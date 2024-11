 Thanksgiving negli hotel romani: sapori d'America in stile italiano

Il quarto giovedì di novembre, ossia il 28, si celebra in tutto il mondo il Thanksgiving Day, la Festa del Ringraziamento, e anche la Città Eterna vuole essere in prima linea con questa festa nazionale americana. È una ricorrenza fondante nella storia degli Stati Uniti, ma l'abbiamo fatto anche un po' nostra per le comuni radici cristiane. Così, in questa Roma del Giubileo che ha un'ulteriore occasione di rivendicare il suo ruolo di caput mundi, alcuni grandi alberghi avvezzi all'american style della loro clientela hanno predisposto sontuosi menu. Gli addobbi e gli allestimenti scenografici con i frutti e i colori dell'autunno vogliono esorcizzare l'arrivo dell'inverno, quando la natura va in letargo. Ma il gusto e la bellezza sono attrattivi anche per il pubblico romano, sempre più interessato alla cucina degli altri.

Thanksgiving Day è il 28 novembre

Le origini del Giorno del Ringraziamento

Le origini del Giorno del Ringraziamento risalgono alle migrazioni dei Padri Pellegrini che nel 1620 per sfuggire alle persecuzioni religiose lasciarono l'Inghilterra per il Nuovo Mondo a bordo della Mayflower. Il Massachusetts li accolse con prosperi raccolti di mais e di zucca e con grassi tacchini che sconfissero la fame e le privazioni. Da allora, il grazie all'Onnipotente per l'abbondante cibo è diventata in Usa, e poi anche Canada, festa nazionale, con proclama di Abramo Lincoln. Ma col tempo il Thanksgiving Day ha assunto un significato speciale: quello di speranza e di fiducia nel futuro: proprio quello di cui oggi avremmo tutti bisogno in questa fine di un travagliato 2024.

Thanksgiving Day nei grandi alberghi romani

Molti grandi alberghi romani che più si prestano a riunioni conviviali hanno già diffuso i rispettivi menu di stretta osservanza, dal gigantesco tacchino ripieno, guarnito con salsa di mirtilli palustri (cranberry) con contorno di patate dolci, zucca alla focaccia di granturco. Qualche italica variazione - specialmente nella scelta degli ingredienti- ha impegnato non poco gli chef per un "Ringraziamento" alla romana. L'importante però è che si lavori su quel generoso primo raccolto del 1623 dei Padri Pellegrini. Strettamente collegato al Thanksgiving Day è nella tradizione americana il Black Friday ossia il venerdì successivo, che dà inizio negli Usa alla stagione dello shopping natalizio con grandi sconti, adottato con entusiasmo anche da noi.

Thanksgiving Day all’Hotel Hassler

Saranno proprio gli ingredienti tradizionali Usa quelli del menu ideato per l’occasione Marcello Romano, executive chef del Salone Eva dell'Hotel Hassler di Trinità dei Monti per la cena a buffet in programma il prossimo 28 novembre a partire dalle ore 19:30. Tra le proposte un goloso Sformato di zucca e taleggio, anche in versione Crema con crostini di pane integrale. Spazio poi alla Lasagna e ricotta al tartufo dal sapore prezioso e avvolgente. L'immancabile tacchino sarà cotto a lungo in forno ripieno con noci e miele e, in chiave italiana, proposto anche in Polpette al sugo con uvetta e pinoli.

Salone Eva dell'Hotel Hassler

Ad accompagnare le portate principali ci sarà ancora la zucca, fritta al peperoncino o grigliata all’aceto di mele, e i Cavoletti di Bruxelles al burro, così come l’immancabile Purè di patate dolci. In delizioso agrodolce, la Verza rossa con mele e castagne glassate e l’Indivia caramellata. Il tutto servito con salsa al tacchino con cranberry e salsa al tartufo. Trionfo finale di dessert della pastry chef Martina Emili con Apple crumble, Torta alle noci pecan, Crostata di zucca, Popcorn cake e Brownies al cioccolato assoluto. (125 euro a persona, bevande escluse).

Hotel Hassler | Piazza della Trinità dei Monti 6, 00187 Roma RM | Tel. 06699340

Thanksgiving Day all’Aleph Rome Hotel

L'Aleph Rome Hotel di Via San Basilio, della Curio Collection by Hilton, promette invece un brunch allo Sky Blu Restaurant per celebrare nel segno della tradizione la gratitudine, la condivisione e il piacere di stare insieme intorno a una tavola imbandita. L’esperienza si apre con l’Aleph Pie, un antipasto che celebra i sapori autunnali con un tocco di creatività.

Sky Blu Restaurant dell'Aleph

A seguire, un ricco ventaglio di portate principali pensate per conquistare ogni palato. La Rollatina di tacchino ripiena di castagne e albicocche, accompagnata da una salsa di mirtilli rossi, è la protagonista indiscussa. Non mancano piatti iconici come la Vellutata di zucca con noci pecan, il Purè di patate viola e le Patate arrosto con gravy sauce. Inoltre, i Cavoletti di Bruxelles con castagne e guanciale offrono un piacevole equilibrio tra dolce e salato, così come il Brasato di verza rossa in agrodolce. Il tutto è accompagnato da delizie classiche come il Cornbread o pane di mais, il Banana bread e le immancabili pannocchie al burro, le corn on the cob. Gran finale con la classica Apple Pie crumble con cannella, il Mais con caramello e arachidi, vera esplosione di gusto e consistenze e il Brownie servito con gelato alla vaniglia. (69 euro, bevande escluse).

Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton | Via di S. Basilio 15 - 00187 Roma | Tel 06 4229001

Thanksgiving Day da Vivi

Nei locali Vivi, Le Serre di Piazza Navona (Palazzo Braschi) e Vivi di Piazza Venezia (Palazzo Bonaparte), dall'atmosfera calda e familiare, oltre ad offrire la migliore tradizione stelle e strisce, quest’anno si è pensato anche ai vegani e vegetariani. Saranno serviti Vellutata di zucca bio con crema di formaggio a base di lenticchie, Zucchetta ripiena di polpettone plant based con trito di nocciole, noci, patate dolci e mirtilli, con gravy di fondo vegetale ai funghi, Fagiolini saltati con sesamo e zenzero, Patate novelle al forno, Corn Bread e Dolce vegano al cioccolato fondente e lamponi.

Giorno del ringraziamento da Vivi di Piazza Venezia

Vasto e appagante anche il menu principale, a base di prodotti selezionati biologici, come vuole il fortunato format che colloca i locali nel verde e nei luoghi della bellezza. Ci sarà Crema di zucca bio con caprino e crostini fatti in casa, il tradizionale Tacchino ripieno con farcitura home made accompagnato da una deliziosa salsa gravy, il Purè di patate bio, i Fagiolini saltati con aglio, zenzero e semi di sesamo. E ancora, Cornbread fatto in casa e Pumpkin pie con chutney di mirtilli. La cena sarà servita dalle ore 20, solo su prenotazione. (45 euro, sempre con esclusione delle bevande).

ViVi - Le Serre | Via Decio Filipponi 1 - 00136 Roma | Tel 06 8398 6929

Vivi Piazza Venezia | Piazza Venezia 5 - 00187 Roma | Tel 06 6922 8769

Thanksgiving Day all’Hotel Vilon

Lo scenario intimo e vibrante di Adelaide dell'Hotel Vilon di Via dell'Arancioguidato dall'executive e talentuoso chef procidano Gabriele Muro, promette un'esperienza speciale con un menu studiato apposta per il giorno del Ringraziamento, con piatti pensati suscitare sensazioni mirate allo spirito della giornata. Tra le bellezze degli arredi e un arcobaleno di composizioni autunnali, saranno serviti, dopo un Amuse bouche, Millefoglie di patate dolci e pecorino, Raviolo di parmigiano, zucca e nocciole, Tacchino ripieno secondo tradizione, fagiolini e bacon, Cavoletti di Bruxelles, purè di patate, Pecan pie, Pumpkin pie, Petit four.

Il ringraziamento da Adelaide dell'Hotel Vilon

Tutto viene fatto con ingredienti sceltissimi dallo chef, interprete di livello, che con uno stile personale propone piatti che rielaborano con stile la nostra cucina. L'ospite è sempre al centro dell'attenzione con un servizio di sala impeccabile e discreto. (100 euro, bevande escluse).

Adelaide / Hotel Vilòn Roma | Via dell'Arancio 69 - 00186 Roma | Tel 06/878187

Thanksgiving Day al Rome Cavalieri

Anche il Rome Cavalieri di Via Cadlolo, il grande albergo di Monte Mario con vista sulla Capitale, simbolo di un'eleganza senza tempo nell'ospitalità romana, attraverso la creatività del nuovo executive chef Nicholas Cuomo, offrirà una speciale cena del Thanksgiving, dalle 19 alle 23, nel suo Ristorante Uliveto. Questo il menu, aperto con un vasto assortimento di antipasti: Tacchino fumè, farro con mele, noci pecan e salsa di mirtilli, Prosciutto della Virginia al forno, Tortino di salmone e zucca, Petto d'anatra affumicata, insalata di patate dolci e maionese alla senape, Gamberi e bacon con purè di zucca affumicata, Ostriche al vapore con pane di mais e salsa Chimichurri.

Giorno del Ringraziamento al Rome Cavalieri

A seguire Vellutata di zucca con crostini al bacon, zuppa di vongole del New England, Ravioli di zucca, Tacchino ripieno della tradizione con cavoletti al burro d'aglio, castagne caramellate, patate dolci e mirtilli, Salmone con panna acida, salsa al cerfoglio e pannocchie al vapore. I dessert assortiti sono di Dario Nuti, premiatissimo e storico pastry chef dell'hotel. (105 euro per gli adulti, 50 per i bambini. Bevande escluse).

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel | Via Alberto Cadlolo 101 - 00136 Roma | Tel 06 35091

Thanksgiving Day all’Hilton Rome La Lama

Anche l'avveniristico Hilton Rome La Lama di Viale Europa, all'Eur, collegato al complesso La Nuvola, ha predisposto un'iniziativa speciale per celebrare la ricorrenza. Ma non si tratta di un menu apposito.

Il Giorno del Ringraziamento all'Eur La Lama

Un gigantesco tacchino al forno farà bella mostra al ristorante per poi essere tagliato e offerto a tutti gli ospiti del ristorante, con un brindisi.

Hilton Rome Eur La Lama Viale Europa 287 - 00144 Roma | Tel 06 452409

Thanksgiving Day da Scarpetta Nyc Rome

Ma forse, la più autenticamente americana tra le tavole romane d'hotel sarà quella di Scarpetta Nyc Rome, il ristorante al primo piano dell'Intercontinental Rome Ambasciatori Palace di Via Veneto. A guidarlo, secondo il format di successo nato nella Grande Mela ma diffuso in tutto il mondo, è l'executive che Riccardo Ioanna. Tra gli antipasti, si potrà scegliere tra una Vellutata di zucca, arricchita di verdure saltate e mirtilli in agrodolce, Capesante alla plancia, con funghi affumicati, uva passa e crema di castagne, Insalata di barbabietole con formaggio di capra e crumble di pistacchio.

La sala di Scarpetta Nyc Rome

D'obbligo i mitici Spaghetti Scarpetta (con facoltà, anzi l'obbligo di raccogliere il sugo con il pane) e la pasta ripiena fatta in casa, come gli agnolotti ripieni di asado di manzo e i ravioli cacio&pepe. Tra i secondi non potrà mancare l'arrosto di tacchino della tradizione, con salsa ai mirtilli, purea di patate dolci e verdure saltate, e in alternativa il salmone in padella, con indivia brasata, crema di ceci e pistacchio. Per un dolce finale invece saranno poste in centro tavola varie delizie come una Apple pie rivisitata, molto american style, con crumble e gelato alla vaniglia, la tartelletta alla zucca con mandorle e panna acida e una squisita torta di cioccolato Valrhona (70 euro bevande escluse).

Scarpetta NYC | Via Vittorio Veneto 60 - 00187 Roma | Tel 06 4201 0788