Viviana Varese lascia il W Villadorata Country Restaurant e guarda a nuovi progetti

Dopo quattro anni, Viviana Varese annuncia la fine della sua collaborazione con il W Villadorata Country Restaurant, situato nel cuore del Val di Noto, all'interno del Country House Villadorata di Cristina Summa (Sr). La chef ha deciso di dedicarsi a nuovi progetti che la porteranno su strade diverse, pur rimanendo legata al mondo della cucina di alta qualità e della sostenibilità.

Viviana Varese lascia il W Villadorata Country Restaurant (foto Azzurra Primavera)

Villadorata, la decisione di Viviana Varese

Il W Villadorata Country Restaurant, inaugurato nell'estate del 2021, ha rappresentato per Viviana Varese e il suo team un viaggio culinario importante. Insieme a Matteo Carnaghi, Ida Brenna e gli altri membri dello staff, la chef ha creato un'esperienza gastronomica caratteristica, dalla colazione alla cena, basata su ingredienti freschi e locali. Il menu del ristorante si è sempre caratterizzato per la sua attenzione al rispetto del territorio e della biodiversità, con particolare enfasi sulle cotture al fuoco e alla brace, esaltando i Presidi Slow Food della regione.

Viviana Varese non ha ancora annunciato i suoi prossimi progetti

«Ringrazio Matteo Carnaghi e Ida Brenna per la bellissima collaborazione di questi anni a Villadorata e per il grande lavoro di squadra che abbiamo costruito insieme. La natura e l'anima di questa terra hanno sempre ispirato i menu del ristorante, e sono profondamente grata a Cristina Summa e al suo staff per il percorso che abbiamo condiviso», ha dichiarato Viviana Varese che non ha ancora reso noto quali saranno i suoi prossimi passi.

Il futuro di Villadorata: l'arrivo di "Orti di Villadorata"

Mentre Viviana Varese guarda al futuro con nuovi progetti, il Country House Villadorata non resta fermo. Lo chef Carnaghi, già membro del team, prenderà le redini di un nuovo ristorante che aprirà ad aprile 2025: "Orti di Villadorata".

Il Country House Villadorata aprirà un nuovo ristorante

Questo locale avrà un'identità fortemente legata alla terra e alla sostenibilità, in linea con la filosofia che ha caratterizzato l'intera esperienza gastronomica del ristorante. Il menu di "Orti di Villadorata" si concentrerà sul fuoco come elemento principale di cottura, con piatti che celebrano il lavoro di piccoli produttori locali, e il ristorante offrirà un'esperienza culinaria che continua a valorizzare le tradizioni siciliane in chiave contemporanea.