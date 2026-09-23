Per chi lavora nella ristorazione, la scelta della materia prima è solo il primo passo, infatti, dietro ogni piatto c’è un lavoro di approvvigionamento fatto di tempi, disponibilità, qualità e organizzazione. In una città come Milano, dove i ritmi della ristorazione sono particolarmente intensi, poter contare su un luogo in cui concentrare acquisti e forniture può diventare un elemento importante della gestione quotidiana.

La qualità e la freschezza della materia prima è fondamentale per gli operatori horeca, che quindi trovano nei nuovi orari del mercato di Milano un'ottima soluzione

In questo contesto il Mercato Alimentare di Milano si propone come un punto di riferimento per gli operatori professionali di Milano e tutta la Lombardia; infatti, un'ampia offerta di prodotti freschi e freschissimi composta da ortofrutta, prodotti ittici, carni e gastronomia, convivono all’interno di un’unica struttura (di oltre 700.000 mq) a poca distanza dal centro città, permettendo così a chef, ristoratori, hotel e servizi di catering di confrontarsi ogni giorno direttamente con gli operatori e scegliere le materie prime provenienti da tutto il mondo. Il valore del mercato non riguarda soltanto la varietà dell'offerta, ma anche la possibilità di vedere e valutare direttamente i prodotti. Per un professionista significa poter selezionare la materia prima, verificare disponibilità e costruire il proprio approvvigionamento in funzione del servizio da affrontare.

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Il Mercato Alimentare di Milano cambia gli orari per l’Horeca

Uno dei primi cambiamenti messi in atto da Sogemi riguarda l’innovazione degli orari. Dallo scorso 10 settembre, infatti, ogni giovedì il Mercato sarà aperto fino alle 12:30, ampliando la possibilità di accesso per il mondo Horeca. Una fascia pensata per chi, per organizzazione del lavoro, non riesce a concentrare gli acquisti nelle prime ore della giornata e che può diventare particolarmente utile nella programmazione delle forniture per il fine settimana.

Il giovedì orario prolungato per gli operatori Horeca fino alle 12.30

Inoltre, per facilitare l’accesso al Mercato a chi si avvicina per la prima volta a questa realtà, Sogemi ha previsto il tesseramento gratuito per i nuovi iscritti, creando un’opportunità pensata per permettere ai nuovi operatori di entrare nel circuito del Mercato e conoscere più facilmente l’offerta e i servizi dedicati al mondo professionale.

Più tempo per gli acquisti e una logistica più flessibile

La maggiore flessibilità degli orari si traduce così in una possibilità concreta di organizzare diversamente il lavoro: arrivare al Mercato più tardi permette di dedicare maggiore attenzione alla scelta dei prodotti e pianificare gli acquisti con un margine di tempo diverso rispetto alla tradizionale operatività delle prime ore del mattino.

L'orario prolungato facilita la logistica anche degli operatori catering e banqueting

La logistica è un altro tema che, ad esempio, per gli operatori del catering e del banqueting, permetterà ora di acquistare prodotti freschi nella tarda mattinata e trasferirli rapidamente sui mezzi refrigerati, facilitando così il collegamento tra il momento dell'acquisto a quello della preparazione e della distribuzione.

Dal Mercato alla cucina: cambia la gestione dell’approvvigionamento

L'approvvigionamento diventa quindi parte di una filiera che non si ferma al banco del Mercato, ma prosegue fino alla cucina. La qualità del prodotto si accompagna alla possibilità di gestire in maniera più flessibile tempi, acquisti e trasferimento della merce, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze concrete della ristorazione professionale. Questa evoluzione si inserisce in un percorso più ampio di trasformazione di Sogemi; infatti, gli interventi realizzati negli ultimi anni hanno interessato infrastrutture, logistica, digitalizzazione e sicurezza, rafforzando il ruolo del Mercato come infrastruttura a servizio della filiera alimentare.

Dal mercato, qualità e flessibilità si trasferiscono poi nelle cucine della ristorazione professionale