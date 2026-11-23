Il Mercato Alimentare di Milano apre eccezionalmente al pubblico sabato 28 novembre, dalle 9 alle 14, con l'iniziativa Mercato in Festa. Per cinque ore cittadini e famiglie potranno accedere ai diversi comparti del comprensorio Foody, acquistare prodotti freschi, partecipare a degustazioni e assistere alle attività organizzate da Sogemi insieme agli operatori e alle realtà del territorio. Ingresso e parcheggio saranno gratuiti.

Milano, il Mercato Alimentare apre al pubblico il 28 novembre: ingresso gratuito

Ortofrutta, ristoranti e street food nel Padiglione 1

Al Mercato Ortofrutticolo saranno coinvolti il Padiglione A, dove sarà possibile acquistare frutta, verdura e prodotti freschi, e il Padiglione 1, destinato a degustazioni, proposte gastronomiche e attività per il pubblico. Tra i ristoranti milanesi presenti figurano Osteria Conchetta, Pa.Lato, Passami il Sale, Il Capestrano, Spontini e LùBar. Il programma comprende anche laboratori dedicati a caffè e cioccolato, attività per bambini e ragazzi, giochi e iniziative sportive con le associazioni Calvairate e Ausonia 1931, oltre a prove di cricket. Previsti anche un corner libri e uno spazio dedicato alle Vespe storiche.

Al Mercato Ittico l'asta del pesce e le dimostrazioni di sfilettatura

Il Mercato Ittico proporrà la vendita di pesce fresco da parte degli operatori e degustazioni di prodotti e preparazioni di mare. In programma ostriche, sushi, tartare e piatti di 142 Café Bistrot e Porta Fish. Intorno alle 9:30 si svolgerà la tradizionale asta del pesce, seguita da dimostrazioni di sfilettatura e laboratori di sushi.

Carni, gastronomia e prodotti per le feste

Al Mercato Carni e Gastronomia saranno presenti operatori di carne, formaggi, latticini e prodotti da forno. Le attività previste comprendono degustazioni, show cooking e dimostrazioni di cottura con barbecue e smoker, con un'attenzione particolare alle specialità legate alle festività natalizie.

Il Mercato Fiori tra acquisti e laboratori natalizi

Il Mercato Fiori ospiterà la vendita di piante, fiori e idee regalo, insieme a workshop per la realizzazione di centrotavola e confezioni ecosostenibili. Previsti anche un photobooth floreale e due concerti dal vivo dei Mary & The Quants.

Il gruppo Mary & The Quants

Installazioni artistiche e iniziative contro lo spreco alimentare

Il programma comprende due installazioni luminose di Domenico Pellegrino: Viva Palermo, nel Padiglione 1, e Hortus Deliciarum, al Mercato Fiori. Durante la giornata sarà attiva anche Radio Mercato, con Marisa Passera e Annalia Venezia.

Una delle due installazioni luminose di Domenico Pellegrino