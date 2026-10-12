La Delegazione Piemonte/Valle d’Aosta dell’associazione Discepoli di Auguste Escoffier si è riunita presso l’Hotel La Bussola di Orta San Giulio per la premiazione e intronizzazione dei nuovi soci. Nel corso della cerimonia i candidati giurano di osservare le regole dettate da Escoffier, ricevono la giacca personalizzata e la tradizionale fascia con il padellino dorato.

Claudio Barisone e Franco Bonda

La cerimonia di intronizzazione ha visto accogliere 15 candidati. Di rilievo il riconoscimento alla carriera tributato all’82 enne Franco Conti e la fascia bianca assegnata a Melissa De Giacomi, 23 anni. Fascia blu, per il giornalismo enogastronomico, al direttore di Italia a Tavola Alberto Lupini.

Melissa De Giacomi, premiata come giovane promessa

Le fasce e i loro colori: cosa significano Le fasce sono contraddistinte da colori differenti a seconda dell’ambito di appartenenza: Rossa per i cuochi;

per i cuochi; Blu per il giornalismo gastronomico;

per il giornalismo gastronomico; Verde per i produttori;

per i produttori; Viola per i sommelier e il mondo del beverage;

per i sommelier e il mondo del beverage; Bianca riservata alle giovani promesse.

Promozione della professione di cuoco

Tra gli obiettivi dell’associazione, che oggi nel mondo vanta più di 30 mila soci, di primo piano la promozione della professione di cuoco e l’organizzazione di eventi gastronomici valorizzando e perpetuando le grandi tradizioni della cucina. Il presidente nazionale è Claudio Barisone, mentre la delegazione Piemonte Valle d’Aosta è guidata da Franco Bonda.

Il momento dell'intronizzazione del candidato Giorgio Cantarella

«I Discepoli di Auguste Escoffier negli ultimi anni hanno fatto passi da gigante - ha annotato Bonda - Abbiamo deciso dal 2027 di incrementare ulteriormente il numero dei soci passando a due cerimonie di intronizzazione. L’obiettivo a monte è sempre quello di divulgare la tradizione e le cucine dei territori. Abbiamo anche istituito un premio alla Carriera e uno alla Fedeltà. Siamo inoltre presenti come giurati in numerosi concorsi e siamo attivi sia sul fronte nazionale sia internazionale».

Dinamismo su più fronti

Un grande dinamismo confermato da Matteo Scibilia, cuoco, responsabile scientifico di Italia a Tavola e “Discepolo di Escoffier”: «È in divenire un accordo con Metro Italia per diventare nostro partner, così come sono intensi i contatti con Onaf-Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi. A breve è previsto un incontro con i vertici della Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi per dar vita a una collaborazione virtuosa».

Premio alla carriera per Franco Conti, qui con la moglie, il presidente Barisone e Matteo Scibilia

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