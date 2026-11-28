Il gelato artigianale italiano vola sempre più in alto e a dirlo non sono solo i dati del comparto (fonte Sigep 2025) che vedono un fatturato che supera i 3 miliardi di euro, un consumo medio annuo pro capite pari a 2 kg per oltre 600 milioni di porzioni vendute ogni anno, ma anche una brand reputation costruita su eventi, iniziative anche culturali e di filiera. Da anni, per l’esattezza da cinque, svetta la Coppa Italia di Gelateria, organizzata dall’Associazione italiana gelatieri (Aig), un trofeo diventato ambito dai gelatieri italiani. Solo in questa quinta edizione si sono presentati alle selezioni, prima delle qualificazioni a tappe in tutte le regioni italiane, 600 concorrenti.

La quinta edizione della Coppa Italia di Gelateria ha coinvolto 600 concorrenti

Coppa Italia di Gelateria: dalle selezioni alla finalissima di Roma

È segno evidente che il gelato tricolore gode di un grande seguito sia tra gli amanti del cioccolato (una volta vi erano solo latte o fondente, mentre adesso ci sono le masse di cacao con diverse varietà monorigine) che tra gli operatori. Un evento patrocinato dal ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Roma Capitale, Unioncamere, Camera di Commercio di Roma e Confesercenti e sostenuto da partner importanti come la Centrale del Latte di Roma - che ha ospitato le tappe di qualificazione della finale presso i suoi stabilimenti - Valmar, Irinox, Fructital, Car, Domori, Cono Roma, Moak Caffè, Grossi Proget, Energetic Solution, Reviva, Stella, Siver e Omab.

I gelatieri italiani si sono misurati in diverse prove, dalla mystery box ai gusti che da sempre rappresentano il loro cavallo di battaglia. Ben 21 finalisti dai 600 iniziali, poi cinque e infine solo due, che si sono confrontati nella finalissima che si è tenuta al St. Regis Rome. Giuria di grande rilievo, con la presenza del maestro Iginio Massari, presidente di Apei (Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana), Eugenio Morrone, campione del mondo di gelateria, lo chef stellato Andrea Pasqualucci del ristorante Moma, lo chef albanese Fundim Gjepali e Gianluca Montervino, vincitore dell’ultima edizione della Coppa Italia nel 2025.

Vittorio Ascenzo vince la Coppa Italia con un sorbetto di ispirazione balcanica

Al centro della contesa il gelato gastronomico in abbinamento a un piatto realizzato dallo chef Gjepali dell’Antico Arco di Roma. A brillare su tutti è stato l’abruzzese Vittorio Ascenzo della gelateria San Valentino, che ha realizzato un sorbetto con una bassa percentuale di zuccheri con mela, sedano e lime, accompagnati con la salcë kosi - in omaggio allo chef albanese -, una cremina a base di yogurt rivisitata in chiave moderna con olio evo italiano e zest di menta. Un gusto elaborato ma equilibrato tra freschezza e acidità, capace di unire la gelateria contemporanea alla cultura gastronomica dell’area dei Balcani. Sul podio anche il calabrese Francesco Sottilaro e il romano Domenico Curiale, con il secondo e terzo posto. Fuori dai primi tre posti, ma con gusti che la giuria ha apprezzato per la notevole preparazione, sono arrivati rispettivamente Ivano Donato e Mattia De Simoni.

Vittorio Ascenzo con la Coppa Italia di Gelateria 2026

Gelateria artigianale: premi, formazione e crescita del comparto

Il gelato artigianale italiano è stato protagonista assoluto in tutte le sue declinazioni. Spazio a dibattiti con il convegno “Welfare: benessere, lavoro, formazione e competenza generativa” e ai premi: “Giuria Stampa” a Riccardo Ciaccio e “Colosseum” e “Miglior Cioccolato” a Nicole Losurdo. L’evento ha visto anche gli interventi di Gianluca Caramanna della commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, del senatore Marco Scurria e di Yuri Trombetti, presidente della commissione Patrimonio e politiche abitative di Roma Capitale. A portare i suoi saluti come delegata del sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, anche l’assessora alle Attività produttive Valeria Baglio.

«Ringrazio il presidente dell’Aig Pennestrì per aver contribuito al successo anche di questa edizione, così come il maestro Massari che ci ha onorato della sua presenza accanto al nostro pluripremiato Morrone. Crediamo che la Coppa Italia di Gelateria debba essere un punto di inizio per ogni gelatiere italiano che vuole confrontarsi con ricerca, formazione e sperimentazione e – insieme – un’opportunità di crescita per tutto il comparto, che rappresenta un buon segmento del Made in Italy nel mondo sia in termini di consumi che di eccellenza» ha commentato Claudio Pica, segretario generale dell’Aig.

Coppa Italia di Gelateria 2026: tutti gli altri finalisti