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Discepoli di Escoffier, la svolta della associazione: dal 2027 raddoppiano gli ingressi
L’obiettivo è amplificare la divulgazione della tradizione e delle cucine dei territori. Sul Lago d’Orta la cerimonia 2026. Per il futuro ci si muove per accordi con Metro Italia e Fipe Federazione italiana pubblici esercizi
La Delegazione Piemonte/Valle d’Aosta dell’associazione Discepoli di Auguste Escoffier si è riunita presso l’Hotel La Bussola di Orta San Giulio per la premiazione e intronizzazione dei nuovi soci. Nel corso della cerimonia i candidati giurano di osservare le regole dettate da Escoffier, ricevono la giacca personalizzata e la tradizionale fascia con il padellino dorato.
La cerimonia di intronizzazione ha visto accogliere 15 candidati. Di rilievo il riconoscimento alla carriera tributato all’82 enne Franco Conti e la fascia bianca assegnata a Melissa De Giacomi, 23 anni. Fascia blu, per il giornalismo enogastronomico, al direttore di Italia a Tavola Alberto Lupini.
Le fasce e i loro colori: cosa significano
Le fasce sono contraddistinte da colori differenti a seconda dell’ambito di appartenenza:
- Rossa per i cuochi;
- Blu per il giornalismo gastronomico;
- Verde per i produttori;
- Viola per i sommelier e il mondo del beverage;
- Bianca riservata alle giovani promesse.
Promozione della professione di cuoco
Tra gli obiettivi dell’associazione, che oggi nel mondo vanta più di 30 mila soci, di primo piano la promozione della professione di cuoco e l’organizzazione di eventi gastronomici valorizzando e perpetuando le grandi tradizioni della cucina. Il presidente nazionale è Claudio Barisone, mentre la delegazione Piemonte Valle d’Aosta è guidata da Franco Bonda.
«I Discepoli di Auguste Escoffier negli ultimi anni hanno fatto passi da gigante - ha annotato Bonda - Abbiamo deciso dal 2027 di incrementare ulteriormente il numero dei soci passando a due cerimonie di intronizzazione. L’obiettivo a monte è sempre quello di divulgare la tradizione e le cucine dei territori. Abbiamo anche istituito un premio alla Carriera e uno alla Fedeltà. Siamo inoltre presenti come giurati in numerosi concorsi e siamo attivi sia sul fronte nazionale sia internazionale».
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Dinamismo su più fronti
Un grande dinamismo confermato da Matteo Scibilia, cuoco, responsabile scientifico di Italia a Tavola e “Discepolo di Escoffier”: «È in divenire un accordo con Metro Italia per diventare nostro partner, così come sono intensi i contatti con Onaf-Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi. A breve è previsto un incontro con i vertici della Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi per dar vita a una collaborazione virtuosa».
La formazione nelle scuole alberghiere
«Di fondamentale importanza - ha puntualizzato il presidente nazionale Claudio Barisone - la nostra presenza nelle scuole alberghiere per affinare la formazione sia del corpo docente sia dei ragazzi, che devono apprendere, tra gli altri aspetti, come vivere al meglio la brigata sia di cucina sia di sala. In quest’ottica il prossimo febbraio verrà istituito un concorso per le scuole.