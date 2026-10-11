L'autunno trasforma l'Irlanda nella destinazione privilegiata per Halloween, con un calendario di 836 eventi che raccontano le origini celtiche della festa. Oltre duemila anni fa, i Celti celebravano Samhain, termine che significa «fine dell'estate», per segnare il passaggio dalla stagione dei raccolti alla metà più buia dell'anno. Tra il 31 ottobre e il 1° novembre, le comunità si riunivano attorno ai falò, convinte che in quelle notti il confine tra il mondo dei vivi e l'Oltretomba (Otherworld) diventasse più sottile, permettendo a spiriti e divinità di raggiungere il mondo dei mortali. Da questi riti collettivi, scanditi dal fuoco e dai racconti tramandati oralmente, prende forma una delle radici storiche di Halloween.

La fine di ottobre in Irlanda celebra la festa di Samhain, l'antica ricorrenza con cui le popolazioni celtiche segnavano il passaggio dalla stagione dei raccolti all'inverno, da cui si è sviluppato tutto il culto di Halloween

Un patrimonio culturale che l'Irlanda continua a valorizzare, intrecciando le antiche credenze con le espressioni artistiche e le celebrazioni contemporanee. Il 2026 segna inoltre due anniversari importanti: il Derry Halloween e la compagnia teatrale Macnas di Galway festeggiano entrambi quarant'anni di attività. Un'occasione per scoprire la cultura irlandese attraverso leggende, città storiche e paesaggi rurali.

Boyne Valley: il Púca Festival e i fuochi di Samhain

Il percorso comincia nella Boyne Valley, area del patrimonio archeologico irlandese legata alle celebrazioni di Samhain. Dal 29 ottobre al 1° novembre 2026, il Púca Festival coinvolge i centri storici di Trim e Athboy, con musica, racconti e spettacoli di fuoco. Il momento principale è previsto il 31 ottobre sulla Collina di Ward, conosciuta anche come Tlachtga, dove si svolge l'accensione cerimoniale del falò. Gli scavi attestano la presenza di grandi fuochi nel sito già intorno al 500 d.C., offrendo un legame concreto con il passato.

Un performer del Pùca Festival

La proposta culturale prosegue a Kells, dove dal 5 all'8 novembre il Samhain Festival of Food & Culture mette al centro gastronomia, produttori e identità locale. A Drogheda, invece, il Lú Festival of Light, in programma dal 23 al 26 ottobre, utilizza proiezioni luminose per trasformare gli edifici cittadini, richiamando figure mitologiche come la dea Morrígan e Aillén, creatura associata al fuoco.

Derry Halloween: quarant'anni di parate in Irlanda del Nord

Tra gli appuntamenti più spettacolari figura il Derry Halloween, che nel 2026 raggiunge il 40° anniversario. Dal 28 ottobre al 1° novembre, la città di Derry-Londonderry, in Irlanda del Nord, propone un programma che coinvolge le sue storiche mura, costruite circa quattro secoli fa.

Spettacolo pirotecnicoa Derry Halloween

Il percorso immersivo Awaken the Walled City Trail conduce tra creature fantastiche, performance itineranti, acrobazie e musica dal vivo. La manifestazione culmina con uno spettacolo pirotecnico sul fiume Foyle, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico all'aperto.

Dublino e Fingal: Dracula, castelli e spettacoli di luce

La capitale irlandese interpreta Halloween attraverso letteratura gotica e suggestioni storiche. Dal 23 al 26 ottobre 2026, il Bram Stoker Festival propone parate, spettacoli e itinerari ispirati all'autore di Dracula. Tra i luoghi da esplorare figurano la Marsh's Library, il Trinity College e la cripta della Christchurch Cathedral. Il programma cittadino si affianca al Dublin Halloween Festival, attivo dal 10 al 31 ottobre, con iniziative descritte come “cose strane” e appuntamenti distribuiti in diverse zone urbane.

La parata del Bram Stoker Festival, quest'anno in programma dal 23 al 26 ottobre, a tema Dracula

A nord di Dublino, la contea costiera di Fingal amplia l'offerta con eventi nei castelli e nei parchi storici. Le località di Swords, Howth, Bremore, Ardgillan e Malahide ospitano iniziative legate alla stagione. Ad Ardgillan, The Craic from the Crypt è in programma dal 22 ottobre al 1° novembre; al Malahide Castle, invece, alcune serate di ottobre sono dedicate a cene teatrali come The Traitorous Tale. A Newbridge House, Pumpkins After Dark propone un percorso notturno tra installazioni luminose e migliaia di zucche intagliate. Il 31 ottobre il Fingal Festival of Fire porta infine i fuochi d'artificio in diverse località della contea.

Galway: la parata Macnas compie quarant'anni

Dal 10 ottobre al 1° novembre 2026, Galway celebra Halloween con Gaillimh Ah Boo!, un programma che unisce cultura, spettacolo e gastronomia. Le strade acciottolate di questa città dell'ovest dell'isola diventano il punto di partenza per racconti popolari e iniziative per famiglie, mentre il Galway Comedy Festival, dal 20 al 26 ottobre, aggiunge una componente comica. Per tutto il mese è inoltre previsto il percorso gastronomico Blás Food Festival.

La sfilata delle marionette giganti di Macnas, a Galway

Il momento più atteso è il Macnas Halloween Parade, in calendario il 25 ottobre. La compagnia teatrale festeggia il proprio 40° anniversario con Fiáin, termine irlandese traducibile come «Selvaggio». La parata gratuita porta in strada marionette giganti e installazioni sceniche, ispirate ai miti e all'energia dell'Atlantico. Dal 23 al 31 ottobre, la medievale Collegiata di San Nicola ospita anche Luxmuralis, spettacolo immersivo che combina luci e suoni.

I piatti di Halloween in Irlanda tra superstizioni e presagi Il rapporto con il destino e il mondo invisibile trova spazio anche nella gastronomia autunnale irlandese, dove alcune ricette sono legate a credenze popolari e rituali propiziatori. Tra i protagonisti delle celebrazioni c'è il Barmbrack (Báirín Breac), un pane dolce speziato con frutta secca e whiskey che, secondo l'usanza, contiene piccoli oggetti nascosti nell'impasto, ciascuno associato a una previsione sul futuro. Trovare un anello annuncia un possibile matrimonio, una moneta simboleggia ricchezza e prosperità, mentre un pezzo di stoffa prefigura difficoltà economiche. Un pisello indica che non ci saranno nozze entro l'anno, mentre un fiammifero richiama la prospettiva di una relazione infelice. Un'altra specialità tipica è il Colcannon, preparato con purè di patate, cavolo riccio e cipolle, nel quale talvolta vengono nascoste piccole monete per coinvolgere i più giovani.

I piatti di Halloween in Irlanda tra superstizioni e presagi Il rapporto con il destino e il mondo invisibile trova spazio anche nella gastronomia autunnale irlandese, dove alcune ricette sono legate a credenze popolari e rituali propiziatori. Tra i protagonisti delle celebrazioni c'è il Barmbrack (Báirín Breac), un pane dolce speziato con frutta secca e whiskey che, secondo l'usanza, contiene piccoli oggetti nascosti nell'impasto, ciascuno associato a una previsione sul futuro. Trovare un anello annuncia un possibile matrimonio, una moneta simboleggia ricchezza e prosperità, mentre un pezzo di stoffa prefigura difficoltà economiche. Un pisello indica che non ci saranno nozze entro l'anno, mentre un fiammifero richiama la prospettiva di una relazione infelice. Un'altra specialità tipica è il Colcannon, preparato con purè di patate, cavolo riccio e cipolle, nel quale talvolta vengono nascoste piccole monete per coinvolgere i più giovani.

Il Barmbrack (Báirín Breac), un pane dolce speziato con frutta secca e whiskey

Limerick: gastronomia e racconti inquietanti

Tra l'11 ottobre e il 1° novembre 2026, Limerick intreccia cultura popolare, teatro e cucina. Il programma comprende gli spettacoli di strada Morbid & Sons, previsti il 17 e il 24 ottobre, e le attività familiari di Trick or Treat in the City, organizzate nei fine settimana del 24-26 e del 30-31 ottobre.

Al Limerick Harvest Festival divertimento per tutti, per valorizzare il legame con prodotti e gastronomia locale irlandese

Il Limerick Harvest Festival, il 25 ottobre al Milk Market, valorizza invece il legame con i prodotti e la gastronomia locale. Il 30 ottobre è previsto il Samhain Banquet, esperienza immersiva che combina cucina, narrazione e teatro. Gli ospiti vengono accompagnati da attori e cantastorie verso una location medievale segreta, dove la cena diventa parte di un racconto ambientato nel passato.

Pubblicità

Kerry, Kilkenny e Hidden Heartlands: leggende e riti antichi

Nella contea di Kerry, lungo la Wild Atlantic Way, il festival Samhain Chiarraí si svolge dal 15 ottobre al 1° novembre. La manifestazione è dedicata ad An Cailleach, figura della mitologia celtica associata all'inverno e ai cicli naturali. A Killarney, Tralee e Dingle sono previsti cortei di lanterne, riti del fuoco e parate accompagnate dai tamburi.

Un performer in scena a Kerry, dove il festival Samhain Chiarraí è dedicato ad An Cailleach, figura della mitologia celtica associata all'inverno e ai cicli naturali

Nel territorio dell'Ireland's Ancient East, Kilkenny ospita dal 22 al 26 ottobre la rassegna gastronomica Savour Kilkenny. Dal 29 ottobre al 1° novembre segue Toil & Trouble, manifestazione che ripercorre la vicenda del processo per stregoneria del 1324 contro Alice Kyteler e la sua serva Petronilla. Il programma comprende spettacoli di strada e itinerari storici con tappe alla taverna medievale Kyteler's Inn.

Zucca protagonista a Toil & Trouble a Kilkenny, manifestazione che ripercorre la vicenda del processo per stregoneria del 1324 contro Alice Kyteler e la sua serva Petronilla

Nelle Hidden Heartlands, tra Longford e Westmeath, le celebrazioni proseguono fino all'8 novembre. Il Dead of Night Festival è previsto dal 23 al 31 ottobre, mentre la Fire & Shadows Procession attraversa Longford Town la sera del 31 ottobre. Il calendario si conclude il 7 e 8 novembre con An Tairseach, sulla collina di Uisneach, luogo sacro associato alle divinità Ériu e Lugh e ai falò cerimoniali.

Dalla rapa alla zucca: la leggenda irlandese di Jack O’Lantern L'usanza di intagliare le lanterne di Halloween affonda le radici nel folklore irlandese e nella storia di Stingy Jack, un fabbro scaltro destinato a vagare eternamente nelle tenebre, illuminando il cammino con un tizzone infernale racchiuso in una rapa svuotata. Nell'Ottocento, gli emigranti irlandesi portarono questa consuetudine in America, dove le zucche, più grandi e semplici da intagliare rispetto alle rape, divennero il supporto privilegiato per le lanterne. Una testimonianza rara di questa usanza originaria è conservata al Museo Nazionale d'Irlanda: si tratta di una lanterna ricavata da una rapa nei primi anni del Novecento, caratterizzata da una superficie irregolare e da un aspetto inquietante.

Dalla rapa alla zucca: la leggenda irlandese di Jack O’Lantern L'usanza di intagliare le lanterne di Halloween affonda le radici nel folklore irlandese e nella storia di Stingy Jack, un fabbro scaltro destinato a vagare eternamente nelle tenebre, illuminando il cammino con un tizzone infernale racchiuso in una rapa svuotata. Nell'Ottocento, gli emigranti irlandesi portarono questa consuetudine in America, dove le zucche, più grandi e semplici da intagliare rispetto alle rape, divennero il supporto privilegiato per le lanterne. Una testimonianza rara di questa usanza originaria è conservata al Museo Nazionale d'Irlanda: si tratta di una lanterna ricavata da una rapa nei primi anni del Novecento, caratterizzata da una superficie irregolare e da un aspetto inquietante.

Viaggiare in Irlanda in autunno tra festival e paesaggi