Dal 28 febbraio al 3 marzo 2027 Carrara Fiere torna a essere il punto d’incontro dell’ospitalità professionale con Tirreno Ct. La quarantasettesima edizione si presenta con una formula più ricca: Tirreno Ct si farà infatti in tre, affiancando alla proposta tradizionale due format dedicati a comparti in forte evoluzione. Il cuore della fiera riunirà i protagonisti della domanda e dell’offerta dell’ospitalità italiana: aziende, distributori, ristoratori, albergatori, chef e operatori del fuori casa.

Tirreno Ct torna dal 28 febbraio al 3 marzo con due importanti novità

Prodotti, tecnologie, attrezzature e servizi offriranno una panoramica concreta sulle soluzioni che stanno trasformando cucine, sale, bar, hotel e pubblici esercizi.

Bio Vegan Gluten Free e Wine and Beer

Accanto alla formula consolidata sarà valorizzato il format “Bio Vegan Gluten Free”, spazio pensato per interpretare l’attenzione verso alimentazione biologica, proposte vegetali e prodotti senza glutine.

Grande attenzione nella prossima edizione di Tirreno CT al settore Bio Vegan Gluten Free

Un’occasione per incontrare imprese specializzate e ampliare l’offerta dei locali, coniugando inclusività, gusto e nuove esigenze di consumo. Il terzo asse sarà “Wine and Beer”, format dedicato al mondo del vino e della birra artigianale e non solo.

Anche il mondo del vino e della birra artigianale troveranno spazio nell'edizione 2027 di Tirreno CT

Produttori, professionisti e buyer potranno confrontarsi su assortimenti, servizio, abbinamenti e opportunità commerciali, valorizzando due categorie strategiche per ristorazione e ospitalità.

Pentathlon, Triathlon della Cucina e Balnearia

Torneranno il Pentathlon e il Triathlon della Cucina, competizioni capaci di valorizzare tecnica, creatività, organizzazione e spirito di squadra. Le prove richiameranno cuochi e professionisti, trasformando la fiera in un palcoscenico vivo nel quale osservare metodi di lavoro, interpretazioni gastronomiche e talenti del settore.

Riconfermato anche nel 2027 il Pentathlon della Cucina, la competizione promossa dalla Confederazione Italiana Cuochi e Artigiani per l'Enogastronomia (CICA-E)