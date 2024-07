Charity light dinner: una cena per la ricerca oncologica al ristorante Vivilo

Si è tenuta la prima edizione di “Charity light dinner: una cena per la cura”, l’evento benefico a favore della Fondazione Alessandra Bono Onlus per finanziare progetti di ricerca oncologica in Humanitas.

Lo spazio esterno del ristorante Vivilo di Corte Franca (Bs) in cui si è tenuta la Charity Light Dinner

La serata si è tenuta nei suggestivi spazi esterni del ristorante Vivilo di Corte Franca (Bs), con diverse isole dove alcune delle proposte più identitarie dello chef Lorenzo Tagliabue - fondatore e gestore del ristorante insieme a Giovanni Cavalleri - hanno regalato ai numerosi partecipanti un'idea della sua proposta gastronomica; il tutto accompagnato dai vini della cantina Barboglio de Gaioncelli e dai dessert firmati dalla Pasticceria Roberto di Erbusco (Bs).

Il ricavato della serata, devoluto interamente alla Fondazione Alessandra Bono Onlus, è stato di circa 6.500 euro.

La Fondazione Alessandra Bono Onlus

Voluta in memoria di Alessandra Bono, scomparsa prematuramente a causa di un tumore ovarico, la Fondazione Alessandra Bono nasce per sostenere la ricerca scientifica in ambito oncologico con l’obiettivo cardine di sconfiggere definitivamente il tumore all’ovaio. Finanzia da anni ricercatori e medici di importanti istituti ospedalieri come Humanitas Research Hospital, Istituto Giannina Gaslini, Fondazione Poliambulanza, Spedali Civili di Brescia. Collabora inoltre con l’Università degli Studi di Brescia e l’Università Cattolica, nonché con Associazioni di tecnici e specialisti, tra cui l’ATIC (l'Associazione italiana tecnici di laboratorio biomedico) e l’AISP (Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas) sovvenzionando progetti sanitari di grande utilità sociale. La Fondazione estende inoltre la propria sfera d'azione anche a una serie di iniziative volte a promuovere l'istruzione, la formazione dei giovani e il benessere delle persone.

www.fondazionealessandrabono.it/donazioni

