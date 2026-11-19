I recenti fatti di cronaca, dagli attacchi informatici agli impianti di conservazione degli alimenti fino alle minacce di presunti avvelenamenti nelle mense scolastiche, mettono drammaticamente in luce il ruolo fondamentale della ristorazione collettiva nel nostro paese.

Oltre un miliardo di pasti all'anno: il ruolo invisibile delle mense in Italia

Spesso questi aspetti sfuggono alla vita di tutti i giorni, relegando le mense a un marginale incidente di percorso. Nell'immaginario comune dominano la casa e i ristoranti, luoghi affettivi, mentre le mense pagano una sorta di dimenticanza, nonostante siano state centrali nelle rivendicazioni sociali di studenti e lavoratori tra gli anni Sessanta e Settanta. Nonostante questa percezione sbiadita, parliamo di una realtà nazionale cruciale che serve ogni anno più di un miliardo di pasti a studenti, lavoratori, malati e anziani. La nostra quotidianità si fonda dunque su un'infrastruttura sociale diffusa il cui valore reale resta solitamente invisibile.

Le mense sono una realtà nazionale che serve ogni anno più di un miliardo di pasti a studenti, lavoratori, malati e anziani

Le infrastrutture rivelano la propria importanza quando si bloccano, anche solo per poche ore. Basti pensare al caos provocato in passato dal blocco dei server di Microsoft, che ha mostrato la fragilità delle interfacce digitali su cui poggia il nostro lavoro. Gli eventi di questi giorni confermano la stessa verità per la ristorazione collettiva: siamo di fronte a un'infrastruttura del quotidiano di cui dobbiamo urgentemente riconoscere la vulnerabilità.

Dal diritto al pasto alla logica del risparmio: perché le mense sono diventate fragili

Questa debolezza è figlia del diffuso disinteresse affermatosi dagli anni Ottanta. Passata la stagione delle lotte operaie e studentesche, il diritto al pasto nel mondo del lavoro è stato delegato a strumenti come i buoni pasto (percepiti quasi come una tredicesima nascosta), mentre il dibattito pubblico sulle mense si è ridotto a una mera contabilità di costi.

Gli attacchi recenti restituiscono però una verità innegabile: questa infrastruttura è vitale per ospedali, scuole, luoghi di lavoro e fasce fragili. I sabotaggi dimostrano quanto sia fragile la fiducia riposta in un sistema, nel suo personale e nelle aziende erogatrici. Tutto ciò smaschera una gerarchia culturale distorta che esalta la ristorazione mediatizzata, ignorando la complessità, le competenze e l'enorme valore sociale del cibo di tutti i giorni.

Appalti, qualità e lavoro: cosa serve per proteggere la ristorazione collettiva

La risposta richiede un cambio di passo radicale: l'intero sistema paese deve tornare a considerare la ristorazione collettiva al pari di ponti, autostrade e aeroporti. Di fronte alle emergenze attuali, sebbene il Governo stia istituendo una specifica task force, non possiamo limitarci a gestire l'emergenza con soluzioni tampone, poiché siamo di fronte a un problema profondamente strutturale. Superare questa fase esige un impegno concreto. Bisogna partire dall'ascolto di chi ci lavora per intercettare i reali bisogni quotidiani, abbandonando la logica dei bandi basati unicamente sul massimo ribasso.

Il racconto sulle mense deve partire necessariamente dall'ascolto di chi ci lavora