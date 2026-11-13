Si apre il percorso verso la prossima selezione italiana del Bocuse d’Or, il concorso internazionale di cucina che mette a confronto chef provenienti da diversi Paesi. È stato pubblicato il bando ufficiale per l'edizione 2027, con le indicazioni relative alle modalità di candidatura e alla partecipazione. Gli interessati avranno tempo fino al 12 dicembre per presentare la propria domanda. La selezione italiana si svolgerà il 16 marzo 2027 a Torino e servirà a individuare il cuoco che avrà l'opportunità di intraprendere il percorso verso le successive fasi della competizione internazionale. L'invito dell'organizzazione è rivolto in particolare alle realtà della ristorazione italiana, chiamate a individuare all'interno delle proprie brigate i giovani professionisti con le competenze e la motivazione necessarie per affrontare una prova di questo livello.

Enrico Crippa, presidente dell'Accademia Bocuse d'Or Italia

Enrico Crippa: «Il prossimo talento potrebbe essere già nelle vostre cucine»

A sottolineare il ruolo delle brigate nella ricerca dei candidati è il presidente dell'Accademia Bocuse d'Or Italia Enrico Crippa, che invita gli chef e i ristoratori a guardare ai giovani cuochi che lavorano nei loro locali. «Il Bocuse d’Or è molto più di una competizione: è il più prestigioso confronto internazionale della cucina, il palcoscenico dove i migliori talenti del mondo si misurano ai massimi livelli». L'appello è quindi rivolto direttamente ai professionisti della ristorazione: individuare tra i propri collaboratori chi abbia tecnica, passione e determinazione per affrontare un percorso impegnativo, che richiede preparazione e capacità di lavorare in squadra. «Il Bocuse d’Or è un’occasione unica per crescere professionalmente, confrontarsi con i migliori cuochi del mondo e, soprattutto, avere l’onore di rappresentare l’Italia sulla scena della cucina internazionale», prosegue Crippa.

Dopo il podio del 2026, l'Italia cerca nuovi protagonisti

La selezione del 2027 arriva dopo un risultato significativo per la cucina italiana. Nel 2026 l'Italia ha conquistato il primo podio della propria storia al Bocuse d’Or, un traguardo che ha dato nuovo impulso al percorso nazionale nella competizione e che era stata raccontata anche all'ultimo Vinitaly. Un risultato costruito attraverso il lavoro della squadra, la preparazione tecnica e l'impegno dei professionisti coinvolti. «Nel 2026 abbiamo conquistato il primo storico podio dell’Italia al Bocuse d’Or. Un risultato costruito attraverso talento, lavoro, sacrificio e spirito di squadra, che oggi ci spinge a guardare avanti e a cercare i protagonisti del prossimo capitolo», sottolinea Crippa.

Lo storico podio dell'Italia all'ultima edizione del Bocuse d'Or