In montagna per mangiare? Tutti gli eventi golosi dell'Alta Badia

L'estate 2024 in Alta Badia, in Alto Adige, è un vero e proprio banchetto per i buongustai, con un calendario ricco di eventi enogastronomici che celebrano i sapori autentici della tradizione ladina e l'eccellenza dei prodotti locali. Tra degustazioni di vini in location suggestive, colazioni con il contadino, serate dedicate ai canederli e corsi di cucina ladina, l'Alta Badia offre un'esperienza sensoriale unica per tutti i palati. Ecco gli appuntamenti da non perdere e qualche consiglio su dove dormire in Alta Badia.

Il gusto dell'Alta Badia: Mezze lune

Alta Badia - Roots of Excellence: un viaggio alla scoperta dell'eccellenza

Dal 27 al 29 luglio a San Cassiano torna "Roots of Excellence", un appuntamento imperdibile per gli appassionati di alta gastronomia. Tre giorni dedicati all'esplorazione del connubio tra enogastronomia e territorio, con degustazioni, talk e incontri con chef e produttori di eccellenza. Un'occasione unica per scoprire i sapori più autentici dell'Alta Badia in un contesto esclusivo circondati dalle Dolomiti. Fil rouge della prima giornata sarà la cucina in alta quota, con l’appuntamento alle Baite del Ciasa Salares insieme alle eccellenze italiane produttrici di salumi, formaggi e carne. Nella seconda dominerà la brace negli spazi attrezzati del Sass Dlacia, alle porte del Parco naturale Fanes-Senes-Braies. Come da tradizione l’evento terminerà il lunedì proprio al Ciasa Salares, nella “casa” in cui tutto ha avuto origine e che accoglierà i banchi d’assaggio con chef, produttori e vignaioli.

Alta Badia - Golosità con vista: colazioni dal contadino

Per un risveglio dei sensi indimenticabile, l'Alta Badia propone cinque appuntamenti con le "Colazioni da Pauer", un'esperienza che unisce la bontà dei prodotti genuini al contatto con la natura e la tradizione locale. Cinque masi diversi apriranno le loro porte agli ospiti per una colazione ricca e gustosa a base di latte, burro, uova, marmellate, pane fresco e altre specialità fatte in casa. Un'occasione unica per immergersi nella vita contadina e conoscere i segreti della produzione locale. I cinque appuntamenti previsti durante l’estate, prevedono una visita mattutina a cinque masi diversi, in cui i partecipanti, accompagnati dal contadino, possono entrare in stalla a prendere le uova, aiutare nella preparazione di prodotti come la ricotta e vivere delle esperienze a stretto contatto con gli animali e la natura. Dopodiché è prevista la colazione. Questi gli appuntamenti:

23 luglio (Maso Lüch Larcenei),

6 agosto (Dolomites Farm),

3 settembre (Maso Lüch Arslada),

10 settembre (Maso Bio Lüch Ruances)

17 settembre (Maso Lüch Maierhof).

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata online, oppure negli uffici turistici dell’Alta Badia. Il costo è di 30 euro a persona per gli adulti, di 20 euro per i bambini dai 5 ai 12 anni e di 15 euro sotto i 5 anni.

Alta Badia - Vins alaleria: degustazioni di vini in luoghi unici

Cinque appuntamenti imperdibili per gli amanti del vino, con "Vins alaleria", un ciclo di degustazioni guidate da André Senoner, miglior sommelier d'Italia 2022. Un viaggio sensoriale alla scoperta dei migliori vini dell'Alto Adige, in location suggestive: i vini bianchi e aromatici dell’Alto Adige verranno presentati il 18 luglio al lago Lé, alle pendici dell’iconico Santa Croce. Il 1° agosto invece, sui prati del Sas Dlacia, ai piedi del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies si farà una degustazione dei migliori vini rossi altoatesini. Il 29 agosto si svolgerà una degustazione di vini spumanti ammirando la vista su Cima Nove, Cima Dieci e Santa Croce, dai Prati Larcenëi sopra l’abitato di La Val. La location scelta per l’appuntamento del 5 settembre è il Sentiero degli artisti che collega lungo il torrente i paesi di La Villa e San Cassiano. La serata è dedicata alla degustazione di uno spumante, un bianco, un rosso e un rosé per condividere riflessioni sulle opere ammirate.

Vins alaleria in Alta Badia Foto: Alex Moling

Per partecipare alle degustazioni è obbligatoria la prenotazione online, oppure tramite gli uffici turistici dell’Alta Badia. L’iscrizione ha un costo di 30€.

Alta Badia - Cujiné te ütia: sapori di montagna da ricreare a casa

Per portare a casa un pezzo dell'Alta Badia, i corsi di cucina ladina "Cujiné te ütia" insegnano a preparare alcuni dei piatti tipici della tradizione locale. Un'esperienza unica da vivere direttamente sulle terrazze panoramiche dei rifugi Ütia Bioch, Club Moritzino e I Tablá, con la guida esperta degli chef. Un modo per imparare i segreti della cucina ladina e stupire i propri cari con ricette autentiche. I prossimi appuntamenti:

Club Moritzino: 31 luglio

I Tablá 28 agosto

Ogni partecipante avrà una propria postazione e potrà cucinare i vari piatti insieme allo chef del rifugio, che spiegherà nel dettaglio ogni passaggio della preparazione dei piatti tipici. L’evento avrà inizio per ogni appuntamento alle ore 14.30. La prenotazione è obbligatoria presso gli uffici turistici dell’Alta Badia oppure online sul sito.

Alta Badia - Na cascada de saus e Roda salvaria: sapori nella natura

Due appuntamenti imperdibili per gustare i sapori dell'Alta Badia in un contesto naturale unico. Il 23 luglio, "Na cascada de saus" porta i ristoranti della valle nei prati sotto le cascate del Pisciadú, per una degustazione di pietanze tipiche ladine preparate con ingredienti genuini e regionali. Il 28 agosto, "Roda salvaria" trasforma il Parco Animali di Colfosco in un ristorante all'aperto, dove assaporare specialità ladine rivisitate in chiave street food, con un occhio di riguardo alla valorizzazione dei prodotti del territorio.

Na cascada de saus in Alta Badia

Saus dl Altonn: autunno all'insegna del gusto in Alta Badia

L'autunno in Alta Badia è un tripudio di sapori con "Saus dl Altonn", un evento che dal 15 settembre al 6 ottobre celebra le eccellenze culinarie locali. I rifugi Club Moritzino, I Tablá, Ütia Bioch e Lé propongono menù speciali a base di prodotti tipici, con la possibilità di incontrare i produttori e scoprire i segreti delle loro specialità. Un'occasione unica per immergersi nei sapori autentici dell'autunno.

Dove dormire in Alta Badia

L'Alta Badia offre diverse possibilità di alloggio per un soggiorno che soddisfa tutti i gusti e tutte le esigenze. Noi ve ne suggeriamo due.

L'Hotel La Perla di Corvara 1/4 Una delle suite dell‘Hotel La Perla di Corvara Foto: Gustav Willeit 2/4 Il bagno di una delle suite dell‘Hotel La Perla di Corvara Foto: Gustav Willeit 3/4 Una delle romatic room dell‘Hotel La Perla di Corvara Foto: Gustav Willeit 4/4 Previous Next

Hotel La Perla: un'estate all'insegna di novità e tradizione tra le Dolomiti

L'Hotel La Perla di Corvara, situato nel cuore delle Dolomiti, ha riaperto i battenti per l'estate con un bagaglio ricco di novità:

Nuove spa e suite: la spa è stata completamente ristrutturata e ampliata, offrendo un'oasi di relax e benessere ancora più accogliente. Le nuove suite all'ultimo piano, finemente arredate con legno profumato e mobili antichi, regalano una vista spettacolare sulle Dolomiti.

la spa è stata completamente ristrutturata e ampliata, offrendo un'oasi di relax e benessere ancora più accogliente. Le nuove suite all'ultimo piano, finemente arredate con legno profumato e mobili antichi, regalano una vista spettacolare sulle Dolomiti. Foraging: un'esperienza unica per immergersi nella natura e imparare a riconoscere le erbe spontanee commestibili con lo chef Aldo. Insieme agli ospiti, si raccolgono i doni del bosco per poi trasformarli in piatti deliziosi in cucina.

un'esperienza unica per immergersi nella natura e imparare a riconoscere le erbe spontanee commestibili con lo chef Aldo. Insieme agli ospiti, si raccolgono i doni del bosco per poi trasformarli in piatti deliziosi in cucina. Incö: un tavolo speciale nella Stüa de Michil, il ristorante stellato Michelin dell'hotel. Incö, nato dall'idea dello chef Simone Cantafio, propone un menu degustazione che celebra la tradizione e le eccellenze del territorio, utilizzando prodotti freschi e di stagione.

Oltre al ristorante stellato, l'Hotel La Perla offre il Bistrot La Perla per un'atmosfera più informale e il Bar La Perla per un aperitivo con vista sulle Dolomiti. Per quanto riguarda le camere oltre alle nuove suite, all’Hotel La Perla ci sono diverse tipologie di camere:

Camere Comfort: Tradizione e modernità si incontrano in un'oasi di relax con balcone panoramico e bagno con vasca/doccia.

Tradizione e modernità si incontrano in un'oasi di relax con balcone panoramico e bagno con vasca/doccia. Camere Romantic: Atmosfere soffuse, arredi raffinati e un balcone con vista mozzafiato per un'esperienza romantica indimenticabile.

Atmosfere soffuse, arredi raffinati e un balcone con vista mozzafiato per un'esperienza romantica indimenticabile. Junior Suite: Spazio e privacy con soggiorno, balcone panoramico, bagno con vasca/doccia, TV, minibar e macchina del caffè.

Spazio e privacy con soggiorno, balcone panoramico, bagno con vasca/doccia, TV, minibar e macchina del caffè. Suite Dolomites La Perla: Lusso senza compromessi: due camere da letto, due bagni, soggiorno, balcone panoramico, TV, minibar, macchina del caffè, cassaforte e sauna privata.

Ogni camera è un piccolo mondo curato nei minimi dettagli, con biancheria pregiata, prodotti di cortesia di lusso e dotazioni complete. Scegli la tua oasi di relax e preparati a vivere un'esperienza unica tra le Dolomiti!

La Perla | Strada Col Alt 105 - 39033 Corvara in Badia (Bz) | Tel 0471 831000

Relais & Châteaux Hotel Cappella: un'oasi di lusso e tradizione nel cuore delle Dolomiti

Nel cuore delle Dolomiti, di fronte al maestoso massiccio del Sella, sorge il Relais & Châteaux Hotel Cappella, un gioiello di ospitalità che custodisce una storia familiare tramandata da generazioni. Tutto ebbe inizio nel 1912 quando Josef Kostner, amante dell'arte e della natura, acquistò la locanda "Alla Cappella", un antico maso del XV secolo. La passione per l'accoglienza e l'amore per i dettagli hanno guidato la trasformazione dell'hotel, culminata nel 2000 con Renata, figlia di Thomas, che lo ha reso un lussuoso rifugio di benessere ed arte. Oggi, l'Hotel Cappella, sotto la sapiente guida di Carlo Kostner e sua moglie Marion, brilla come un hotel 5 stelle amato dagli appassionati di lusso e raffinatezza. Gli interni pregiati, impreziositi da un'invidiabile collezione d'arte, creano un'atmosfera elegante e accogliente, dove ogni dettaglio racconta una storia.

Veduta del Relais e Châteaux Hotel Cappella 1/4 La piscina del Relais e Châteaux Hotel Cappella 2/4 Una delle stanze del Relais e Châteaux Hotel Cappella 3/4 La art gallery del Relais e Châteaux Hotel Cappella 4/4 Previous Next

Le camere, dall'atmosfera intima e accogliente, sono arredate in stile rustico chic, con un trionfo di legno naturale che crea un ambiente caldo e raffinato. Percorrendo i corridoi dell'hotel, si ha la sensazione di immergersi in un museo, tra dipinti e oggetti di artigianato originali raccolti dai proprietari in 45 anni di viaggi in 80 paesi. L'esperienza artistica continua nella galleria d'arte dell'hotel, dove sono esposte numerose tele e sculture. A tavola, il ristorante dell'Hotel Cappella regala un'esperienza gastronomica indimenticabile. Lo chef Paul Mittermair delizia gli ospiti con raffinati piatti mediterranei, preparati con prodotti locali e con le erbe appena raccolte dal giardino dell'hotel. Un connubio perfetto tra tradizione e innovazione che esalta i sapori autentici del territorio.

Relais & Châteaux Hotel Cappella | Str. Pecëi 17 - 39033 Colfosco (Bz) | Tel 0471836183