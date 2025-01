Diventare imprenditori di successo: le ricette di Ristopiù Lombardia

Ristopiù Lombardia è una realtà consolidata che distribuisce all'universo Horeca oltre 4 mila referenze food (fresco, gelo, secco) e beverage che soddisfano le occasioni di consumo nelle fasce colazione, pranzo, cena e aperitivo. Tutto l'arco della giornata lavorativa che coinvolge migliaia di operatori in Lombardia e nella provincia di Torino. L'azienda, fondata e diretta da Giuseppe Arditi, non si limita a distribuire referenze alimentari, ma vuole creare cultura in questo mondo proponendo idee, suggerimenti e corsi di formazione per aiutare gli operatori a trasformarsi in veri imprenditori. Guide all'acquisto e manuali operativi sono pubblicati a ritmo costante (Ristopiù Lombardia è anche casa editrice).

Giuseppe Arditi, presidente e fondatore di Ristopiù Lombardia

Ristopiù Lombardia, fornitori e consulenti

Su questa linea il 27 gennaio, presso l'U-Power Stadium Monza, è andato in scena un vero e proprio evento dedicato ai titolari di bar. «Già da tempo non siamo più semplici fornitori, ma consulenti completi e altamente professionali – ha spiegato Giuseppe Arditi – E grazie a questa giornata il nostro impegno è ancor più visibile. Una nuova immagine aziendale recentemente implementata accompagna in maniera esplosiva tutti i presenti. I collaboratori e consulenti di Ristopiù Lombardia vestono i panni di Supereroi pronti ad aiutare clienti e prospect a utilizzare super poteri, da veri imprenditori di successo».

Uno scorcio dell'area Colazione Perfetta di Ristopiù Lombardia a Monza

Dalle 10 alle 20 la giornata è stata scandita da focus specifici, resi ancor più briosi dalla partecipazione attiva e stimolante di Moreno Morello, inviato di Striscia la Notizia che ha aiutato a immergersi con ancora più forza nel mondo dei super poteri di Ristopiù Lombardia. La gran cornice è stata rappresentata dal percorso degustativo che ha guidato gli ospiti lungo le aree tematiche Colazione Perfetta, È l'Ora della Pausa Pranzo, È l'Ora dell'Aperitivo Perfetto, cui si sono aggiunti, nell'ambito beverage, Spiriti Eccellenti e iViaggi DiVini.

Prodotti Pausa Pranzo e manuali dedicati

Ristopiù Lombardia, trasformare il vino in un'esperienza

Non poteva mancare il debutto dell'ultima fatica editoriale, firmata da Giuseppe Arditi e Walter Ciceri. “Viaggi DiVini” è un libro che vuole essere uno strumento per trasformare il vino in un'esperienza capace di attrarre, sorprendere e fidelizzare i clienti, portando il locale verso nuovi orizzonti di successo.

I consulenti di formazione Beppe Davioli e Andrea Curto, Giuseppe Arditi e Moreno Morello

Seguendo questo fil rouge è stato presentato “Il Circolo del Bar Perfetto” edizione 2025, un progetto di formazione per aiutare a gestire al meglio il locale e per accompagnare il titolare di bar lungo il percorso per diventare un imprenditore fatto e finito, consapevole. Un cammino non semplice, che dura infatti un anno, ma ricco di spunti e di ferree linee guida.

Ristopiù Lombardia, le attenzioni da dedicare all'impresa bar

«Non conta il prezzo, ma quanto si fa per la clientela, che deve diventare un ambasciatore del locale – ha sottolineato Giuseppe Arditi – Importante quindi creare esperienze speciali, così come presentare i prodotti in modo straordinario. Grande attenzione anche alla pulizia, quella dei bagni in primis, alla gestione dei profumi alimentari, che siano attraenti e in sintonia con il momento di consumo, così come monitorare i numeri ogni mese e massimizzare con intelligenza gli utili. Il tutto creando un solido spirito di squadra con collaboratori motivati».

Ricca l'offerta beverage di Ristopiù Lombardia, anche con vini e spirits no alcol

L'evento di Monza è stato il primo dei momenti di incontro del Ristopiù in Tour, che ogni anno fa tappa in diversi centri della Lombardia per divulgare la cultura di prodotto e di impresa, sempre sotto il grande ombrello della formazione.