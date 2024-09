Alessia Libra: astro nascente del bartending siciliano

Fondata dai Greci nel VI secolo a.C., Agrigento vanta una ricca storia che abbraccia varie epoche e culture. La città offre anche splendidi paesaggi naturali, oltre alla Valle dei Templi, con le sue colline che si affacciano sul mar Mediterraneo ricche di una variegata vegetazione.

Alessia Libra

Un insieme di aromi e profumi caratterizza ad ogni folata di vento che attraversa un tripudio di piante mediterranee: dai mandorli in fiore alle piante di agrumi, carrubi, pistacchi, gelsi, mirti, melograni e molte altre. Personaggi illustri hanno calcato le vie di Agrigento, a partire da Luigi Pirandello. Oggi, possiamo anche parlare di una cittadina che fa del bartending la sua missione, grazie ad Alessia Libra.

Alessia Libra: dalla scuola alberghiera al Lido della Scala dei Turchi

Alessia Libra è nata ad Agrigento 23 anni fa. Sin da piccola mostrato una forte predisposizione a stare in mezzo alla gente e a servire bevande gustose e leccornie. Già da giovane sembrava predestinata a fare la barista. Così, per spianarsi la strada, ha deciso di iscriversi a una scuola alberghiera, la Nicolò Gallo di Agrigento. Ha scelto l’indirizzo enogastronomico, in modo che, quando avesse inizito a lavorare, oltre al piacere di essere tra i tavoli del bar, avesse già una buona infarinatura su ciò che stava servendo. Lavorare ai tavoli le stava comunque stretto; Alessia guardava sempre il banco bar e capiva che quello era il suo vero obiettivo.

Alessia Libra mentre prepara il cockatil Sunset Breeze

Dopo qualche esperienza in diversi locali, la svolta avvenne quando conobbe la barlady professionista Francesca Ciancimino, vedendo il lei l’incarnazione dei suoi sogni. Da quel omento iniziò la sua vera formazione. Conobbe anche un altro professionista molto noto nel mondo del bartending ad Agrigento, Salvatore Siracusa. Salvatore, da buon professionista, la nota e la vuole con lui al Lido della Scala dei Turchi a Realmonte (Ag), un locale elegante, con una clientela internazionale molto eterogeneae con vista su questo grande e prezioso monumento naturale: la Scala dei Turchi.

Formatasi dall’erosione delle acque sulla marna bianca, crea una parete a forma di scala che va direttamente verso il mare e creando un contrasto con il blu del cielo e dell'acqua spumeggiante. Locale raffinato e clienti esigenti ai quali Alessia riesce a dare soddisfazioni memore degli insegnamenti e della sua capacità di elevare le sue competenze.

Alessia Libra: l'ingresso in Abi Professional

Lavorando in un contesto scenografico come questo, la passione per l’accoglienza e il lavoro al bar aumentano al punto che Alessia decide di iscriversi ad Abi Professional. Per Alessia far parte di un’associazione professionale «è importante e per alcuni versi diviene fondamentale quando si intende iniziare un percorso così complesso per raggiungere risultati soddisfacenti. Le associazioni ti fanno sentire meno sola e ti donando strumenti fondamentali per la crescita professionale».

Il cocktail Apple Fresh di Alessa Libra

«In Abi Professional ho trovato una famiglia che si sostiene e che correttamente chiede la collaborazione di tutti». Vista la giovane età di Alessia, le chiediamo cosa si sente di consigliare ai giovani che si avvicinano a questa professione. «Innanzitutto, le prerogative per fare questa bellissima professione sono quelle di essere disposti ad accogliere le persone, ascoltarle e saper trovare soluzioni alle loro richieste. Per fare questo, occorre partire dalle basi, studiare e non pensare mai di essere arrivati. Trovare sempre un punto d’intesa coi colleghi è altrettanto importante perché si lavora in squadra e se non si è predisposti a farlo, diventa veramente difficile collaborare».

Alessia Libra: «I giovani devono sapere quanto è bello il lavoro del bartender»

«È necessario che i giovani rivalutino questo lavoro e che sappiano che dietro la fatica e l’impegno, dietro al mondo di barman e barlady, c’è un mondo totalmente diverso da quello che si pensa, in realtà è molto più bello. Per questo sarebbe fondamentale entrare nelle scuole alberghiere, mostrarsi e parlare con i giovani. In Sicilia ci sono tanti soci Abi Professional, che sono un punto di riferimento per me, a partire da Domenico Randazzo, Consigliere Nazionale , dal coordinatore Antonino Santoro e soprattutto da Deborah, sua figlia, cosi come la Margareci con le quali ho trovato da subito un affiatamento e una idea comune per raggiungere gli scopi che Abi Professional in Rosa si propone: aiutare coloro che più hanno bisogno di sostegno».

Assieme al collega Salvatore, Alessia si prodiga, accarezzando un sogno, alla realizzazione dei cocktail della lista del Lido. Sono ricette internazionali, alcune rivisitate, e signature cocktail che vengono abbinati a sfiziosi stuzzichini che sono quotidianamente apprezzati. Alessia, nonostante la giovane età ha già partecipato a contest importanti, così come il Concorso Regionale Abi Professional di Sicilia, facendosi notare per la bravura e l’eleganza dei movimenti. Le sue ricette sono sempre molto interessanti e incuriosiscono i giudici. Ma, soprattutto, la padronanza dei movimenti dimostra una piena consapevolezza degli strumenti che utilizza.

Il Sunset Breeze di Alessia Libra

Sunset Breeze è la ricetta di Alessia che più la rappresenta, e se è vero che il primo amore non si scorda mai, questa regola vale anche per i cocktail.Questa è stata la sua prima ricetta e, il continuo numero di richieste, dimostra che è ancora molto apprezzata. Con questa ricetta, Alessia ha voluto portare nel bicchiere i ricordi sensazionali della sua Agrigento, ricreando il colore dello splendido tramonto, la sapidità del mare e il sentore fruttato e floreale che si percepisce tutto l’anno.