NUOVI FORMAT
Tirreno Ct 2027 si fa in tre: arrivano Bio Vegan Gluten Free e Wine and Beer
Dal 28 febbraio al 3 marzo 2027 Tirreno Ct torna a Carrara con tre format: Bio Vegan Gluten Free e Wine and Beer affiancano la fiera dell’ospitalità. In programma gare di cucina, incontri e Balnearia, con gare live
Dal 28 febbraio al 3 marzo 2027 Carrara Fiere torna a essere il punto d’incontro dell’ospitalità professionale con Tirreno Ct. La quarantasettesima edizione si presenta con una formula più ricca: Tirreno Ct si farà infatti in tre, affiancando alla proposta tradizionale due format dedicati a comparti in forte evoluzione. Il cuore della fiera riunirà i protagonisti della domanda e dell’offerta dell’ospitalità italiana: aziende, distributori, ristoratori, albergatori, chef e operatori del fuori casa.
Prodotti, tecnologie, attrezzature e servizi offriranno una panoramica concreta sulle soluzioni che stanno trasformando cucine, sale, bar, hotel e pubblici esercizi.
Bio Vegan Gluten Free e Wine and Beer
Accanto alla formula consolidata sarà valorizzato il format “Bio Vegan Gluten Free”, spazio pensato per interpretare l’attenzione verso alimentazione biologica, proposte vegetali e prodotti senza glutine.
Un’occasione per incontrare imprese specializzate e ampliare l’offerta dei locali, coniugando inclusività, gusto e nuove esigenze di consumo. Il terzo asse sarà “Wine and Beer”, format dedicato al mondo del vino e della birra artigianale e non solo.
Produttori, professionisti e buyer potranno confrontarsi su assortimenti, servizio, abbinamenti e opportunità commerciali, valorizzando due categorie strategiche per ristorazione e ospitalità.
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Pentathlon, Triathlon della Cucina e Balnearia
Torneranno il Pentathlon e il Triathlon della Cucina, competizioni capaci di valorizzare tecnica, creatività, organizzazione e spirito di squadra. Le prove richiameranno cuochi e professionisti, trasformando la fiera in un palcoscenico vivo nel quale osservare metodi di lavoro, interpretazioni gastronomiche e talenti del settore.
Come sempre poi, incontri, dimostrazioni, competizioni e momenti di aggiornamento promossi dalle associazioni di categoria completeranno l’esposizione. In contemporanea tornerà Balnearia, alla sua ventottesima edizione, dedicata al mondo della balneazione. Con tre anime complementari e Balnearia, Carrara Fiere offrirà quattro giornate per leggere il mercato e creare contatti per migliorare il settore dell’ospitalità.