Vincenzo Cordella e Daniele Gagliotta sono i vincitori del Campionato Mondiale Pizza Doc 2026, la competizione internazionale che ha riunito a Capaccio Paestum (Sa) oltre 600 pizzaioli provenienti da tutte le regioni italiane e da più di 30 Paesi. Due napoletani, entrambi con un passato difficile e un periodo trascorso nell’istituto penale minorile di Nisida, che hanno trovato nella pizza un’occasione per cambiare strada e costruire il proprio futuro professionale. Cordella, 31 anni, titolare della pizzeria Santa Rita a Roma, ha conquistato il titolo con una margherita a ruota di carro. Gagliotta, 34 anni, oggi attivo a Città del Messico con due pizzerie, ha condiviso con lui il primo posto nella categoria dedicata a questa tipologia di pizza. Per Cordella il percorso nell’arte bianca è iniziato proprio a Nisida, attraverso laboratori di formazione. «La pizza mi ha cambiato la vita», ha raccontato dopo la vittoria. Un risultato che mette al centro non soltanto la competizione, ma anche il valore della formazione e delle opportunità di riscatto offerte dal mestiere del pizzaiolo. Sul podio assoluto, al secondo posto si è classificato il calabrese Giovanni Maltese, mentre il terzo posto è andato a Onelio Francini Giglio, originario di Castellammare di Stabia e da anni residente a Lanzarote, in Spagna.

Da Nisida al titolo mondiale: le storie di Cordella e Gagliotta

Originario di Barra, nella zona orientale di Napoli, Vincenzo Cordella, 31 anni, è titolare della pizzeria Santa Rita, nel quartiere Africano di Roma. Ha conquistato il titolo assoluto di Campione Mondiale Pizza Doc 2026 con una margherita a ruota di carro, preparazione che richiama una delle espressioni più riconoscibili della tradizione napoletana. Il suo percorso professionale è cominciato a 16 anni, durante il periodo trascorso nell'istituto penale minorile di Nisida. Proprio lì, grazie ai laboratori di formazione, ha avuto l'opportunità di avvicinarsi al mestiere del pizzaiolo. «La pizza mi ha cambiato la vita, ho girato il Mondo attraverso la pizza ed è la pizza che mi ha formato e mi ha fatto diventare l'uomo che sono oggi. Ho fatto degli sbagli da ragazzo, ho pagato i miei errori e, grazie a tante persone per bene, sono riuscito a diventare un pizzaiolo. La pizza mi ha cambiato la vita e per questo, da diverso tempo, provo a supportare altri ragazzi in difficoltà come lo ero io», ha raccontato dopo la vittoria.

Vincenzo Cordella e Daniele Gagliotta vincono il 12° Campionato Mondiale Pizza Doc

Per Daniele Gagliotta, 34 anni, originario dei Quartieri Spagnoli di Napoli, il risultato rappresenta un nuovo ritorno ai vertici della competizione. Dopo il successo del 2024 e il terzo posto nel 2025, nell'edizione 2026 ha conquistato il primo posto ex aequo nella categoria Pizza a Ruota di Carro con una provola e pepe, altra preparazione legata alla tradizione dei pizzaioli napoletani. Da anni consulente tra Nord e Sud America, Gagliotta oggi gestisce due pizzerie a Città del Messico. Anche nella sua storia il passaggio da Nisida ha rappresentato un momento di svolta e l'occasione per scoprire una strada professionale. «Entrambi abbiamo passato momenti difficili ma grazie alla forza di volontà nostra, delle nostre famiglie e soprattutto di chi ci ha insegnato questo mestiere, oggi possiamo dire di avercela fatta a cambiare strada. La pizza ci ha ridato la vita e ci ha permesso di dare una svolta ai nostri precedenti percorsi», ha dichiarato dopo aver ricevuto il riconoscimento.

Oltre 600 concorrenti da più di 30 Paesi

Il Campionato Mondiale Pizza Doc 2026 ha coinvolto oltre 600 concorrenti, arrivati da tutte le regioni italiane e da più di 30 Paesi. Nel corso delle gare sono state sfornate poco più di mille pizze, in un programma che ha previsto numerose categorie e prove. Tra i Paesi rappresentati figurano Stati Uniti, Australia, Portogallo, Brasile, Argentina, Canada, Egitto, Cile, Venezuela, Ecuador, Colombia, Panama, Corea del Sud, Albania, Tunisia, Polonia, Svezia, Francia, Spagna, Regno Unito, Slovacchia, Romania, Ungheria e Malta. La manifestazione è stata organizzata da Giaccoli Academy Doc S.r.l.s., nuova società creata da Mena Giaccoli, titolare dei marchi Pizza Doc. La dodicesima edizione ha segnato una ripartenza dopo un anno difficile per l'organizzazione, anche a seguito della scomparsa, lo scorso giugno, di Antonio Giaccoli, fondatore dell'Accademia Nazionale Pizza Doc e del Campionato.

Il Campionato Mondiale Pizza Doc 2026 ha coinvolto oltre 600 concorrenti

«La dodicesima edizione del Campionato Mondiale Pizza Doc è quella della svolta. Dopo un anno difficile siamo riusciti a dar vita ad un nuovo capitolo del Campionato, confermando di essere il Campionato Mondiale della Pizza con il maggior numero di competizioni al mondo tenute dagli oltre 600 concorrenti. Un traguardo che diventa subito un nuovo punto di partenza per tutti noi. Un numero enorme di partecipanti, per le aziende in Expò e soprattutto per i visitatori», ha affermato Mena Giaccoli. «Vedere persone partecipare da 30 Paesi esteri rappresenta il fatto che stiamo lavorando bene. Il Campionato Mondiale Pizza Doc contribuisce a valorizzare il Made in Italy ed il ruolo del pizzaiolo nel mondo. La visione del presidente Antonio Giaccoli, mio fratello, da oggi prende un nuovo percorso».

Il ricordo di Antonio Giaccoli e le borse di studio

Nel corso della manifestazione non è mancato il ricordo di Antonio Giaccoli, presidente e fondatore dell'Accademia Nazionale Pizza Doc e del Campionato Mondiale Pizza Doc, scomparso nel giugno 2026. La formazione e la crescita professionale dei pizzaioli erano al centro del suo lavoro e l'organizzazione ha scelto di proseguire su questa strada anche attraverso iniziative rivolte ai giovani. A tre studenti meritevoli dell'istituto vincitore della categoria Pizza Doc School è stata assegnata la Borsa di Studio Antonio Giaccoli, finanziata e promossa dai fratelli Mena e Vincenzo Giaccoli. Il riconoscimento è andato agli studenti dell'Istituto Apicio Colonna Gatti di Anzio, in provincia di Roma.

«Antonio ha dedicato la sua vita alla formazione e alla crescita professionale dei pizzaioli. Con Giaccoli Academy Doc intendiamo tenere vivi i valori in cui credeva, mettendo al centro i giovani e l'arte del pizzaiolo. È il modo più autentico per ricordarlo», ha dichiarato Mena Giaccoli, amministratrice delegata della società. Spazio anche alla solidarietà con il sostegno a La Stanza di Tobia, casa di accoglienza in via Foria a Napoli che ospita le famiglie dei bambini affetti da patologie tumorali. Durante il Campionato sono state raccolte diverse donazioni, anche attraverso la vendita del merchandising della manifestazione.

Giuria, aziende e Doc Talk

A presentare la kermesse sono state Rossella Pisaturo, collaboratrice Rai, speaker radiofonica di RCS75 e conduttrice di Casa Sanremo; Stefania Sirignano, speaker di Radio Punto Zero; Dino Della Porta, speaker radiofonico; ed Enzo Calabrese, storica voce del mondo della pizza, conosciuto anche come il «Bruno Pizzul della Pizza». La giuria, composta da oltre 100 giornalisti di settore e food blogger, è stata presieduta da Antonella Amodio. Alfonso Del Forno ha seguito la valutazione della sezione dedicata alla pizza senza glutine. La direzione tecnica della gara è stata affidata a Marco Di Pasquale, affiancato da Angioletto Tramontano e da altri professionisti del settore.«È stato un Campionato davvero speciale. Una manifestazione che vede sempre di più la partecipazione di donne, confermando quanto il settore si stia aprendo sempre di più alle pizzaiole provenienti da tutto il Mondo», ha commentato Antonella Amodio.

Salvatore Lioniello e Luca Fresolone durante un Doc Talk

Gli spazi del NEXT hanno ospitato anche l'Expo DOC, con circa 70 aziende presenti, oltre ai Doc Talk, workshop di approfondimento condotti da Luca Fresolone, conosciuto sui social come La cucina del Presidente. Tra gli ospiti sono intervenuti il giornalista Luciano Pignataro, Antonella Amodio e i pizzaioli Errico Porzio, Salvatore Lioniello, Raffaele Bonetta, Alex Lo Stocco e Antonio Fiorillo. Il programma ha coinvolto anche il bartender Vincenzo Pagliara di Ritorno al Bar e Natale Palmieri di Cinquanta – Spirito Italiano, con approfondimenti su prodotti e strumenti per il settore, tra cui la rucola della Piana del Sele di Ortomad, l'applicazione di intelligenza artificiale Komanda e il sistema HACCP Rapido.

Tutti i vincitori delle categorie del Campionato Mondiale Pizza DOC 2026

Oltre al titolo assoluto e alle prove dedicate alla Pizza a Ruota di Carro, il Campionato ha premiato i concorrenti in numerose specialità, dalle diverse tipologie di pizza ai fritti, fino agli abbinamenti con vino e cocktail.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Pizza Doc 2026: tutti i vincitori Categoria Primo posto Secondo posto Terzo posto Pizza Classica Simone Palermo e Salvatore Catapano (ex aequo) Fernando Almeida e Marco Bianchi (ex aequo) Gianluca Piersanti e Daniele Gagliotta (ex aequo) Pizza Margherita DOC Giovanni Maltese Felipe Tapia Jose Antonio Errante Pizza Contemporanea Onelio Giglio Francini Michele Ruggiero e Davide Ottorino Bruni (ex aequo) Luca Kim e Gerardo Grillo (ex aequo) Pizza a Ruota di Carro Vincenzo Cordella e Daniele Gagliotta (ex aequo) Carlo De Luca Alex Di Cunzolo Pizza in Teglia Fabio Massimo Esposito Fabio Strazzella Mattia Querin Pizza in Pala Francesco Alfano Susana Sanchez Santacruz e Antonio Giovanni Splendore (ex aequo) Salvatore Antonio Polizzi Pinsa Romana Fabio Strazzella Aymer Carvajal Narvaez Ivan Moretti Pizza senza Glutine Federico Giovanni Guardascione Amine Benamara Rosa Anna Citro Pizza Fritta Ciro Miccoli Ivan Sala Onelio Giglio Francini Fritti Carlo Cardone Onelio Giglio Francini Roberto Verlezza Pizza Gourmet Ignazio Giangreco Pietro Musto Antonio La Motta Pizza Romana a Mattarello Luigi Pappacena Simone Taglienti Davide Montalbano e Ciro Miccoli Pizza in Team Central Europe Gruppo Manue Gli Stranieri Pizza a Due Nicola Falanga e Miriam Califano Zoltan Bednar e Csanad Lajos Somogyi Gabriele Passarelli e Alberto Paolino Brand di Pizzeria Il Cortile di Marco Bianchi e La Oliva di Adriano Ritacco (ex aequo) Da Zero di Fragella Marco e Alberto Paolino Pizzeria (ex aequo) Boutique Groupe di Milica Ordic e Gruppo Peppe con Italo Rocco Facchiano (ex aequo) Pizza DOC School Istituto Apicio Colonna Gatti di Anzio — — Free Style Francis Tolu Botella Marcin Kozicki Alex Muscaritolo Pizza più larga Andrea Ripepi Massimo Montoli Francis Tolu Botella Pizza più veloce Massimo Montoli Luigi Pappacena Daniele Gagliotta Trofeo Panuozzo DOC Leandro Malafronte Enrico Malafronte Fabio Strazzella Trofeo Pizza e Vino Giovanni Greco Alberto Paolino Daniel Pirvu e Cosimo Chiodi (ex aequo) Trofeo Pizza e Drink Davide Montalbano e Laszlo Benczi (ex aequo) Ivan Moretti Francesco Di Pasquale Pizza DOC Lovers Alessandro Landi Casimo Sternativo Anna Noviello

Tra le menzioni speciali dell'edizione 2026 figurano il riconoscimento di Miglior Pizzaiolo Italiano nel Mondo assegnato a Daniele Gagliotta, quello di Miglior Pizzaiola Doc a Susana Sanchez Cruz, il premio Miglior Pizza Dolce a Ciro Poppella e Daniele Gagliotta e il Premio Stampa Pizza Doc a Isabella De Cham.

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