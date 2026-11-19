CA’ DE’ ROCCHI
Brasati, arrosti e risotti ai funghi: il Valpolicella Ripasso da regalare a Natale
Per le feste, il Valpolicella Ripasso Dop Superiore Monterè di Ca’ de’ Rocchi accompagna arrosti, brasati e risotti. Tinazzi propone anche la Monterè Gold, in cassa di legno, come possibile idea regalo per gli appassionati
Quando le festività si avvicinano, la tavola si arricchisce di colori e sapori da condividere: dai piatti della tradizione alle ricette più contemporanee, capaci di mettere d’accordo tutti. Quale momento migliore per scegliere un vino che valorizzi ogni portata? Un rosso strutturato come il Valpolicella Ripasso Dop Superiore Monterè di Ca’ de’ Rocchi, marchio del gruppo Tinazzi, accompagna pranzi e cene con equilibrio e personalità.
Valpolicella Ripasso Monterè: uve, affinamento e abbinamenti
Prodotto con uve Corvina - Corvinone (90%) e Rondinella (10%), Monterè prende forma attraverso il Ripasso: a fine dicembre, il Valpolicella Superiore viene posto nuovamente a contatto con le bucce dell’Amarone, arricchendo struttura e intensità aromatica. Segue poi un affinamento di circa 8-12 mesi in botti di rovere francese e americano.
Nel calice, si esprime con un bouquet fruttato, in cui prugna e ciliegia incontrano sfumature speziate e una delicata vena balsamica, mentre al palato rivela un sorso deciso, con tannini morbidi e ben bilanciati e una buona persistenza. Caratteristiche che lo rendono adatto ai sapori invernali: dalle carni arrosto e dai brasati ai risotti ai funghi porcini, fino alle lasagne al radicchio e ai formaggi stagionati. La temperatura di servizio ideale è di 18-20 °C.
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Monterè Gold: il Valpolicella Ripasso in cassa di legno
Per chi ama regalare il piacere di un buon vino, Tinazzi propone Monterè Gold, la versione in elegante cassa di legno, contenente il Monterè Valpolicella Ripasso Superiore della particolare annata 2016: un dono che conquista anche al calice, grazie a un profilo più concentrato, in cui i sentori di frutta matura si intrecciano con spezie dolci, vaniglia e cacao, accompagnati da richiami balsamici.
Due interpretazioni del Valpolicella Ripasso per il periodo natalizio: Monterè nella versione classica, da abbinare ai menu delle ricorrenze, e Monterè Gold, da scegliere come regalo per gli appassionati. Con la linea Ca’ de’ Rocchi, Tinazzi celebra la tradizione enologica della Valpolicella, portando sulle tavole delle feste i profumi e i sapori di questo territorio.