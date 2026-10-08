MENO SPRECHI
Dagli ingressi agli scarichi: come ripensare il ciclo dell'acqua nelle cucine delle mense
Hygenia Service porta nella ristorazione collettiva il Water Cycle, un progetto dedicato alla gestione dell'acqua nelle cucine professionali. A IMMENSE 2026 il ceo Luca Fierro ha parlato anche di automazione e robotica per il cleaning
L'acqua diventa una risorsa da gestire in ogni fase della cucina professionale di una mensa. È da questa prospettiva che nasce Hygenia Water Cycle, il progetto con cui Hygenia Service guarda alla ristorazione collettiva mettendo in relazione trattamento, utilizzo e gestione dell'acqua, dai processi in ingresso fino agli scarichi. Una proposta che si inserisce in un'attività più ampia dedicata a pulizia professionale, automazione e soluzioni tecnologiche per le cucine professionali delle mense. Una razionalizzazione delle risorse che trova terreno fertile nei temi trattati a IMMENSE 2026, dove Hygenia Service è stata protagonista di un intervento proprio su questi temi col proprio ceo Luca Fierro.
L'azienda, basata a Latina ma con sedi anche a Roma e Brescia, propone vendita e noleggio di macchine per la pulizia, manutenzione programmata, assistenza tecnica, ricambi originali, formazione e soluzioni per il rinnovo del parco macchine. Il modello punta soprattutto sulla continuità del servizio: Hygenia Service crea, produce e distribuisce prodotti in 17 Paesi nel mondo, dispone una rete di 60 riparatori autorizzati, oltre 18mila ricambi disponibili e una copertura su tutto il territorio nazionale. È un approccio che lo stesso Luca Fierro collega a un'evoluzione più ampia del settore: «Siamo sempre più orientati ad offrire ai nostri clienti quelle che sono delle opportunità legate all'innovazione, alla tecnologia, all'automazione di quelli che oggi sono alcuni processi che vengono eseguiti all'interno della ristorazione in maniera manuale».
Luca Fierro, ceo di Hygenia Service, intervistato a margine di IMMENSE
Quando la tecnologia serve a coprire la carenza di personale
Uno degli aspetti messi in evidenza da Fierro riguarda infatti il rapporto tra automazione e lavoro. La difficoltà nel reperire personale e competenze interessa anche la ristorazione e spinge le aziende a cercare strumenti capaci di affiancare gli operatori nelle attività più ripetitive. «Come affrontiamo questo problema? Attraverso sicuramente l'automazione, la robotica, offrendo soluzioni che vanno oggi non più a sostituire persone e risorse umane ma vanno proprio ad affiancare e a riempire quei buchi di personale che si vengono a creare sempre di più».
È una prospettiva che porta il discorso oltre la semplice vendita di una macchina. La tecnologia viene considerata come uno strumento per velocizzare i processi, mantenere la continuità delle attività e permettere agli operatori di concentrarsi sulle mansioni che richiedono competenze specifiche. Hygenia Service ha sviluppato anche una propria divisione dedicata alla robotica per il cleaning, con soluzioni autonome e servizi di mappatura degli spazi, formazione e aggiornamento dei sistemi.
Hygenia Water Cycle, gestione integrata dell’acqua nelle cucine professionali
Tra le soluzioni proposte dall'azienda per le cucine professionali c'è Hygenia Water Cycle, un sistema integrato per la gestione del ciclo idrico, progettato per intervenire sull’acqua dalla fonte fino allo scarico. L’obiettivo è proteggere gli impianti, migliorare le prestazioni e contenere consumi e costi, garantendo al tempo stesso igiene, sicurezza e continuità operativa, indispensabili in cucine ad alto volume di lavoro come quelle della ristorazione collettiva.
Il primo passaggio riguarda il trattamento dell’acqua in ingresso, attraverso Hygenia Water Treatment Box, che interviene per la sanificazione e il controllo della componente batteriologica. Segue l’addolcimento dell’acqua, pensato per ridurre la durezza e migliorare le prestazioni degli impianti, ottimizzando anche l’utilizzo di detergenti e contribuendo a contenere consumi e costi operativi. Il terzo elemento è Biodose, un sistema automatico per il trattamento degli scarichi che dosa in modo programmabile una polvere bioenzimatica. Il trattamento agisce su grassi, oli, proteine e residui organici, favorendone la degradazione e fluidificazione e contribuendo a prevenire accumuli, cattivi odori e problemi negli impianti.
La gestione integrata punta quindi a combinare sicurezza igienica, efficienza operativa e sostenibilità, con processi programmabili e un utilizzo controllato delle risorse. Per le cucine professionali, il sistema mira a garantire acqua di qualità, impianti più efficienti e scarichi più puliti, riducendo sprechi, interventi manuali e impatto ambientale. Nella soluzione di Hygenia, il trattamento contribuisce inoltre alla gestione dei principali rischi nella filiera alimentare, in particolare quelli microbiologici, entomologici e sensoriali, nell’ambito dei principi di prevenzione e gestione dei rischi propri dei sistemi Haccp.
Leggi anche
Hygenia, nuove tecnologie per gestire consumi e detergenti
Un ulteriore elemento che distingue il percorso di Hygenia riguarda però il modo in cui il gruppo sta ampliando il proprio campo di intervento. Hygenia opera infatti con diverse divisioni, tra cui Food, dedicata al food packaging e agli articoli per la ristorazione, e Hygenia Lab, orientata allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per il cleaning, come il sistema di dosaggio Hy-WELL, per esempio, utilizza tecnologie RFID e QR code per gestire la corretta diluizione dei detergenti e permette di ottenere report sui consumi.