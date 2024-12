Montana Lodge & Spa, per un soggiorno di lusso in Valle d'Aosta

Chi conosce poco la Valle d'Aosta potrebbe rimanere sorpreso da La Thuile. A meno di quindici chilometri, una ventina di minuti di macchina, c'è Courmayeur, scintillante, rumorosa e mondana. Qui, invece, la regione al confine con la Francia mostra il suo volto più silenzioso, sportivo e naturale. Lati diversi della stessa medaglia. E sempre qui, nella frazione di Arly, sorge un piccolo gioiello di ospitalità targato R Collection: il Montana Lodge & Spa, unica struttura cinque stelle sul territorio comunale.

Il Montana Lodge & Spa di La Thuile

Alla scoperta del Montana Lodge & Spa di La Thuile

Del Montana, che dal 2014 è entrato a far parte della galassia della famiglia Rocchi, tutto si può dire tranne che non sia centrato con ciò che lo circonda. Sia nelle sue camere, 55 per la precisione, sia nei suoi spazi comuni si fa strada un'eleganza sussurata, mai invadente, e un'evidente presenza della natura, non solo all'esterno, ma anche nella scelta dei materiali e dei colori. Un ambiente caldo, riservato, che gioca in costante equilibrio tra un design moderno e tutte le caratteristiche tradizionali di un albergo di montagna. Calda anche l'accoglienza, con un personale attento, ottimamente guidato dal direttore Claudio Coriasco.

Adattandosi alle esigenze di ogni famiglia, l’Hotel Montana Lodge & Spa offre tre tipologie di camere: la camera Deluxe, per massimo due persone, spazia dai 21 ai 29 metri quadrati; la camera Grand Deluxe ha una disponibilità di 3 persone, da 30 a 39 metri quadrati; la camera Loft, di 34 metri quadrati, è disposta su due piani, con il piano superiore raggiungibile grazie a una moderna ed elegante scala in metallo. La Junior Suite ha una superficie che varia dai 40 ai 50 metri quadrati e una massima occupazione di 4 persone; le Open Space Suite, le suite più spaziose di tutta La Thuile, da 56 a 64 metri quadrati, sono dotate di letto di letto King size Hästens, divano letto a due posti, confortevole angolo salotto con balcone e un’ampia vista sulle montagne, un vano molto spazioso per i bagagli; la Suite Exclusive, la più grande dell’hotel Montana Lodge & Spa e una delle più grandi della valle, con i suoi 64 metri quadrati di superficie, ha un letto king size Hästens, divano letto doppio, vasca da bagno open space con idromassaggio, vista sconfinata su La Thuile e sulle cime circostanti.

La Spa del Montana di La Thuile

In linea con quanto accade anche nelle altre strutture R Collection, al Montana gioca un ruolo importante il benessere e, di conseguenza, la Spa. Nella Erre Spa, a disposizione degli ospiti ci sono una piscina interna, un bagno turco, una sauna finlandese, una biosauna a 60 gradi e un vitarium. Una chicca è, invece, la piccola jacuzzi esterna con acqua a 39 gradi, ottima soprattutto in inverno, immersi nel gelo intorno e con vista sulla montagne. La Spa è aperta a tutti, ma dopo le 17.30 diventa riservata ai soli adulti.

Per i rituali di coppia, nella private spa (con accesso separato e in un'area indipendente rispetto alla Erre Spa) su prenotazione è possibile intraprendere un percorso partendo da un bagno di vapore, per poi interagire applicando vicendevolmente il sapone 100% vegetale a base di olio d’oliva e il guanto di kessa, una maschera Rasul a base di argilla per ottenere un effetto detox, purificante e tonificante, concludendo il rituale con un massaggio di coppia.

Il Bistrò Alpino di Alessandro Gioè

Ad arricchire un'offerta di livello già di per sé molto alto, ci pensa il Bistrò Alpino, il ristorante del Montana Lodge & Spa, aperto anche a chi non è ospite della struttura, su prenotazione. A guidarlo è lo chef Alessandro Gioè. Nato a Palermo, ma trasferitosi a Milano ormai trent'anni fa, ha scoperto tardi la "vocazione" per la cucina. Dopo la laurea in Filosofia, è stato per anni giornalista in ambito tecnologico, fino a quando nel 2006 ha deciso di cambiare vita. Certo, il cibo era già nel Dna della sua famiglia, panificatori dal lato del padre, casari da parte di madre, e da sempre Gioe coltivava la passione per l'alta cucina, anche se solo come commensale. Poi, la svolta, lo studio, la gavetta e l'arrivo a La Thuile. La sua proposta rispecchia in pieno il suo carattere: diretto, senza particolari fronzoli. «La gente deve riconoscere cos'ha nel piatto e ricordarsi dei sapori», dice lui. Come? Scegliendo prodotti del territorio (dalla trota di Morgex al salmerino fino all'immancabile fontina) e costruendo piatti che, un volta provati, confermano le premesse. Semplicità, che non è banalità, gusti precisi e decisi e nessun volo pindarico. A disposizione degli ospiti ci sono anche un menu vegetariano e un menu senza glutine.

Completa la proposta gastronomica, il lounge bar Ottavio’s, dove potersi godere l'après ski con una vasta selezione di esclusivi cocktails e snack disponibili tutto il giorno. Un lunch bar menù è a disposizione per un pranzo leggero con insalate, sandwich, piatti caldi come zuppe e piatti tipici come gnocchi con fontina e burro.

La Thuile in inverno e in estate

Il Montana può essere la base sia per una vacanza invernale sia per un periodo di relax e sport estivo. La Thuile offre agli amanti degli sport invernali e dell’adrenalina numerose esperienze sulle maestose cime del Monte Bianco. Dai principianti agli esperti, la stazione sciistica de La Thuile offre 152km di piste da sci per tutti i livelli, oltre che a numerosi percorsi ed escursioni per chi vuole conquistare le vette più alte con lo sci d’alpinismo. Dalla piana di Arly, dietro al Foyer de Fond, partono invece piste ad anello di varie lunghezze e gradi di difficoltà, che attraversano paesaggi suggestivi, per chi predilige lo sci di fondo. Non mancano le esperienze più adrenaliniche ed emozionanti, come freeride e snowkite per chi ama il surf anche ad alta quota, o per chi vuole provare a vivere la neve ai vertici più alti del divertimento, con le piste raggiungibili esclusivamente con l'elicottero per una giornata di Eliski. All'interno del Montana è disponibile la ski room, accessibile dall'entrata esterna. I clienti possono usufruire di un proprio armadietto per riporre l'attrezzatura in totale sicurezza, che può essere noleggiata o trovarla direttamente in pista.

Altrettanto ampia e variegata la proposta estiva. Dalle passeggiate ai giri in mountain bike, il Bike Park propone oltre 200 km di sentieri e vie di montagna in alta quota, attraverso antichi camminamenti a suo tempo percorsi anche dai Romani. Rinomata per il passaggio del Tour de France e del Giro d’Italia, La Thuile offre possibilità di divertimento anche a chi preferisce il ciclismo su strada. I più coraggiosi ed avventurieri possono praticare alpinismo per raggiungere la testa del Rutor o il Grand Assaly, mentre gli amanti dell’acqua possono destreggiarsi tra le curve del fiume Dora Baltea facendo rafting.