Michele Pirro per il panettone classico (nella foto d'anteprima), Gianluca Cecere per quello al cioccolato, Flavio Serangeli per il salato e Davide Poloni per il pandoro. Sono loro i quattro vincitori di “The Best Panettone of the World 2026”, il concorso organizzato dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc), che si è concluso alla Mostra d’Oltremare di Napoli nell’ambito di Gustus, il Salone professionale dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia. Trenta i finalisti che si sono confrontati nelle quattro categorie, sottoponendo le proprie creazioni al giudizio di una commissione composta da Ciro Chiummo, Antonio Sorrentino, Roberto Cantolacqua, Fabio Albanesi e Francesco Mastroianni, chiamati a valutarne tecnica, struttura e creatività.

Panettone classico e al cioccolato: Michele Pirro e Gianluca Cecere vincitori

A conquistare il primo posto nella categoria del panettone classico è stato dunque Michele Pirro, del Café Noir di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. Il pasticciere pugliese ha convinto la giuria con un lievitato fedele alle caratteristiche della ricetta tradizionale, tanto da ottenere un giudizio particolarmente eloquente: «Rappresenta in maniera corretta la definizione di panettone perfetto». A fare la differenza sono state soprattutto l'alveolatura, giudicata ideale, e la struttura dell'impasto, insieme a un profilo aromatico nel quale si distinguono agrumi e vaniglia. Apprezzata anche la quantità di sospensioni, distribuite in modo da arricchire l'assaggio senza compromettere l'equilibrio complessivo del prodotto. Alle spalle di Pirro si sono classificati Francesco Belli, della Pasticceria Valecchi di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, e Massimiliano Maiorano, della Forneria di Maiorano di Napoli, rispettivamente secondo e terzo.

Il podio della categoria “Panettone al cioccolato”

Il successo nella categoria dedicata al cioccolato è rimasto invece a Napoli, grazie a Gianluca Cecere della Pasticceria Cecere. In questo caso, la valutazione si è concentrata in particolare sulla capacità di integrare una quantità importante di cioccolato nell'impasto, mantenendo una struttura corretta e una consistenza adeguata. Un equilibrio che il pasticciere napoletano è riuscito a raggiungere, ottenendo il primo posto con un prodotto dal gusto intenso, nel quale la presenza del cioccolato risulta ben riconoscibile senza compromettere le caratteristiche del lievitato. Il secondo gradino del podio è andato a Beatrice Volta, di Come una Volta a Pistoia, mentre il terzo è stato conquistato da Pasquale Pesce, della Pasticceria Pesce di Avella, in provincia di Avellino.

Il panettone alla carbonara di Flavio Serangeli al primo posto nel salato

A distinguersi per la scelta degli ingredienti è stata invece la categoria del panettone salato, vinta da Flavio Serangeli, panificatore di Latina, con una versione ispirata alla pasta alla carbonara. La sua ricetta ha infatti ripreso i sapori del piatto romano e li ha trasferiti in un grande lievitato, attraverso una preparazione che comprende anche una gelée al tuorlo e pecorino. Una proposta che ha permesso a Serangeli di conquistare il primo posto, davanti a Francesco Ricci, di Sezze, sempre in provincia di Latina. A completare il podio è stato ancora Michele Pirro, già vincitore nella categoria classica, che ha così chiuso la competizione con due riconoscimenti.

Il podio della categoria “Panettone salato”

Pandoro, il titolo mondiale al bergamasco Davide Poloni

Dalla Puglia e dal Lazio si è infine passati alla Lombardia, che ha conquistato il titolo nella categoria del pandoro grazie a Davide Poloni, maestro pasticciere dell'Antico Borgo Bakery di Martinengo, in provincia di Bergamo. La sua preparazione ha ottenuto il punteggio più alto per la regolarità della forma, l'alveolatura omogenea e il colore dorato della crosta, caratteristiche che la giuria ha ritenuto coerenti con quelle del pandoro tradizionale. A incidere sulla valutazione sono stati inoltre il profumo e il sapore della vaniglia, presente in maniera decisa e riconoscibile. Poloni ha preceduto Andrew Travagin, di Ai Laghi a Revine Lago, in provincia di Treviso, e Simona Gosta, di Piedimonte Matese, nel Casertano, che hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo posto.

Il podio della categoria “Pandoro”

Il bilancio della Fipgc: tradizione e innovazione nei grandi lievitati

Con l'assegnazione dei quattro titoli si è quindi conclusa l'edizione 2026 del concorso, che ha riunito a Napoli professionisti impegnati nella produzione dei grandi lievitati, mettendo a confronto ricette tradizionali e interpretazioni più sperimentali. Una distinzione emersa anche dai risultati, con i riconoscimenti assegnati tanto a prodotti legati ai canoni classici della pasticceria italiana quanto a preparazioni che hanno introdotto ingredienti e abbinamenti meno consueti.

Matteo Cutolo, presidente della Fipgc