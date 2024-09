Abi Professional: dieci anni di successi e un futuro promettente

L'estate sta volgendo al termine, portando con sé i ricordi di giornate soleggiate e di duro lavoro per molti di noi. Che siate stati impegnati al mare, in montagna o nelle vivaci città italiane, spero che la stagione appena trascorsa vi abbia regalato non solo fatica, ma anche tante soddisfazioni professionali. Il turismo ha ripreso a pieni ritmi, e il settore della ristorazione e dell'ospitalità ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza, adattandosi e innovando in un contesto che cambia di continuo.

Abi Professional: dieci anni di impegno per l'eccellenza nel settore del bartending

Dal 12 al 14 novembre il Convegno nazionale di Abi Professional

Questa estate è stata particolarmente calda, e non solo per le temperature record che abbiamo affrontato, ma anche per l'entusiasmo con cui stiamo lavorando al programma del decimo anniversario della nascita di Abi Professional. Un traguardo importante che celebreremo con orgoglio durante il nostro Convegno nazionale, previsto dal 12 al 14 novembre prossimi. Saranno giorni intensi, ricchi di incontri, dibattiti e momenti di riflessione sul futuro della nostra associazione e del settore che rappresentiamo.

Il decimo anniversario è un momento di bilanci, ma anche di visione verso il futuro. Fin dall'inizio del mio mandato come presidente, ho coltivato un sogno, un progetto che oggi sta finalmente per vedere la luce. Non posso ancora svelare i dettagli, ma posso assicurarvi che si tratta di un'iniziativa unica, che segnerà un nuovo capitolo per Abi Professional e per tutti noi. Un progetto che incarna i valori di eccellenza, passione e dedizione che hanno sempre contraddistinto la nostra associazione. Questo risultato è frutto di un lavoro collettivo. È grazie all'impegno costante e alla dedizione di tanti soci che siamo riusciti a trasformare un'idea in una realtà concreta. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento. Il vostro sostegno è stato, e continua a essere, fondamentale per il successo di Abi Professional.

Quindi, vi invito a rimanere sintonizzati, perché ciò che stiamo per svelare rappresenterà un passo avanti significativo per tutti noi. Siamo pronti a sorprenderci e a sorprendere, continuando a promuovere la professionalità e l'eccellenza che ci rendono un punto di riferimento nel nostro settore. Un abbraccio a tutti e arrivederci a novembre, con tante novità e progetti entusiasmanti. Stay tuned!