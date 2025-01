Formazione nel mondo dell'ospitalità: l'esperienza diretta con gli ospiti

Una rubrica dedicata ai Codici comportamentali, che riguardano cioè gli usi, i costumi, le tradizioni e le abitudini, anche nella ristorazione e nell'accoglienza. La rubrica è tenuta dal Maestro Alberto Presutti, uno dei più autorevoli esponenti di Bon Ton e Galataeo.

Sicuramente, il mondo dell'ospitalità è molto particolare, certamente complicato, e dall'esterno non lo si apprezza per tale, tanto da ritenerne i mestieri alla portata di tutti, come se non dovesse essere necessario per lavorarvi alcuna professionalità. È un mondo caratterizzato dal dinamismo e dal colpo d'occhio, dall'empatia e dalla capacità di non perdere mai la calma, qualunque cosa accada, come sul palcoscenico di un teatro dove si recita a soggetto. Se vi è un errore in cui possono incorrere coloro che lavorano nel mondo dell'ospitalità è quello della presunzione, del ritenere, con sufficienza, di non avere niente più da conoscere e imparare, scoprendo, poi, che così non è, ma avendo già fatto un danno, magari, non recuperabile.

Chi sono gli insegnanti del mondo dell'ospitalità?

Può parere un affermazione paradossale ma sono proprio gli ospiti di cui occorrerà sempre soddisfare apettative, bisogni necessità, richieste le più strane, che insegnano così il mestiere agli operatori ora di sala ora al front office. I migliori professionisti dell'ospitalità sono coloro che sanno anticipare le richieste e le aspettative degli ospiti meravigliandoli e ottenendo stima e riconoscimenti fino a divenire dei veri e propri testimonial di un locale o di un albergo.

L'ospite, il miglior maestro dell'ospitalità

Infatti, la vera scoperta che farà un professionista dell'ospitalità sarà che esistono dei Codici comportamentali che, se conosciuti e seguiti, in specie con gli ospiti stranieri, consentiranno di appagarli al massimo facendoli sentire a completo agio, con evidente loro gratitudine.

Qual è la gratificazione per i professionisti dell'ospitalità?

Per quanto sia divenuto non facile lavorarvi, purtroppo anche perché assai sottovalutati anche economicamente, i professionisti dell'ospitalità, ogni giorno, terminato il loro turno di lavoro, troveranno ricompensa delle loro fatiche e del loro impegno, nella riconoscenza e nei feedback positivi, trasmessi, quale soddisfazione personale, dagli ospiti che hanno servito.

