composizione reale.

Lievitazione naturale: cosa c’è davvero dietro questa espressione

La nonna spruzza limone sulle mele: «Così non diventano nere».Il nipote legge un’etichetta: «Qui c’è scritto antiossidante…è come il limone?» La nonna annuisce: «Esatto. La scienza copia la natura».

La lievitazione naturale è associata all’impiego di colture di microrganismi come lieviti e batteri lattici, ma l’espressione va interpretata con attenzione

69. Che cosa significa “lievitazione naturale”?

Che il prodotto è lievitato con lievito madre o fermentazioni spontanee. La lievitazione naturale usa microrganismi presenti nel lievito madre (lattobacilli e lieviti). Conferisce aromi complessi, migliore digeribilità e conservabilità. Non esiste una definizione legale univoca, ma l’uso improprio può essere contestato.

Nella lievitazione chimica l’aumento di volume dell’impasto è ottenuto attraverso reazioni che producono anidride carbonica, senza ricorrere alla fermentazione del lievito

Lievitazione chimica, perché un dolce cresce anche senza lievito

La nonna mostra i barattoli di pomodoro: «Io conservo così: calore e vetro».Il nipote guarda un sugo pronto: «Qui c’è scritto conservante…è diverso?» La nonna risponde: «Sì. Ma serve allo stesso scopo: far durare il cibo».

70. Che cosa significa “lievitazione chimica”?

Che il prodotto cresce grazie a polveri lievitanti come bicarbonato e cremor tartaro. La lievitazione chimica avviene tramite reazioni acido-base che liberano anidride carbonica. È tipica di dolci, biscotti e prodotti rapidi. Gli agenti lievitanti sono additivi alimentari regolamentati (E500, E450, ecc.).

APPENDICE 19 note 1 A - Additivi alimentari Sostanze aggiunte agli alimenti per migliorarne conservazione, stabilità, colore o sapore. Sono identificati da sigle “E” seguite da un numero. La loro presenza deve essere sempre dichiarata in etichetta. 2 A - Allergeni Sostanze o ingredienti che possono provocare reazioni allergiche. Devono essere indicati in modo evidenziato (grassetto, maiuscolo, colore) nella lista ingredienti. 3 B - Biologico Prodotto ottenuto secondo il Reg. (UE) 2018/848, senza pesticidi di sintesi e con controlli certificati. L’etichetta deve riportare il logo europeo e l’organismo di controllo. 4 C - Claim nutrizionali Dichiarazioni come “ricco di fibre”, “senza zuccheri aggiunti”, “a basso contenuto di grassi”. Sono regolati dal Reg. (CE) 1924/2006 e devono rispettare criteri precisi. 5 C - Claim salutistici Dichiarazioni che collegano un alimento a un beneficio per la salute (“il calcio contribuisce alla salute delle ossa”). Ammessi solo se autorizzati dall’EFSA. 6 C - Cagliata Prodotto intermedio della lavorazione del latte. Può essere fresca o congelata. L’uso di cagliata congelata deve essere dichiarato quando previsto dal disciplinare. 7 D - Dop / Igp Denominazioni europee che certificano origine e metodo di produzione.

Dop: tutte le fasi devono avvenire nella zona geografica.

Igp: almeno una fase deve avvenire nella zona indicata. 8 E - Etichetta ambientale Indicazioni obbligatorie sulla corretta gestione degli imballaggi (dal 2023). Specifica materiali e modalità di smaltimento. 9 F - Fascetta di Stato (Vino Docg) Sigillo numerato che certifica l’autenticità del vino Docg. Riporta codice, lotto e informazioni sull’imbottigliatore. 10 I - Ingredienti Elenco obbligatorio di tutte le sostanze presenti nel prodotto, in ordine decrescente di quantità. Include additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici. 11 L - Lotto Codice che identifica un gruppo di prodotti ottenuti nelle stesse condizioni. Fondamentale per la tracciabilità e i richiami. 12 O - Origine Indica il Paese in cui è avvenuta la produzione o la coltivazione. “Origine Italia” ≠ “Italiano”: la prima è normativa, la seconda è evocativa. 13 P - Panel test (Olio Evo) Valutazione sensoriale obbligatoria per classificare l’olio extravergine. Identifica difetti e conferma la categoria merceologica. 14 R - Residui fitosanitari Tracce di prodotti usati in agricoltura. Devono rispettare i limiti massimi (LMR). Non esiste il concetto normativo di “residuo zero”. 15 S - Shelf life Durata commerciale del prodotto. Determina la data di scadenza o il TMC (termine minimo di conservazione). 16 S - Solfiti (Vino) Additivi antiossidanti. Devono essere dichiarati quando superano 10 mg/l. 17 T - Tracciabilità Sistema che permette di ricostruire la storia del prodotto: origine, trasformazione, distribuzione. Obbligatoria per tutte le filiere alimentari. 18 T -Tmc / Scadenza Tmc: “Da consumarsi preferibilmente entro”, indica qualità.

Scadenza: “Da consumarsi entro”, indica sicurezza. 19 U - Ue / Non Ue Indicazione obbligatoria per miscele di oli, miele, ortofrutta e altri prodotti. Specifica se le materie prime provengono da Paesi dell’Unione o da Paesi terzi. Mostra tutte le 19 note Mostra meno

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