Rocco Forte Hotels, ecco tutte le prossime aperture in Italia

Sir Rocco Forte, presidente dell'omonimo gruppo alberghiero

Il gruppo alberghiero Rocco Forte Hotels, dopo l'ingresso in società del fondo di invesitmenti pubblico dell'Arabia Saudita (Pif), preme sull'acceleratore e continua spedito nel suo progetto di espansione in tutta Italia. Come confermato dal presidente dell'azienda in un'intervista a La Repubblica, infatti, «a settembre apriremo la Rocco Forte House a Milano, undici appartamenti di lusso tra via Spiga e Manzoni, una formula già collaudata a Roma per clienti che preferiscono la privacy di una casa; sempre a Milano nel 2025 l'ex Baglioni che si chiamerà Carlton; nel 2026 ci saranno le aperture di Noto e in Costa Smeralda; seguiranno Napoli nel 2027 con Palazzo Sirignano, 45 suite e con terrazze con vista sulle isole; sempre nel 2027 apriremo un secondo albergo in Puglia, più grande del primo» ha spiegato Rocco Forte.

