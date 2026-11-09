Le mense scolastiche italiane aumentano la presenza di legumi, cereali diversi e prodotti biologici, ma continuano a fare ricorso a cibi processati e prodotti prelavorati. Il 73,4% dei menu ne prevede almeno uno. È quanto emerge dall'11ª indagine di Foodinsider sulla ristorazione scolastica, presentata alla Sala stampa della Camera dei Deputati, che fotografa i cambiamenti e le criticità di un servizio da circa 450mila pasti al giorno nelle scuole primarie.a ricerca ha preso in esame 64 servizi di ristorazione scolastica distribuiti in 63 Comuni, per un totale di circa 450mila pasti al giorno nelle scuole primarie. Il campione rappresenta il 45% del volume nazionale stimato per questo segmento e offre una fotografia delle scelte alimentari e organizzative delle mense italiane.

Mense scolastiche, Parma e Cremona ai primi posti

Mense scolastiche, Parma e Cremona ai primi posti della classifica

La valutazione di Foodinsider colloca quattro menu nella fascia «Eccellente». Al primo posto c'è Parma, con 243 punti, seguita da Cremona con 237. Fano e Jesi condividono il terzo gradino con 220 punti. Nella fascia «Molto buono» si trovano Ancona (206 punti), Sesto Fiorentino e Udine-Cirfood (205), Lecce (202), Udine-Camst (191) e Rimini (184). La graduatoria permette di confrontare i diversi modelli di ristorazione scolastica, considerando la composizione dei menu e la qualità delle proposte alimentari.

Più legumi e cereali diversi, cresce la presenza del biologico

Uno degli aspetti positivi riguarda la maggiore varietà dei cereali e il ruolo dei legumi. Il confronto con i dati del 2020 evidenzia un cambiamento nelle proposte: i menu che prevedono almeno quattro cereali diversi al mese sono passati dal 40,4% al 64,1%. Ancora più marcata la crescita dei legumi. I menu che li propongono come secondo piatto almeno tre volte al mese sono aumentati dal 7,7% al 31,3%. Un'evoluzione che amplia le alternative alle tradizionali preparazioni a base di carne e offre maggiore spazio alle proteine vegetali. Anche il biologico ha consolidato la propria presenza nella ristorazione scolastica. L'82,8% dei menu comprende almeno 14 referenze biologiche alla settimana, rispetto al 55,8% rilevato nel 2020. Un dato che segnala una diffusione più ampia degli ingredienti bio negli approvvigionamenti delle mense.

Piatti pronti, pesce poco vario e sprechi: le criticità delle mense

Accanto ai progressi, l'indagine segnala problemi che continuano a caratterizzare una parte significativa dei servizi. Il dato più evidente riguarda i prodotti industriali: il 73,4% dei menu prevede almeno un prodotto processato o prelavorato. Un ricorso che limita il peso delle preparazioni realizzate a partire da materie prime e ingredienti freschi. Anche l'offerta di pesce rimane poco diversificata. Le proposte si concentrano soprattutto su merluzzo e platessa, spesso serviti sotto forma di prodotti panati o già formati. Una situazione che riduce la varietà delle specie presenti nei menu e delle modalità di preparazione.

Mense scolastiche, un servizio su quattro non controlla gli sprechi alimentari