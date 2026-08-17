Ferrero punta sulla colazione negli Usa: acquisita l'americana Purely Elizabeth

Ferrero Group ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Purely Elizabeth, azienda statunitense attiva nel comparto degli alimenti orientati al benessere. L’operazione consente al gruppo italiano di ampliare ulteriormente la propria presenza nel mercato americano, con un'attenzione particolare al segmento della colazione. L'acquisizione arriva dopo quella di WK Kellogg Co. e si inserisce nella strategia di crescita di Ferrero negli Stati Uniti, dove il gruppo sta ampliando la propria presenza oltre i segmenti più tradizionali del mercato dolciario. «Con il suo straordinario portfolio di prodotti di qualità e gustosi è un'ottima aggiunta a Ferrero», ha dichiarato Giovanni Ferrero, presidente di Ferrero International S.A., la holding del Gruppo. «Con questa operazione, Ferrero consolida la sua recente acquisizione di WK Kellogg Co., rafforzando sia la sua presenza nel segmento della colazione in America, sia la presenza nel segmento dei prodotti salutari».

Ferrero ha acquisito Purely Elizabeth

Purely Elizabeth, dalla granola al segmento proteico

Fondata nel 2009 da Elizabeth Stein e con sede a Boulder, in Colorado, Purely Elizabeth ha costruito la propria attività attorno a prodotti destinati soprattutto al consumo nella prima parte della giornata. Il portafoglio comprende granola, fiocchi d'avena e cereali, ai quali si sono aggiunte più recentemente proposte rivolte al segmento degli alimenti proteici, uno dei comparti in maggiore sviluppo nel mercato statunitense. Negli ultimi due anni l'azienda ha più che raddoppiato il proprio fatturato, sostenuta dall'ampliamento dell'offerta e dalla crescita della domanda per prodotti percepiti come compatibili con un'alimentazione orientata al benessere.

La colazione diventa un'area strategica per Ferrero

L'acquisizione di Purely Elizabeth rafforza quindi una direttrice già emersa con l'operazione su WK Kellogg Co.: la volontà di Ferrero di consolidare la propria posizione nel mercato americano della colazione. L'integrazione di marchi e prodotti differenti consente al gruppo di ampliare la presenza in categorie che vanno dai cereali alla granola, fino alle nuove proposte ad alto contenuto proteico.

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