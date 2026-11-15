Il borgo in Piemonte che nelle mattine d'autunno sembra un'isola in mezzo al mare

Ricaldone è uno dei borghi più belli (e reconditi) dell’Alto Monferrato, un piccolo gioiello in tutte le stagioni, ma di straordinaria suggestione in questo periodo in cui l’autunno cede il passo all’inverno. Questo piccolo scrigno di appena seicento anime (di cui tre centenarie e una in procinto di diventarlo, a testimonianza dell'eccellente livello di vita) adagiato sulle colline alessandrine, sembra sospeso in un tempo tutto suo, lontano dalle rotte del turismo frettoloso e affollato. Qui le vigne, modellate sui pendii con antica armonia e sapienza contadina, disegnano geometrie perfette che in questo periodo si tingono di calde sfumature, le cantine tramandano una secolare tradizione di produzione di vini di pregio famosi nel mondo e la gastronomia arricchita dal tartufo, assieme ai vini, invita al piacere della tavola.

Veduta panoramica del borgo di Ricaldone al tramonto: adagiato sulle colline dell'Alto Monferrato Patrimonio Unesco

Una meta ideale per chi cerca luoghi lontani dai riflettori e dalla folla. Un luogo autentico, che ha mantenuto la sua anima rurale e la sua cultura, i suoi antichi e preziosi edifici e i suoi stupendi paesaggi inseriti dal 2014 tra i Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco, insieme a Langhe e Roero: un riconoscimento importante, di cui a Ricaldone si è ben consci, volto a salvaguardare un territorio meraviglioso ed i suoi valori principalmente legati alle tradizioni agricole e contadine. In questo paese della musica che ha cullato l'anima inquieta di Luigi Tenco e che oggi accoglie i viaggiatori con i profumi intensi del Moscato e del Brachetto, il turismo è veramente slow e la gente accogliente.

Cosa vedere a Ricaldone: l’isola in collina e il Museo Luigi Tenco

Nelle giornate autunnali più fredde si compie un miracolo visivo che lascia con il fiato sospeso: il fenomeno dell’“isola in collina” (visibile nella foto di copertina, ndr). La nebbia risale lenta dalle valli come un mare bianco e denso, lasciando emergere al sole solo il borgo e le cime di alcuni colli circostanti, simili a un arcipelago mutevole e sospeso nel tempo. Questa suggestione visiva ha dato il nome a un celebre festival estivo dedicato alla canzone d'autore nel ricordo del figlio più celebre e tormentato di questa terra: Luigi Tenco.

La facciata del Museo Luigi Tenco nel cuore di Ricaldone: uno scrigno di lettere autografe, dischi e documenti storici dedicati al celebre cantautore

Ricaldone ha cullato l'anima inquieta del cantautore, che qui visse gli anni più intensi della sua esistenza e mosse i primi passi verso la “scuola genovese” che raggruppava cantanti del calibro di Fabrizio De André, Gino Paoli, Umberto Bindi, Bruno Lauzi, Giorgio Calabrese. Oggi il paese lo ricorda attraverso le stanze del Museo a lui dedicato - uno scrigno di lettere autografe, dischi, oggetti intimi e documenti storici curato con passione e competenza da Erica Rubini e Sandra Garbarino - e la silenziosa devozione della tomba nel cimitero locale, meta di un turismo lento, rispettoso e profondamente intimo.

Gli interni del Museo Luigi Tenco a Ricaldone, tra ritagli d'epoca, ritratti fotografici e i versi della celebre «Vorrei essere là» trascritti sulla colonna centrale

In questo angolo di Sud Piemonte dove la natura incontaminata sposa la memoria dei borghi storici si vive in autunno un’esperienza di viaggio ben diversa dal turismo frettoloso delle mete affollate, ma piuttosto legata al piacere della scoperta, del paesaggio e delle emozioni semplici.

Tartufo Bianco d'Alba in Monferrato: il re dei sapori autunnali

Sotto le colline geometriche di questa “Toscana senza cipressi” (come scriveva Carducci), celato dallo strato di foglie umide che copre il suolo, si nasconde il tesoro più prezioso e blasonato di questa terra: il Tartufo Bianco d'Alba (Tuber magnatum Pico). Questo fungo ipogeo spontaneo, che vive e si sviluppa interamente sottoterra in simbiosi con le radici di alberi specifici come querce, pioppi, tigli e salici, è considerato un vero miracolo della natura, non essendo in alcun modo coltivabile.

Esemplari freschi di Tartufo Bianco d'Alba (Tuber magnatum Pico) appena raccolti nelle colline dell'Alto Monferrato Un trifolau in azione nei boschi dell'Alto Monferrato in perfetta simbiosi con il proprio cane da cerca I membri dell'Associazione Liberi Tartufai di Alessandria insieme ai loro cani davanti alla Tartufaia didattica di Ricaldone ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Esemplari freschi di Tartufo Bianco d'Alba (Tuber magnatum Pico) appena raccolti nelle colline dell'Alto Monferrato Un trifolau in azione nei boschi dell'Alto Monferrato in perfetta simbiosi con il proprio cane da cerca I membri dell'Associazione Liberi Tartufai di Alessandria insieme ai loro cani davanti alla Tartufaia didattica di Ricaldone

La cerca in questi boschi non è una semplice attività estrattiva, ma un rito antico fatto di complicità profonda tra l’uomo (il trifolau) e il cane (ad iniziare dal logotto, che spicca per la sua particolare attitudine alla cerca del tartufo), di passi felpati nella nebbia e di una pazienza infinita. Quando il prezioso tubero viene finalmente estratto dal terreno, rivela la sua tipica scorza liscia dalle tonalità ocra e una polpa marmorizzata che sprigiona un aroma inconfondibile, intenso e primordiale, con note che richiamano il miele, il fieno e l'aglio selvatico. Capace di legarsi indissolubilmente ai piatti della tradizione contadina e di esaltarli con poche, sottilissime lamelle a crudo, il Tartufo Bianco d'Alba trasforma questa zona in un tempio segreto del gusto per i viaggiatori più esigenti.

La Tartufaia didattica di Ricaldone e la Fiera del Vino e del Tartufo

Per chi volesse saperne di più, c’è la Tartufaia didattica di Ricaldone, situata nella località Regione Bicogno, una realtà unica nel suo genere dato che è la prima struttura pubblica del Piemonte nata dalla collaborazione tra il Comune e l'Associazione Liberi Tartufai di Alessandria. Si estende su circa mezzo ettaro di bosco recintato, con alberi di pioppi, querce, tigli e salici che favoriscono la naturale nascita del pregiato tartufo bianco. Concepita con una forte impronta educativa, la tartufaia accoglie regolarmente scuole, famiglie e turisti con l'obiettivo di trasmettere i segreti della cultura del tartufo e dell’attività dei trifolai, insegnare il rispetto per l'ambiente boschivo e offrire uno spazio sicuro per l'addestramento dei cani da cerca.

Un momento di divulgazione nella Tartufaia didattica di Ricaldone (Regione Bicogno), struttura pubblica dedicata alla conoscenza e alla tutela del Tartufo Bianco d'Alba

Vini di Ricaldone: Moscato d'Asti e Brachetto d'Acqui

La struttura diventa particolarmente viva in occasione di importanti eventi locali, come la Fiera del Vino e del Tartufo di Ricaldone, che si svolge verso la fine di ottobre in occasione della festa patronale dei Santi Simone e Giuda Taddeo, durante la quale si trasforma nel palcoscenico en plein air di emozionanti simulazioni di cerca guidata e di competizioni di abilità e velocità fra i trifolai, di cui è emozionante vedere la simbiosi e l’intesa con il proprio cane (per prenotare una visita, rivolgersi al Comune). «Quest’anno - racconta il presidente Lorenzo Tornato - è una buona annata, nonostante il ritardo dovuto alla mancanza di pioggia estiva. Per fortuna poi è arrivata, e abbiamo ottimi tartufi che continueremo a raccogliere almeno fino in gennaio».

I vigneti dell'Alto Monferrato attorno a Ricaldone durante il lavoro tra i filari

Se la terra dona i suoi frutti più preziosi nel sottosuolo, in superficie celebra il trionfo dei suoi vitigni storici. Nelle secolari cantine di Ricaldone la tradizione si tramanda da generazione a generazione, dando vita a vini di pregio famosi nel mondo. A guidare i sensi del viaggiatore sono soprattutto i profumi intensi del Moscato d'Asti e del Brachetto d'Acqui. Quest'ultimo, con le sue note inconfondibili di rosa e piccoli frutti rossi, la sua dolcezza equilibrata e la freschezza delle sue bollicine, è l'emblema liquido di queste colline: un'eccellenza aromatica che racconta storie di vendemmie manuali ed eroiche, capaci di imprigionare il sole autunnale in un calice. Ad affiancare i vignaioli locali nel lavoro fra vigna e cantina c'è una compatta e ben inserita comunità macedone, arrivata qui con i primi coltivatori nel 1992, e poi insediatasi con le famiglie.

Cantina Tre Secoli: visite guidate e degustazioni in Alto Monferrato

Il cuore pulsante della viticoltura locale trova la sua massima espressione nella Cantina Tre Secoli, con i suoi 1000 ettari di vigneti, la più grande e antica realtà cooperativa vitivinicola del Piemonte, nata dalla storica fusione tra le cantine sociali di Ricaldone e Mombaruzzo. Questa vera e propria istituzione custodisce il lavoro di 300 conferitori che coltivano i vitigni autoctoni sulle colline tutelate dall'Unesco. Tra le etichette più significative della cantina spiccano il Brachetto d'Acqui Docg (di cui è Prima primo produttore di uva al mondo) e il Moscato d'Asti Docg, capaci di racchiudere nei calici la freschezza aromatica del territorio.

L'esterno della Cantina Tre Secoli a Ricaldone Una selezione delle etichette della Cantina Tre Secoli La sala degustazioni della Cantina Tre Secoli di Ricaldone, con ampia vetrata panoramica affacciata sui vigneti dell'Alto Monferrato Patrimonio UNESCO La vista sul profilo storico di Ricaldone dalla terrazza panoramica della Cantina Tre Secoli ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): L'esterno della Cantina Tre Secoli a Ricaldone Una selezione delle etichette della Cantina Tre Secoli La sala degustazioni della Cantina Tre Secoli di Ricaldone, con ampia vetrata panoramica affacciata sui vigneti dell'Alto Monferrato Patrimonio UNESCO La vista sul profilo storico di Ricaldone dalla terrazza panoramica della Cantina Tre Secoli

Non meno importanti sono le espressioni dei grandi rossi piemontesi, con una menzione d'onore per la Barbera d'Asti Docg e il Nizza Docg, vini di straordinaria struttura e longevità che affinano nel silenzio delle cantine, testimoniando la secolare dedizione e l'orgoglio della sapienza contadina dell'Alto Monferrato. Oggi la cantina apre le sue porte ai viaggiatori e agli appassionati attraverso coinvolgenti visite guidate che permettono di addentrarsi tra le storiche linee di produzione, scoprire i segreti della vinificazione e assaporare l'autentica atmosfera della tradizione locale. Per chi desidera portare con sé un pezzo di questa terra, ospita anche un accogliente spaccio aziendale, dove si possono degustare le diverse etichette e acquistare direttamente i vini d'eccellenza del territorio (anche sfusi, come vuole una radicata tradizione, o Bag in Box).

Trekking nel Bosco delle Sorti tra natura, storia e leggende

A pochi passi dal centro abitato, la natura sposa la leggenda nel Bosco delle Sorti, una foresta antichissima che si estende per centinaia di ettari tra le province di Alessandria e Asti. Un luogo misterioso e ancestrale, custodito da sette comuni (Ricaldone, Alice Bel Colle, Cassine, Gamalero, Bruno, Maranzana e Mombaruzzo) che gli fanno corona e che hanno da poco sottoscritto un accordo strategico per valorizzarlo, focalizzandosi sul ripristino della sentieristica, sulla fruizione sostenibile e sullo sviluppo culturale del territorio. Secondo antiche tradizioni, questo polmone verde è stato per secoli una foresta sacra, un rifugio spirituale e un luogo di culto attraversato dal fascino delle culture celtiche, longobarde e medievali, dove l'essere umano ha cercato nella natura risposte, protezione e speranza.

Sotto la volta di querce, castagni, farnie e cerri: una passeggiata lungo i percorsi del Bosco delle Sorti

Sotto la fitta volta di querce secolari, castagni, farnie e cerri a cui si intrecciano anche vigneti, i percorsi si snodano tra morbidi saliscendi, vallette ombrose e piccoli corsi d'acqua che creano un microclima rigenerante e salvaguardano una straordinaria biodiversità. Questo scenario denso di misticismo e visioni ha ispirato anche il romanzo storico medievale Prophetia Silvae - Il processo di Antonello Paolo Zaccone. L'opera, ambientata tra conflitti d'epoca e antiche credenze popolari, attinge direttamente alle leggende locali che volevano il bosco abitato per secoli da un tempio di sacerdotesse.

Escursionisti lungo i sentieri del Bosco delle Sorti, dove i filari dei vigneti si intrecciano con la vegetazione della foresta custodita da sette comuni tra Alessandria e Asti

Tra le sue pagine prendono vita inquisitori, castellani, capitani di ventura, templari e monaci, tutti attori di un palcoscenico interamente riservato alle suggestioni di questa foresta: una guida evocativa per immergersi nelle suggestioni del luogo. Negli ultimi anni, il Bosco delle Sorti è diventato il simbolo perfetto di un turismo lento, capace di attirare escursionisti e famiglie alla ricerca di esperienze autentiche e di prossimità. Per scoprirlo, potete partecipare alle escursioni guidate organizzate da Monferrato Explorer che propone un interessante il calendario con itinerari tematici diversi da stagione a stagione e a cui potete rivolgervi anche passeggiate individuali.

Cosa vedere vicino a Ricaldone: il borgo medievale di Cassine

In una decina di minuti, seguendo la strada ondulata che si snoda sul crinale delle colline con stupendi scorci panoramici, da Ricaldone si raggiungono le atmosfere medievali di Cassine, dove chiese gotiche, chiostri silenziosi e antichi palazzi nobiliari custodiscono un patrimonio artistico di straordinario fascino. Qui si trova il Complesso Conventuale di San Francesco con la Chiesa di San Francesco: edificato tra il 1291 e il 1327 dai Frati Francescani Conventuali Minori, questo straordinario tempio in mattoni a vista rappresenta uno dei più rari e significativi esempi di architettura gotica lombarda con influenze cistercensi presenti in Piemonte.

La facciata in mattoni a vista della Chiesa di San Francesco a Cassine Le tre navate della Chiesa di San Francesco a Cassine La Chiesa parrocchiale dei Santi Simone e Giuda Taddeo a Ricaldone L'interno della Chiesa dei Santi Simone e Giuda Taddeo a Ricaldone Sculture lignee e reliquiari esposti nel piccolo e prezioso museo annesso al Complesso Conventuale di San Francesco a Cassine La Crocifissione attribuita al Maestro di Cassine: uno dei preziosi affreschi trecenteschi di scuola lombardo-padana custoditi nel Complesso Conventuale di San Francesco ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La facciata in mattoni a vista della Chiesa di San Francesco a Cassine Le tre navate della Chiesa di San Francesco a Cassine La Chiesa parrocchiale dei Santi Simone e Giuda Taddeo a Ricaldone L'interno della Chiesa dei Santi Simone e Giuda Taddeo a Ricaldone Sculture lignee e reliquiari esposti nel piccolo e prezioso museo annesso al Complesso Conventuale di San Francesco a Cassine La Crocifissione attribuita al Maestro di Cassine: uno dei preziosi affreschi trecenteschi di scuola lombardo-padana custoditi nel Complesso Conventuale di San Francesco

La tradizione narra che la sua costruzione sia stata fortemente voluta da Roberto d'Angiò, re di Napoli, per onorare la memoria del fratello, il santo francescano Ludovico da Tolosa. Le pareti custodiscono affreschi trecenteschi e quattrocenteschi di scuola lombardo-padana, testimonianza del profondo legame storico tra le famiglie nobiliari locali e la corte di Milano. Vi è annesso un piccolo e prezioso museo, con pitture, arredi sacri, sculture rinascimentali e reliquiari: non soltanto oggetti preziosi, ma tracce materiali della lunga vita del complesso. Il complesso di San Francesco, affacciato sulla piazza insieme al municipio e all’oratorio di San Bernardino, è un compendio di storia civile e religiosa nel cuore del borgo, uno dei sette paesi che custodiscono il Bosco delle Sorti.

Turismo lento in Alto Monferrato: un viaggio tra vigne e tradizione

In questo angolo di Sud Piemonte, dove la natura incontaminata sposa la memoria dei borghi storici, il viaggio si spoglia della frenesia moderna per riscoprire il lusso della lentezza. Abbandonare le mete affollate e i percorsi turistici più battuti significa concedersi il tempo di ascoltare il territorio, di respirare i profumi della terra bagnata e di lasciarsi accogliere dalla genuina ospitalità della gente. Ricaldone non si offre al visitatore frettoloso, ma si svela a chi sa apprezzare il piacere della scoperta geometrica dei paesaggi e la bellezza delle emozioni più pure e contadine. Qui, tra un bicchiere di Brachetto e il silenzio rigenerante dei sentieri, si riscopre un modo di viaggiare che arricchisce l'anima e riconnette con le radici più autentiche della nostra storia.

Dove mangiare a Ricaldone e dintorni

Semi di Vino

Proprio sotto il Museo Luigi Tenco, l’Enosteria Semi di Vino è un piccolo rifugio di gusto dove la cucina racconta la stagione con semplicità, cura e una punta di sorpresa. Ne è anima Alessio Seminara, 35 anni di Ricaldone, che ha deciso di ritornare nel suo paese e di mettervi a frutto le varie esperienze in cucine sia in Italia che all'estero (Estremo Oriente compreso). Il ristorante è ricavato all'interno di antiche stanze con le volte a crociera di mattoni e le pareti di pietra che il Comune - particolarmente impegnato con la dinamica sindaca Laura Bruna a far restare, o ritornare, i giovani - gli ha concesso in uso e con la bella stagione ha un bel déhors. Varcata la soglia, ti avvolgono profumi caldi, vini da scoprire e piatti che ti coccolano, omaggio in primis alla cucina del Monferrato e del Piemonte, ma anche nati dalla creatività di Alessio, che gioca con prodotti locali in nodo anche inaspettato e piacevolmente contemporaneo.

La sala interna dell'Enosteria Semi di Vino a Ricaldone

L’autunno arriva in tavola con i suoi colori profondi e i suoi profumi di sottobosco. Tra le proposte spicca “Sottobosco”,un uovo cotto a bassa temperatura, fondente di taleggio e funghi spadellati, un piatto che sa di foglie bagnate, legna e camini accesi. Poi ci sono “Zucche blue”, gnocchi di zucca saltati in salsa al blue di capra: dolcezza e carattere si incontrano in un abbraccio caldo, perfetto quando fuori il vento comincia a giocare tra i filari. E per chi cerca la terra più autentica, “Scrigno d’autunno” racchiude porcini e patate in un fagottino di sfoglia: una piccola sorpresa da aprire lentamente, come un segreto. Non mancano i grandi classici del Piemonte, reinterpretati con delicatezza: il brasato con crema di patate e piselli, lo stinco di maiale arrosto e una rivisitazione più delicata dello stoccafisso all’acquese.

Locanda Ca' di Ven

Nel cuore di Racaldone, la Locanda Ca' di Ven è il punto di ritrovo più frequentato del paese, dalle prime colazioni, all'aperitivo, alla cena. In Piazza Beltrame Culeo, proprio di fronte alla storica Cantina Tre Secoli, è bar, enoteca gastronomica e pizzeria e ha un bel déhors dove la gente si ferma a chiacchierare sorseggiano un calice di vino o un caffè e si può considerare il vivace centro di aggregazione del paese.

La facciata e il déhors della Locanda Ca' di Ven in Piazza Beltrame Culeo a Ricaldone

Belle atmosfere di paese, d’altri tempi, con la gente che ti saluta, anche se sei un turista sconosciuto. Il locale - sotto bar, sopra pizzeria/ristorante con terrazza- ti accoglie poi con un'atmosfera informale e genuina, offrendo un menu versatile che spazia da ricchi taglieri di salumi e formaggi piemontesi a pizze speciali, burger e fritti. La locanda è conosciuta per organizzare eventi legati alla tradizione, come il Bagna Cauda Day

1929 Wine Food Relax Agriturismo

A Ricaldone1929 Wine Food Relax Agriturismo è un accogliete rifugio fuori dal paese, tra i vigneti e boschi. Annesso alla Cantina Paolo Pizzorni Vini, quarta generazione di viticoltori, fra più antiche e rinomate del Monferrato, il nome ne rivela l’identità: wine, per l’attenzione ai vini locali; food, per la cucina legata alle tradizioni piemontesi; relax, per gli spazi, la piscina e i servizi dedicati al benessere (utilizzabili principalmente con la bella stagione).

Gli spazi esterni del 1929 Wine Food Relax Agriturismo in Regione Rocche a Ricaldone

Si alloggia in ampi appartamenti con 2 camere da letto e salotto e nel ristorante si gustano piatti della tradizione dell’Alto Monferrato abbinati ai pregiati vini di casa. In questi periodo a farla da padrone è ovviamente il tartufo bianco, che insaporisce primi e secondi. 1929 Wine Food Relax

Ristorante Dancing Vallerana

Il Ristorante Dancing Vallerana è un pezzo di storia vivente della provincia di Alessandria e custodisce dal 1919 dei sapori autentici dell'Alto Monferrato. L'atmosfera che accoglie i commensali profuma di pranzi domenicali e vecchie balere: la grande sala da ballo adiacente evoca serate spensierate, mentre i tavoli della sala principale si animano per celebrare la tavola piemontese.

La sala principale dello storico Ristorante Dancing Vallerana ad Alice Bel Colle

Il legame profondo con il territorio si riflette in una proposta culinaria solida, famosa per i suoi ricchi antipasti della tradizione e per l'immancabile carrello del bollito misto, servito fumante e accompagnato dalle classiche salse. Ma è con l'autunno che il locale esprime il suo massimo splendore culinario, grazie alle generose grattate di tartufo bianco e nero sui tajarin freschi. Una cucina schietta, generosa e senza fronzoli, un rifugio rustico e sincero per chi cerca i veri sapori di una volta. Patron e anima del ristorante - che organizza per piccoli gruppi la caccia al tartufo - è il grande tartufaio Franco Novelli.

Restaurant Dancing Vallerana Regione Vallerana, 86 15010 Alice Bel Colle (AL) Italia Tel +39 0144 325051

Idee di Zucchero

In un'antica casa nel centro di Ricaldone, Idee di Zucchero è il dolce e piccolo regno di Enza Garbarino, che nel suo laboratorio artigianale unisce il rigore della pasticceria classica italiana al fascino contemporaneo del cake design, creando dolci personalizzati per ogni occasione di festa.

za Garbarino davanti al suo banco di creazioni artigianali firmate Idee di Zucchero a Ricaldone, dove la pasticceria classica piemontese incontra il cake design

Accanto a queste creazioni più moderne, Idee di Zucchero custodisce il calore della tradizione da forno: torte alle nocciole del territorio, crostate fragranti, abbinamenti intramontabili come pere e cioccolato, oltre a deliziosi cupcake, biscotti decorati, cioccolate (il must è ovviamente quello con le nocciole del territorio, che si sposa perfettamente con i vini aromatici locali) e praline artigianali. Enza è ingegnere elettronico: 5 anni fa ha deciso di cambiare vita e di dedicarsi ai dolci, ha restaurato la sua casa ed ha aperto al piano terra il laboratorio. Fra le sue creazioni delle deliziose barrettine con involucro di sfoglia croccante e ripieno di cremino di nocciola.

Dove dormire a Ricaldone e dintorni

Albergo Tenco by Bottega

Sei camere ampie e luminose, con arredi semplici ed essenziali, affacciate su un ballatoio nella centrale piazza Culeo nel cuore del borgo, è il primo nucleo del progetto dell'albergo diffuso, a cui l'amministrazione comunale crede fermamente. Lo stabile è stato riqualificato dal comune e la gestione è la medesima della vicina Ca’ di Ven, dove viene apparecchiata la prima colazione.

L'edificio riqualificato che ospita l'Albergo Tenco by Bottega nella centrale Piazza Culeo a Ricaldone

Hotel Belvedere

L'Hotel Belvedere è piccolo albergo a tre stelle a conduzione familiare che si affaccia sulla piazzetta centrale di ad Alice Bel Colle. Veramente appropriato il suo nome, dato che ha una straordinaria vista panoramica: dalla sala e dai balconi si ammirano infiniti vigneti a perdita d'occhio. Nel suo ristorante si gustano i ricchi sapori della tradizione piemontese, ideali da abbinare ai celebri vini locali. Poco distante si trovano la Big Bench ( che fa sentire tutti lillipuziani) e la torre del paese, mete perfette per una passeggiata.

La facciata dell'Hotel Ristorante Belvedere nel borgo di Alice Bel Colle, a pochi minuti da Ricaldone

Hotel Belvedere Piazza Guacchione 15010 Alice Bel Colle (AL) Italia Tel +39 0144 74300