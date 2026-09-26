“Pensiamo a una persona che va al mercato e compra un kg di frutta o verdura in super offerta perché troppo matura. Non ha una macchina con il condizionatore oppure va a piedi o con i mezzi pubblici, magari ci sono 40 gradi e a casa non ha nemmeno un frigorifero adeguato. Queste cose le abbiamo viste e studiate e alla fine quella persona, in percentuale rispetto alla media, getta via più cibo. È controintuitivo, ma succede questo. E quando la stessa persona va a fare la spesa, probabilmente non compra uno snack biologico costoso, va al discount e prende uno snack che costa pochissimo: soddisfa la fame, ma poi c’è l’effetto sulla salute. Quindi questa correlazione “compro meno, spreco meno” purtroppo non funziona”