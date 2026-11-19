Quando le festività si avvicinano, la tavola si arricchisce di colori e sapori da condividere: dai piatti della tradizione alle ricette più contemporanee , capaci di mettere d’accordo tutti. Quale momento migliore per scegliere un vino che valorizzi ogni portata? Un rosso strutturato come il Valpolicella Ripasso Dop Superiore Monterè di Ca’ de’ Rocchi , marchio del gruppo Tinazzi , accompagna pranzi e cene con equilibrio e personalità.

Prodotto con uve Corvina - Corvinone (90%) e Rondinella (10%) , Monterè prende forma attraverso il Ripasso : a fine dicembre, il Valpolicella Superiore viene posto nuovamente a contatto con le bucce dell’Amarone , arricchendo struttura e intensità aromatica. Segue poi un affinamento di circa 8-12 mesi in botti di rovere francese e americano .

Nel calice, si esprime con un bouquet fruttato, in cui prugna e ciliegia incontrano sfumature speziate e una delicata vena balsamica, mentre al palato rivela un sorso deciso, con tannini morbidi e ben bilanciati e una buona persistenza. Caratteristiche che lo rendono adatto ai sapori invernali: dalle carni arrosto e dai brasati ai risotti ai funghi porcini, fino alle lasagne al radicchio e ai formaggi stagionati. La temperatura di servizio ideale è di 18-20 °C.